Které gynekologie si od 1. 1. 2026 polepší o stovky tisíc ročně?

Výrazné navýšení kapitální platby od pojišťoven
Gynekologické ambulance, které od 1. ledna 2026 předloží akreditovaný certifikát ISO 9001, získají od zdravotních pojišťoven výrazný finanční bonus. Podle dohody VZP a Svazu zdravotních pojišťoven ČR se kapitační platba navýší o 9 korun měsíčně za každou registrovanou pojištěnku.
Při průměrném počtu 3 500 pacientek to znamená téměř 400 000 korun ročně navíc – bez nutnosti zvyšovat ordinační hodiny nebo počet výkonů.
„Jde o historicky jeden z největších motivačních kroků pojišťoven směrem k prevenci a kvalitě péče v ambulantní gynekologii,“ uvádí ředitel certifikačního orgánu ve zdravotnictví Ing. Radek Nedvěd, MBA (TAYLLORCOX)
Co kryje měsíční agregovaná úhrada?
• ultrazvuková vyšetření,
• cílená a kontrolní vyšetření,
• komplexní a preventivní vyšetření,
• odběry, dispensární péče, konzultace,
• administrativní úkony (např. vystavení PN, předání dokumentace)
Audit kvality místo namátkových kontrol
Zatímco běžné kontroly Krajské hygienické stanice, Státního úřadu pro kontrolu léčiv nebo Inspektorátu práce jsou dílčí a často namátkové, audit ISO 9001 představuje komplexní přezkum fungování kliniky. Hodnotí nejen soulad s legislativou, ale také nastavení procesů, zdravotnických postupů, bezpečnost prostředí a práci s pacientkami.
„Klinika s certifikací ISO 9001 veřejně deklaruje, že poskytuje péči bezpečně, efektivně a v souladu s nejlepší praxí,“ doplňuje Nedvěd.
Co je předmětem auditu ISO 9001?
Ve své podstatě kontroluje systém řízení gynekologické kliniky, nastavenou úroveň kvality a bezpečí, péči o pacienty, bezpečnost prostředí, řízení lidských zdrojů a GDPR. Klinika s certifikací ISO 9001 tak veřejně deklaruje, že:
• splňuje požadavky zákonů a vyhlášek
• má správně nastavené interní procesy
• umí doložit, že postupy jsou dodržovány v praxi
• poskytuje péči bezpečně, efektivně a v souladu s nejlepší praxí
Přes 70 gynekologií už ví, proč se vyplatí auditovat u TAYLLORCOX
Přední certifikační autorita TAYLLORCOX audituje klíčové instituce českého zdravotnictví. Patří sem Ministerstvo zdravotnictví, SÚKL, VZP, nemocnice, ambulance a specializované kliniky.
V gynekologii připravil k certifikaci ISO 9001 již více než sedmdesát ambulancí, které nezaháleli a chtějí mít včas jistotu splnění podmínek.
„TAYLLORCOX se výrazně podílí na zvyšování kvality a bezpečí ve zdravotnických zařízeních po celé České republice. Víme přesně, jaké legislativní a organizační výzvy lékaře čekají. Naše postupy, příručky a směrnice jsou odladěné na základě reálných zkušeností z kontrolních procesů a certifikací. Lékařům tak šetříme čas, snižujeme stres a zajišťujeme rychlou návratnost investice. Stojí za námi spokojení gynekologové i registrované pojištěnky“ komentoval na zdravotnické konferenci Ing. Radek Nedvěd, MBA - ředitel certifikačního orgánu TAYLLORCOX.
Proč začít už teď
Požadavek SZP ČR a VZP na audit kvality dle mezinárodního standardu ISO 9001 pozitivním způsobem finančně motivuje kliniky finančně k bezpečnější a kvalitnější péči.
Zároveň je zárukou správně nastavených procesů zdravotnické péče. A v konečném důsledku garantuje bezpečnější a efektivnější péči pro své registrované pojištěnky.
Certifikační proces vyžaduje úpravu dokumentace, interních postupů i proškolení personálu. Ambulance, které chtějí od ledna 2026 čerpat bonus, musí mít certifikát platný po celé hodnocené období.
„Zájem je rekordní. Kliniky si uvědomují, že kromě finančního přínosu jde i o jasný signál klientkám a pojišťovnám, že péče odpovídá nejvyšším standardům,“ uzavírá Nedvěd.
Zdroj:
Tayllor & Cox, s.r.o.