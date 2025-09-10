Kryptoměnové trhy uzavřely srpen v červených číslech, ethereum dál sílí

Autor:
  15:19
Praha 10. září 2025 (PROTEXT) - Podle nejnovějšího reportu Binance se v srpnu kryptoměnové trhy vrátily do červených čísel, kdy celková tržní kapitalizace poklesla o 1,7 %. Bitcoin korigoval ze svého rekordního maxima okolo 124.400 USD a ethereum oslabilo po čtyřleté vrcholové hodnotě. Na náladu investorů mělo vliv i vyšší než očekávané číslo indexu cen výrobců v USA, které utlumilo chuť riskovat.

Podíl bitcoinu na trhu klesl na 57,3 %, jelikož část kapitálu se přesunula do altcoinů. Ethereum překročilo hranici 14,2 % a přilákalo silné firemní nákupy – korporace nyní drží 4,44 milionu ETH, což představuje 3,67 % celé nabídky.

I přes srpnové korekce se kryptoměny nadále drží na velmi vysokých hodnotách – bitcoin se v současnosti obchoduje kolem 112.700 USD a ethereum přibližně na 4360 USD, tedy výrazně výš než před rokem.

Historicky bývá září pro kryptoměny slabším měsícem – mezi lety 2017 a 2022 Bitcoin vykázal šest ztrátových září v řadě. V posledních dvou letech se ale trend otočil a v roce 2024 dokonce zaznamenal nejlepší září ve své historii. Investoři proto napjatě sledují, zda letos dokáže na tuto sérii navázat.

 

Zdroj: Binance

 

 

10. září 2025  15:27,  aktualizováno  15:27

