Kšírova ulice v Brně je uzavřena, na řidiče čeká úplná uzavírka

Renata Hermanová, tisková mluvčí BVK: „Jedná se o výměnu vodovodu v průměru v délce 200 mm v délce 844 m. Důvodem je havarijní stav vodovodu, na kterém se vyskytovalo velké množství havárií vody a špatný technický stav komunikace. Vodovod je z roku 1928 a 1940.“
Práce na stavbě jsou rozděleny do několika etap. Řidiči tak narazí jak na uzavírku, tak i na semafory.
Renata Hermanová, tisková mluvčí BVK: „V průběhu stavby je třeba počítat s úplnou uzavírkou od ulice Sokolova až k terminálu. Zde je objízdná trasa vedena pro osobní a hromadnou dopravu ulicí Bednářova. Řidiči by pak měli počítat s částečnou uzavírkou od ulice K Terminálu po most na D1, kde bude rekonstrukce probíhat po etapách a jízda bude regulována semafory.“
Hotovo by mělo být do konce září letošního roku.
Zdroj: POLAR televize Ostrava