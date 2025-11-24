Kryptoměnový trh pod dohledem ČNB: O licenci žádá rekordní počet firem

Nové podmínky jsou součástí implementace evropské regulace MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation), která sjednocuje pravidla pro poskytovatele kryptoslužeb v celém unijním trhu. Zavádí jasné standardy s cílem vytvořit transparentnější a bezpečnější prostředí, posílit ochranu uživatelů i investorů a předcházet trestné činnosti, jako je praní špinavých peněz. „Regulaci vítám, protože díky ní kryptobyznys získává jasnější pravidla. Stává se z něj odvětví pod dohledem centrální banky a přirozeně se tak oddělují seriózní hráči od těch ostatních. Očekávám, že dojde k výraznému pročištění trhu a zůstanou jen ti, kteří to od začátku myslí s podnikáním v kryptu vážně,” uvádí Adam Neuberger, zakladatel a CEO fintechového projektu Probinex. „Lze předpokládat, že regulace v konečném důsledku podpoří širší přijetí kryptoměn i u tradičních firem a finančních institucí,” doplňuje.
Podle nařízení MiCA je licence povinná pro většinu poskytovatelů služeb spojených s kryptoaktivy, například pro provozovatele směnáren a burz, poskytovatele kryptopeněženek, poradce či správce portfolií. Nové povinnosti ukládá MiCA také vydavatelům stablecoinů a nových tokenů. Od letošního února musí mít licenci všichni noví podnikatelé v oblasti kryptoměn, zatímco pro již existující poskytovatele služeb platí za určitých podmínek přechodné období do 1. července 2026. Běžných uživatelů a držitelů kryptoměn se regulace netýká, a licenci tak nepotřebují.
Získávání licence představuje pro firmy náročný proces. „Příprava žádosti vyžaduje vysokou úroveň odbornosti, jelikož žadatel musí doložit detailní a kvalitně připravenou dokumentaci. Nová licenční povinnost může být zprvu pro společnosti administrativní zátěží, nicméně z dlouhodobého hlediska se jedná jednoznačně o krok správným směrem,” vysvětluje Zuzana Stuchlíková z advokátní kanceláře Stuchlíková & Partners. Subjekty s licencí musí splňovat například požadavky ohledně minimálního kapitálu, přísně oddělovat majetek klientů od svého vlastního nebo mít opatření v oblasti provozní i kybernetické bezpečnosti, která vyplývají z nařízení DORA o kybernetické odolnosti finančních institucí. „Licence udělená v jednom členském státě platí po oznámení příslušnému orgánu dohledu i ve všech ostatních zemích Evropské unie. České firmy tak získávají možnost expandovat do celé EU. Pro ty, kteří obstojí v přísnějších podmínkách a chtějí dlouhodobě působit na evropském trhu, představuje jednotná regulace nové příležitosti,” uvádí Stuchlíková.
V České republice podle posledních dat ČNB požádalo o povolení už přes 230 subjektů, čímž se země zařadila na první místo v rámci celé EU. „Tento mimořádný zájem svědčí o dynamickém rozvoji českého kryptotrhu a ukazuje důvěru podnikatelů v budoucnost kryptoměnového sektoru,” shrnuje Neuberger.
Zdroj: Probinex