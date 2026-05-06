Kryptoměny rostou navzdory válce, trh si zvykl na nejistotu

Autor:
  14:57
Praha 6. května 2026 (PROTEXT) - Na kryptoměnovém trhu panuje dobrá nálada i špatným zprávám navzdory. Cena kryptoměn šla nahoru i přes trvající napětí mezi USA a Íránem nebo rekordnímu počtu hackerských útoků. Dle analytiků z týmu Binance Research růstu pomáhá především příliv institucionálního kapitálu.

Kryptoměnový trh v dubnu překvapivě rostl, přestože svět nadále čelí nejistotě spojené s konfliktem mezi Spojenými státy a Íránem. Celková tržní kapitalizace digitálních aktiv vzrostla o více než osm procent na přibližně 2,6 bilionu dolarů, přičemž bitcoin se aktuálně pohybuje nad cenou 80 tisíc dolarů. Investoři podle analytiků postupně přestávají geopolitické napětí vnímat jako bezprostřední hrozbu a berou ho spíše jako novou součást globální reality.

Vývoj na trzích přitom odporoval tradiční logice. I přesto, že cena ropy Brent v dubnu zůstala nad hranicí 110 dolarů za barel, americké akcie dosáhly nových maxim a zároveň rostly i kryptoměny. Analytici upozorňují, že trhy si na dlouhodobou nestabilitu jednoduše zvykly a zároveň varují, že rizika dále přetrvávají. Obavy existují především ohledně inflace a zpomalování ekonomiky, které mohou v dalších měsících výrazně ovlivnit měnovou politiku americké centrální banky.

Silný měsíc zažil především bitcoin, který posílil o 12 procent. Dařilo se ale také etheru nebo kryptoměně DOGE. Významnou roli sehrály především rekordní přílivy kapitálu do bitcoinových burzovně obchodovaných fondů, které během měsíce přilákaly téměř dvě miliardy dolarů. Investoři podle dat dál vnímají bitcoin jako alternativní uchovatel hodnoty v době rostoucí nejistoty kolem tradičních měn a centrálních bank.

Vedle optimismu ale duben znovu připomněl i odvrácenou stranu kryptoměnového trhu. Decentralizované finance, označované zkratkou DeFi, zasáhla vlna hackerských útoků. Celkové ztráty přesáhly 635 milionů dolarů, což představuje téměř čtyřnásobek hodnoty zaznamenané za celý první kvartál letošního roku. Největší škody způsobily útoky na platformy Drift Protocol a KelpDAO.

Právě incident kolem KelpDAO ukázal, jak rychle se problémy mohou v decentralizovaném finančním systému šířit. Po útoku prudce klesla hodnota prostředků uzamčených v DeFi protokolech a výrazné ztráty zaznamenala například platforma Aave. Následně však vznikla iniciativa DeFi United, která za podpory firem jako Arbitrum, Mantle nebo Consensys pomohla shromáždit stovky milionů dolarů na stabilizaci situace a obnovu trhu.

Významnou změnou prochází také samotné fungování decentralizovaných půjček. Stále více kapitálu se přesouvá do takzvaných izolovaných úvěrových trezorů, které umožňují přesněji nastavovat rizikové parametry a oddělovat jednotlivá aktiva od zbytku trhu. Tento model je atraktivní zejména pro institucionální investory, kteří vyžadují větší kontrolu nad riziky i soulad s regulatorními pravidly.

Rostoucí bezpečnostní rizika zároveň otevírají debatu o tom, zda investoři dostávají za podstupované riziko dostatečný výnos. Počet útoků se zvyšuje a útočníci stále častěji využívají sofistikované techniky zaměřené na infrastrukturu, správu přístupových klíčů nebo mezichainové mosty propojující jednotlivé blockchainy. Objevují se proto požadavky na lepší pojistné mechanismy, rychlejší zásahy týmů v případě krize i přísnější řízení rizik.

Vedle bezpečnostních témat se kryptoměnový sektor dál proměňuje také směrem k většímu zapojení tradičních institucí. Výrazně roste segment tokenizovaných reálných aktiv, primárně digitálních verzí dluhopisů, akcií nebo dalších finančních nástrojů. Hodnota těchto aktiv překročila 27 miliard dolarů a dál rychle roste zejména díky zájmu o tokenizované státní dluhopisy.

Pozornost investorů vzbudil také nástup takzvaných předburzovních derivátů, které umožňují obchodovat například s odhadovanou hodnotou soukromých společností jako SpaceX, OpenAI nebo Anthropic ještě před jejich vstupem na burzu. Přestože jde zatím o malý segment trhu, analytici ho vnímají jako další krok k propojení tradičního a kryptoměnového finančního světa.

Podle Binance Research tak dubnový vývoj ukázal dvě tváře současného kryptoměnového trhu. Na jedné straně rostoucí odolnost, příliv institucionálního kapitálu a stále širší propojení s tradičními financemi. Na straně druhé přetrvávající technologická a bezpečnostní rizika, která budou s dalším vývojem trhu stále důležitějším tématem.

 

Zdroj: Binance Research

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou podobu. Vozy vyrobené ve Švýcarsku mají aktuálně zakrytá již jen čela a procházejí intenzivním...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Strahovská Devastation Tour. Historie kopce odchází, unikátní vily jdou k zemi, jiné už mají namále

Ulice Tichá. Na jejím konci je malá Devastation tour.

Při touláním Prahou lze narazit na architektonickou minulost města. Na tu dávnou i relativně čerstvou. Některé stavby ale mají na kahánku. Chátrají pomalu a nenápadně. Jižní svahy strahovského kopce...

Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro

Tereza Hrochová během Pražského maratonu

Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí roku. Pražský maraton přivede do ulic tisíce běžců, ale pro Pražany a návštěvníky města to znamená...

Knižní lázně v Mariánských Lázních se letos zaměří na knižní adaptace

ilustrační snímek

Sedmý ročník festivalu Knižní lázně, který se uskuteční od 18. do 21. června v Mariánských Lázních, se letos zaměří na knižní adaptace a jejich pronikání do...

6. května 2026  15:05,  aktualizováno  15:05

Liberec zavzpomíná na padlé

ilustrační snímek

Setkání na uctění padlých se koná v Liberci v pátek v 10 hodin na vojenském hřbitově v Ruprechticích.

6. května 2026  16:44

Se zlem je nutné bojovat denně, zaznělo u památníku Díky, Ameriko!

Pietní akt u pomníku Díky, Ameriko! v rámci plzeňských Slavností svobody. Na...

Hlavní vzpomínková slavnost u památníku Díky, Ameriko! dnes ukončila Slavnosti svobody, kterými si Plzeň od roku 1990 připomíná osvobození v roce 1945 americkými a belgickými vojáky a konec druhé...

6. května 2026  16:32,  aktualizováno  16:32

Ředitel kyjovské nemocnice chce prohloubit spolupráci se zdravotnickými školami

ilustrační snímek

Nový ředitel kyjovské nemocnice Pavel Piler chce prohloubit spolupráci s lékařskými fakultami i středními zdravotnickými školami. Mohlo by to pomoct vyřešit...

6. května 2026  14:48,  aktualizováno  14:48

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ředitel kyjovské nemocnice chce prohloubit spolupráci se zdravotnickými školami

ilustrační snímek

Nový ředitel kyjovské nemocnice Pavel Piler chce prohloubit spolupráci s lékařskými fakultami i středními zdravotnickými školami. Mohlo by to pomoct vyřešit...

6. května 2026  14:48,  aktualizováno  14:48

Hasičům v Českém Švýcarsku pomohl noční déšť. Majitel letiště začne sčítat škody

Požár v Národním parku České Švýcarsko. Oheň vzplál v lese u Rynartic. Vyžádal...

V národním parku České Švýcarsko pátým dnem pokračuje hašení požáru v okolí Chřibské. Od středy hasiči zasahují už jen ze země. V terénu jich dopoledne bylo ještě kolem 370, odpoledne některé...

6. května 2026  8:12,  aktualizováno  16:26

Zájemci se letos opět mohou plavit lodí po řece Moravě z Kroměříže do Kvasic

ilustrační snímek

Obyvatelé Kroměříže i návštěvníci města se také v letošní turistické sezoně mohou plavit po řece Moravě z Kroměříže do Kvasic na Kroměřížsku a zpět. Od...

6. května 2026  14:40,  aktualizováno  14:40

Mahlerův jihlavský festival nabídne premiéru skladby o teologu Speratovi

ilustrační snímek

Mahlerův hudební festival letos připomene protestantského teologa Pavla Sperata (1484–1551), jehož život byl spojený i s Jihlavou. Skladba inspirovaná jeho...

6. května 2026  14:31,  aktualizováno  14:31

„Vrchol idiotství.“ U cyklostezky našli mrtvého čápa, obec pátrá po střelci

Snímek z počátku letošního dubna. Jeden z tehdy vyfocených čápů na hnízdě v...

Tragický konec potkal jednoho z čápů bílých, kteří se před několika týdny usadili na hnízdě v Otvicích na Chomutovsku. Chráněného ptáka někdo smrtelně zranil střelnou zbraní. Obec se nyní obrací na...

6. května 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

Praha 4 zvažuje antikoncepci pro holuby, inspirovala se ve Vídni

Omezit holubí populaci je jedním z cílů nové městské vyhlášky zakazující mimo...

Radnice Prahy 4 zvažuje, že začne holubům dávat antikoncepci, aby snížila jejich počet. Největší problémy s přemnoženými ptáky řeší v okolí stanice metra Budějovická. Žádná jiná z oslovených...

6. května 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

ManpowerGroup s.r.o.
Inside sales representative

ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

V pražské Troji se narodilo sedm kapybar. Jde o rekordní vrh, chlubí se zoo

mláďata kapybar 16. 9. 2025

V pražské zoologické zahradě mohou návštěvníci spatřit malé kapybary. Sedm mláďat tohoto největšího hlodavce se narodilo v pondělí 4. května jako dosud nejpočetnější vrh v historii pražského chovu...

6. května 2026  16:02,  aktualizováno  16:02

Medvěd Ludvík se na zámek vrátil vycpaný, preparátor poodhalil detaily procesu

Preparovaný medvěd Ludvík se stal součástí expozice na zámku v Náchodě.

Oblíbený medvěd Ludvík se vrátil na zámek v Náchodě, byť již jen vycpaný. Návštěvníci všech prohlídkových tras se k němu podívají, až budou procházet arkádovou chodbou. Zvíře střeží někdejší...

6. května 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.