Kryptoměny rostou navzdory válce, trh si zvykl na nejistotu

Kryptoměnový trh v dubnu překvapivě rostl, přestože svět nadále čelí nejistotě spojené s konfliktem mezi Spojenými státy a Íránem. Celková tržní kapitalizace digitálních aktiv vzrostla o více než osm procent na přibližně 2,6 bilionu dolarů, přičemž bitcoin se aktuálně pohybuje nad cenou 80 tisíc dolarů. Investoři podle analytiků postupně přestávají geopolitické napětí vnímat jako bezprostřední hrozbu a berou ho spíše jako novou součást globální reality.
Vývoj na trzích přitom odporoval tradiční logice. I přesto, že cena ropy Brent v dubnu zůstala nad hranicí 110 dolarů za barel, americké akcie dosáhly nových maxim a zároveň rostly i kryptoměny. Analytici upozorňují, že trhy si na dlouhodobou nestabilitu jednoduše zvykly a zároveň varují, že rizika dále přetrvávají. Obavy existují především ohledně inflace a zpomalování ekonomiky, které mohou v dalších měsících výrazně ovlivnit měnovou politiku americké centrální banky.
Silný měsíc zažil především bitcoin, který posílil o 12 procent. Dařilo se ale také etheru nebo kryptoměně DOGE. Významnou roli sehrály především rekordní přílivy kapitálu do bitcoinových burzovně obchodovaných fondů, které během měsíce přilákaly téměř dvě miliardy dolarů. Investoři podle dat dál vnímají bitcoin jako alternativní uchovatel hodnoty v době rostoucí nejistoty kolem tradičních měn a centrálních bank.
Vedle optimismu ale duben znovu připomněl i odvrácenou stranu kryptoměnového trhu. Decentralizované finance, označované zkratkou DeFi, zasáhla vlna hackerských útoků. Celkové ztráty přesáhly 635 milionů dolarů, což představuje téměř čtyřnásobek hodnoty zaznamenané za celý první kvartál letošního roku. Největší škody způsobily útoky na platformy Drift Protocol a KelpDAO.
Právě incident kolem KelpDAO ukázal, jak rychle se problémy mohou v decentralizovaném finančním systému šířit. Po útoku prudce klesla hodnota prostředků uzamčených v DeFi protokolech a výrazné ztráty zaznamenala například platforma Aave. Následně však vznikla iniciativa DeFi United, která za podpory firem jako Arbitrum, Mantle nebo Consensys pomohla shromáždit stovky milionů dolarů na stabilizaci situace a obnovu trhu.
Významnou změnou prochází také samotné fungování decentralizovaných půjček. Stále více kapitálu se přesouvá do takzvaných izolovaných úvěrových trezorů, které umožňují přesněji nastavovat rizikové parametry a oddělovat jednotlivá aktiva od zbytku trhu. Tento model je atraktivní zejména pro institucionální investory, kteří vyžadují větší kontrolu nad riziky i soulad s regulatorními pravidly.
Rostoucí bezpečnostní rizika zároveň otevírají debatu o tom, zda investoři dostávají za podstupované riziko dostatečný výnos. Počet útoků se zvyšuje a útočníci stále častěji využívají sofistikované techniky zaměřené na infrastrukturu, správu přístupových klíčů nebo mezichainové mosty propojující jednotlivé blockchainy. Objevují se proto požadavky na lepší pojistné mechanismy, rychlejší zásahy týmů v případě krize i přísnější řízení rizik.
Vedle bezpečnostních témat se kryptoměnový sektor dál proměňuje také směrem k většímu zapojení tradičních institucí. Výrazně roste segment tokenizovaných reálných aktiv, primárně digitálních verzí dluhopisů, akcií nebo dalších finančních nástrojů. Hodnota těchto aktiv překročila 27 miliard dolarů a dál rychle roste zejména díky zájmu o tokenizované státní dluhopisy.
Pozornost investorů vzbudil také nástup takzvaných předburzovních derivátů, které umožňují obchodovat například s odhadovanou hodnotou soukromých společností jako SpaceX, OpenAI nebo Anthropic ještě před jejich vstupem na burzu. Přestože jde zatím o malý segment trhu, analytici ho vnímají jako další krok k propojení tradičního a kryptoměnového finančního světa.
Podle Binance Research tak dubnový vývoj ukázal dvě tváře současného kryptoměnového trhu. Na jedné straně rostoucí odolnost, příliv institucionálního kapitálu a stále širší propojení s tradičními financemi. Na straně druhé přetrvávající technologická a bezpečnostní rizika, která budou s dalším vývojem trhu stále důležitějším tématem.
Zdroj: Binance Research