Kryptoměnový trh pod dohledem ČNB: O licenci žádá rekordní počet firem

Autor:
  12:15
Praha 24. listopadu 2025 (PROTEXT) - Český kryptoměnový trh vstupuje do nové éry. Vůbec poprvé v historii bude fungovat pod dohledem České národní banky. Od února 2025 platí nová pravidla, podle kterých už není možné bez licence ČNB poskytovat služby, jako jsou směnárna, burza nebo úschova kryptoaktiv v kryptoměnové peněžence. Pro získání povolení je přitom třeba projít náročným a přísným procesem. Zájem je i přesto rekordní – podle posledních dat ČNB o licenci požádalo už více než 230 subjektů, což je nejvíce v celé Evropské unii.

Nové podmínky jsou součástí implementace evropské regulace MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation), která sjednocuje pravidla pro poskytovatele kryptoslužeb v celém unijním trhu. Zavádí jasné standardy s cílem vytvořit transparentnější a bezpečnější prostředí, posílit ochranu uživatelů i investorů a předcházet trestné činnosti, jako je praní špinavých peněz. „Regulaci vítám, protože díky ní kryptobyznys získává jasnější pravidla. Stává se z něj odvětví pod dohledem centrální banky a přirozeně se tak oddělují seriózní hráči od těch ostatních. Očekávám, že dojde k výraznému pročištění trhu a zůstanou jen ti, kteří to od začátku myslí s podnikáním v kryptu vážně,” uvádí Adam Neuberger, zakladatel a CEO fintechového projektu Probinex. „Lze předpokládat, že regulace v konečném důsledku podpoří širší přijetí kryptoměn i u tradičních firem a finančních institucí,” doplňuje. 

Podle nařízení MiCA je licence povinná pro většinu poskytovatelů služeb spojených s kryptoaktivy, například pro provozovatele směnáren a burz, poskytovatele kryptopeněženek, poradce či správce portfolií. Nové povinnosti ukládá MiCA také vydavatelům stablecoinů a nových tokenů. Od letošního února musí mít licenci všichni noví podnikatelé v oblasti kryptoměn, zatímco pro již existující poskytovatele služeb platí za určitých podmínek přechodné období do 1. července 2026. Běžných uživatelů a držitelů kryptoměn se regulace netýká, a licenci tak nepotřebují. 

Získávání licence představuje pro firmy náročný proces. „Příprava žádosti vyžaduje vysokou úroveň odbornosti, jelikož žadatel musí doložit detailní a kvalitně připravenou dokumentaci. Nová licenční povinnost může být zprvu pro společnosti administrativní zátěží, nicméně z dlouhodobého hlediska se jedná jednoznačně o krok správným směrem,” vysvětluje Zuzana Stuchlíková z advokátní kanceláře Stuchlíková & Partners. Subjekty s licencí musí splňovat například požadavky ohledně minimálního kapitálu, přísně oddělovat majetek klientů od svého vlastního nebo mít opatření v oblasti provozní i kybernetické bezpečnosti, která vyplývají z nařízení DORA o kybernetické odolnosti finančních institucí. „Licence udělená v jednom členském státě platí po oznámení příslušnému orgánu dohledu i ve všech ostatních zemích Evropské unie. České firmy tak získávají možnost expandovat do celé EU. Pro ty, kteří obstojí v přísnějších podmínkách a chtějí dlouhodobě působit na evropském trhu, představuje jednotná regulace nové příležitosti,” uvádí Stuchlíková.

V České republice podle posledních dat ČNB požádalo o povolení už přes 230 subjektů, čímž se země zařadila na první místo v rámci celé EU. „Tento mimořádný zájem svědčí o dynamickém rozvoji českého kryptotrhu a ukazuje důvěru podnikatelů v budoucnost kryptoměnového sektoru,” shrnuje Neuberger.

 

Zdroj: Probinex

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Kam s dětmi v Praze zdarma: 10 nejlepších tipů do konce roku 2025

Turisté v centru Prahy (29. ledna 2020)

Když máte děti, oceníte program, který dává smysl, nic nestojí a dá se zvládnout po škole, po školce nebo o víkendu bez složitého plánování. Vybrali jsme místa a akce, kde se děti zabaví, něco nového...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Okolí Otíkovy lávky. Do terasy se zakously sbíječky. Praha 11 chce proměnit nákupní zónu. Stačí 3 miliardy

Kuriozita. Schodiště, které vede z přízemí nikam. Nebo nesmíte trpět strachem z...

Konečná metra Háje. Východní výstup směrem k Hostivařské přehradě a s odbočkou na slavnou lávku pojmenovanou po Otíkovi z filmu Vesničko má středisková není dvakrát půvabným vstupem do této části...

SIPO zdražuje. Od 1. ledna 2026 se mění podmínky i ceník sdruženého inkasa

ilustrační snímek

Využíváte k platbě pravidelných poplatků SIPO? Od 1. ledna 2026 vás tato služba zajišťovaná Českou poštou vyjde dráž. Co a proč se mění?

Šel by tam jen blázen, vylekala Olomoučany porucha ruského kola. Jiné záchrana nadchla

V Olomouci se porouchalo ruské kolo, hasiči evakuovali lidi z výšky. (22....

Hláškou o další vadné elektronce z firmy Katoda Olomouc z kultovní komedie Jáchyme, hoď ho do stroje! glosují nyní někteří lidé zveřejněnou příčinu sobotní poruchy ruského kola stojícího v centru...

24. listopadu 2025  14:22,  aktualizováno  14:22

Důkazy nepřesvědčily. Soud v kauze manipulace se zakázkami TSK obžalované osvobodil

Městský soud v Praze

V kauze údajných manipulací se zakázkami Technické správy komunikací hlavního města Prahy (TSK) dnes Městský soud v Praze osvobodil podnikatele Pavla Valentu a zbylých 13 obžalovaných. Jednání...

24. listopadu 2025  12:52,  aktualizováno  14:20

Liberecký zimní stadion opět uzavřen, náhradní kluziště bude nejdřív v lednu

ilustrační snímek

Chátrající zimní stadion Svijanská aréna v Liberci je od dnešního rána kvůli sněžení opět zavřený. Na webu o tom informoval provozovatel městského sportovního...

24. listopadu 2025  12:44,  aktualizováno  12:44

Bývalý politik Pavel Křivka dostal podmíněný trest za podporu ruské agrese

ilustrační snímek

Bývalého politika Pavla Křivku dnes Okresní soud v Pardubicích odsoudil k šesti měsícům vězení s podmíněným odkladem na dva roky. Křivka chodil 2. dubna 2024...

24. listopadu 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Černá a vysušená dálnice při sněžení? Mylná představa řidičů, říká silničář

Martin Vošický, provozní technik ze Střediska správy a údržby dálnic (SSÚD) v...

Jakmile se na vozovky snese sníh nebo se objeví ledová krusta, hned se na silničáře valí kritika, že opět zaspali. „Vychází z mylné představy mnoha řidičů, že vjedou na dálnici a ta musí být hned...

24. listopadu 2025  14:02,  aktualizováno  14:02

Cizince soudí za pokus o vraždu krajana. Urazil mého zesnulého otce, hájí se

Krajský soud ve Zlíně začal projednávat případ pokusu o vraždu, kterého se...

Krajský soud ve Zlíně začal v pondělí projednávat případ pokusu o vraždu. Podle obžaloby se ho dopustil letos v červnu v Uherském Brodě na Uherskohradišťsku jednačtyřicetiletý Dmytro Kopanycja. Muž z...

24. listopadu 2025  13:52,  aktualizováno  13:52

Kamion narazil do protihlukové zdi, skla padala na auta jedoucí po dálnici

Kamion na sjezdu ze silnice I/68 narazil do protihlukové stěny. Padající kusy...

Nehoda kamionu zastavila dnes dopoledne provoz v obou směrech dálnice D48 nedaleko Horních Tošanovic na Frýdecko-Místecku. Kamion, jehož řidič se při nehodě zranil, dostal smyk na mokré silnici,...

24. listopadu 2025  11:42,  aktualizováno  13:51

V obci zavládla euforie. U vánočního stromu si s místními zazpívá Ztracený

Sobotní koncert byl nezapomenutelným zážitkem. Marek Ztracený své fanoušky...

Obrovská radost zavládla v Tymákově u Plzně. Místní totiž vyhráli v ojedinělé soutěži a o první adventní neděli jim přijede zazpívat a pomůže rozsvítit vánoční stromek zpěvák Marek Ztracený.

24. listopadu 2025  13:42

PŘEHLEDNĚ: Podpora pro lidi bez práce se od ledna 2026 změní. Kolik dostanete vy?

Úřad práce

Podpora v nezaměstnanosti se od ledna 2026 radikálně změní. Jiný bude výpočet částky, jakou lidé bez práce dostanou, i věková hranice, od které jsou nezaměstnaní zvýhodnění. Co všechno změna přináší...

24. listopadu 2025  13:30

Opatření zabrala, polský důl Turów poprvé nepřekročil noční hlukové limity

Obyvatelé českých obcí okolo polského dolu Turów protestují proti pokračující...

Hluk z polského hnědouhelného dolu Turów při posledních měřeních nepřekročil v Česku hygienické limity. Třetí letošní měření ve druhé polovině září navíc ukázala, že proti předchozímu kolu se výrazně...

24. listopadu 2025  11:12,  aktualizováno  13:23

Po padesátce mi došla šťáva, hájí se žalobce souzený za používání anabolik

Státního zástupce Davida Pivodu soudí za nelegální obchod s anaboliky a...

Olomoucký okresní soud v pondělí otevřel kauzu přerovského státního zástupce Davida Pivody obžalovaného z nelegálního nakládání s anaboliky a také vyzrazení informací ze spisu. Muž je obžalovaný z...

24. listopadu 2025  9:42,  aktualizováno  13:16

Silnice v Ústeckém kraji byly dopoledne po prosněžené noci sjízdné s opatrností

ilustrační snímek

Silnice v Ústeckém kraji zůstaly dopoledne po prosněžené noci sjízdné s opatrností, místy se zvýšenou opatrností. Vyplývá to z dopravních informací Ředitelství...

24. listopadu 2025  11:33,  aktualizováno  11:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.