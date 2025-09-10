Kryptoměnové trhy uzavřely srpen v červených číslech, ethereum dál sílí

Podíl bitcoinu na trhu klesl na 57,3 %, jelikož část kapitálu se přesunula do altcoinů. Ethereum překročilo hranici 14,2 % a přilákalo silné firemní nákupy – korporace nyní drží 4,44 milionu ETH, což představuje 3,67 % celé nabídky.
I přes srpnové korekce se kryptoměny nadále drží na velmi vysokých hodnotách – bitcoin se v současnosti obchoduje kolem 112.700 USD a ethereum přibližně na 4360 USD, tedy výrazně výš než před rokem.
Historicky bývá září pro kryptoměny slabším měsícem – mezi lety 2017 a 2022 Bitcoin vykázal šest ztrátových září v řadě. V posledních dvou letech se ale trend otočil a v roce 2024 dokonce zaznamenal nejlepší září ve své historii. Investoři proto napjatě sledují, zda letos dokáže na tuto sérii navázat.
Zdroj: Binance