Kryptoměny odolávají geopolitickému napětí. Trh se připravuje na další cyklus

Bitcoin i Ethereum se v prvních týdnech konfliktu krátkodobě dostaly pod tlak, následný vývoj však ukázal jejich schopnost rychlé stabilizace. Od počátku eskalace si Bitcoin připsal zhruba jedno procento a Ethereum přibližně šest procent, přičemž obě aktiva během období dosahovala i výrazně vyšších zhodnocení. Ve stejném čase index S&P 500 oslabil o osm procent a technologické tituly či rozvíjející se trhy ztrácely ještě výrazněji. Neobvyklý byl i souběžný pokles zlata a stříbra, což narušilo jejich tradiční roli bezpečného přístavu.
„Současný vývoj je zajímavý v tom, že kryptoměny se nechovaly jako klasická riziková aktiva. V době, kdy klesaly akcie i tradiční bezpečné přístavy jako zlato, si držely relativní stabilitu,“ říká Kyrylo Khomiakov, manažer Binance pro CEE. Za tímto vývojem stojí především strukturální změny v poptávce. Institucionální kapitál, který do sektoru vstoupil prostřednictvím spotových ETF a firemních treasury strategií, začíná hrát stabilizační roli. To se potvrdilo i v březnu, kdy fondy navázané na Bitcoin zaznamenaly první výraznější příliv kapitálu v letošním roce a přerušily předchozí období odlivů.
Zásadní posun je patrný také v chování dlouhodobých investorů. Navzdory přibližně 46% korekci od historických maxim z října 2025 nedochází k masivní realizaci zisků. Naopak objem bitcoinů držených dlouhodobými investory od poloviny února roste, což naznačuje obnovu akumulační fáze. „Trh si prošel zdravým resetem. Klíčové je, že dlouhodobí držitelé nekapitulují a institucionální poptávka zůstává konzistentní. To vytváří solidní základ pro další růstový cyklus,“ doplňuje Khomiakov.
Vedle makroekonomických faktorů se formují i nové strukturální trendy. Dynamiku nabírá například tokenizace finančních nástrojů a jejich propojení s DeFi, stejně jako rozvoj on-chain identity pro AI agenty. Tyto segmenty jsou zatím v rané fázi, ale naznačují směr, kterým se celý ekosystém může v příštích letech ubírat.
Výhled pro duben zůstává úzce svázán s geopolitickým vývojem a globální likviditou. Pokud dojde k uklidnění situace a stabilizaci finančních podmínek, kryptoměny mají potenciál navázat na současnou akumulační dynamiku. Březnový vývoj každopádně ukázal, že jejich role v globálním finančním systému se dále posiluje – a stále méně kopíruje tradiční tržní vzorce.
Zdroj: Binance Research