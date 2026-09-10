Které ekologické zátěže odstranit nejdříve? Nové nástroje odpoví státu i obcím

Konference "Kontaminovaná místa: nové přístupy k ekonomickému hodnocení a rozhodování o sanacích ve veřejné správě" otevře diskusi o tom, jak má Česko do budoucna rozhodovat o sanaci lokalit, stanovovat jejich priority a efektivně využívat veřejné prostředky. Současně představí hlavní výsledky projektu "Ekonomické aspekty sanace kontaminovaných míst a brownfieldů z pohledu veřejné správy" (EkoAS). Odborníci zhodnotí dosavadní přístup státu i připravovanou novou koncepci managementu kontaminovaných míst.
Konferenci pořádají Česká informační agentura životního prostředí, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava a společnost AQD-envitest, s.r.o. Projekt EkoAS je realizován za finanční spoluúčasti Technologické agentury České republiky a Ministerstva životního prostředí ČR v rámci programu Prostředí pro život.
Konference proběhne prezenční formou a účast je podmíněna předchozí registrací: https://1url.cz/@aqd. Více informací na www.aqd.cz.
Zdroj: EK Media s.r.o.