Které gynekologie si od 1. 1. 2026 polepší o stovky tisíc ročně?

Autor:
  16:58
Praha 15. srpna 2025 (PROTEXT) - Prakticky každá klinika, která splní jedinou podmínku: audit kvality gynekologické péče, který se dokládá akreditovaným certifikátem ISO 9001.

Výrazné navýšení kapitální platby od pojišťoven

Gynekologické ambulance, které od 1. ledna 2026 předloží akreditovaný certifikát ISO 9001, získají od zdravotních pojišťoven výrazný finanční bonus. Podle dohody VZP a Svazu zdravotních pojišťoven ČR se kapitační platba navýší o 9 korun měsíčně za každou registrovanou pojištěnku.

Při průměrném počtu 3 500 pacientek to znamená téměř 400 000 korun ročně navíc – bez nutnosti zvyšovat ordinační hodiny nebo počet výkonů. 

„Jde o historicky jeden z největších motivačních kroků pojišťoven směrem k prevenci a kvalitě péče v ambulantní gynekologii,“ uvádí ředitel certifikačního orgánu ve zdravotnictví Ing. Radek Nedvěd, MBA (TAYLLORCOX)

Co kryje měsíční agregovaná úhrada?

            •          ultrazvuková vyšetření,

            •          cílená a kontrolní vyšetření,

            •          komplexní a preventivní vyšetření,

            •          odběry, dispensární péče, konzultace,

            •          administrativní úkony (např. vystavení PN, předání dokumentace) 

Audit kvality místo namátkových kontrol

Zatímco běžné kontroly Krajské hygienické stanice, Státního úřadu pro kontrolu léčiv nebo Inspektorátu práce jsou dílčí a často namátkové, audit ISO 9001 představuje komplexní přezkum fungování kliniky. Hodnotí nejen soulad s legislativou, ale také nastavení procesů, zdravotnických postupů, bezpečnost prostředí a práci s pacientkami.

„Klinika s certifikací ISO 9001 veřejně deklaruje, že poskytuje péči bezpečně, efektivně a v souladu s nejlepší praxí,“ doplňuje Nedvěd.

Co je předmětem auditu ISO 9001?

Ve své podstatě kontroluje systém řízení gynekologické kliniky, nastavenou úroveň kvality a bezpečí, péči o pacienty, bezpečnost prostředí, řízení lidských zdrojů a GDPR. Klinika s certifikací ISO 9001 tak veřejně deklaruje, že:

•          splňuje požadavky zákonů a vyhlášek

•          má správně nastavené interní procesy

•          umí doložit, že postupy jsou dodržovány v praxi

•          poskytuje péči bezpečně, efektivně a v souladu s nejlepší praxí

Přes 70 gynekologií už ví, proč se vyplatí auditovat u TAYLLORCOX

Přední certifikační autorita TAYLLORCOX audituje klíčové instituce českého zdravotnictví. Patří sem Ministerstvo zdravotnictví, SÚKL, VZP, nemocnice, ambulance a specializované kliniky. 

V gynekologii připravil k certifikaci ISO 9001 již více než sedmdesát ambulancí, které nezaháleli a chtějí mít včas jistotu splnění podmínek.

„TAYLLORCOX se výrazně podílí na zvyšování kvality a bezpečí ve zdravotnických zařízeních po celé České republice. Víme přesně, jaké legislativní a organizační výzvy lékaře čekají. Naše postupy, příručky a směrnice jsou odladěné na základě reálných zkušeností z kontrolních procesů a certifikací. Lékařům tak šetříme čas, snižujeme stres a zajišťujeme rychlou návratnost investice. Stojí za námi spokojení gynekologové i registrované pojištěnky“ komentoval na zdravotnické konferenci Ing. Radek Nedvěd, MBA - ředitel certifikačního orgánu TAYLLORCOX.

Proč začít už teď

Požadavek SZP ČR a VZP na audit kvality dle mezinárodního standardu ISO 9001 pozitivním způsobem finančně motivuje kliniky finančně k bezpečnější a kvalitnější péči.

Zároveň je zárukou správně nastavených procesů zdravotnické péče. A v konečném důsledku garantuje bezpečnější a efektivnější péči pro své registrované pojištěnky.

Certifikační proces vyžaduje úpravu dokumentace, interních postupů i proškolení personálu. Ambulance, které chtějí od ledna 2026 čerpat bonus, musí mít certifikát platný po celé hodnocené období.

„Zájem je rekordní. Kliniky si uvědomují, že kromě finančního přínosu jde i o jasný signál klientkám a pojišťovnám, že péče odpovídá nejvyšším standardům,“ uzavírá Nedvěd.

 

Zdroj: 

Tayllor & Cox, s.r.o.

www.tayllorcox.cz

info@tayllorcox.com

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české prince a princezny?

Pojďme zpátky do dětství a do světa, kde dobro vždy vítězí nad zlem! Pamatujete si na pohádky, které jsme hltali z televizních obrazovek? Otestujte se a zjistěte, jestli si ještě vzpomenete na jména...

Metro B čeká dvakrát stopka. Víkendové výluky změní dopravu ve velké části Prahy

Tramvaje, vlaky i mimořádné linky nahradí už o tomto víkendu metro B mezi Florencí a Vysočanskou. Rekonstrukce Českomoravské zastaví soupravy na dva víkendy a změní dopravu v širokém okolí. Cestující...

GALERIE: Velká voda zaplavila internet. Připlul s ní i povodňový humor

Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jako první Češka bude reprezentovat na světové soutěži krásy pro trans ženy. Aby byla konkurenceschopná, musela shodit patnáct kilo

Česká republika bude letos vůbec poprvé zastoupena na světové soutěži krásy transgender žen v Thajsku – Miss International Queen. Stane se tak díky modelce Martině Sobkové, která se narodila jako...

V Praze žije kolem 350 tisíc cizinců. Tvoří přibližně čtvrtinu populace české metropole

Česká republika má necelých 11 milionů obyvatel. Cizinci tvoří asi osm procent. Nejpočetnější skupinou jsou Ukrajinci. Nejvíc lidí s cizím pasem nebo dvojím občanstvím najdete v Praze.

Výbuch v pardubické Synthesii. Při havárii se zranili tři lidé

K výbuchu došlo dnes odpoledne v areálu chemické společnosti Synthesia v Pardubicích. Při incidentu utrpěli vážně zranění tři lidé, dva z nich byli v ohrožení života - do nemocnic je záchranáři...

15. srpna 2025  15:42,  aktualizováno  17:53

Křeslo, na kterém zemřel Casanova. Zámek po opravě otevírá „proutníkův“ okruh

První zájemci mohou v sobotu 16. srpna na zámku v Duchcově na Teplicku navštívit nově zrekonstruovaný okruh nazvaný Casanova na zámku. Stane se tak u příležitosti výročí narození Giacoma Casanovy,...

15. srpna 2025  17:32,  aktualizováno  17:32

Pardubice vysadí 80 lip k výročí konce války, alej vznikne v Dražkovicích

V Dražkovicích město Pardubice spolu s dalšími partnery vysází alej svobody. Výročí konce druhé světové války bude připomínat 80 lip. Výsadba je naplánovaná na...

15. srpna 2025  15:56,  aktualizováno  15:56

Vzal z úschovy klíče, pak zapálil školku. Muže zadrženého po požáru obvinili

Z požáru v mateřské škole v Jaroměři na Náchodsku a dalších skutků kriminalisté obvinili dvaačtyřicetiletého muže, kterého na místě už v noci na čtvrtek zadrželi. Podle policie věděl, kde jsou klíče....

15. srpna 2025  11:52,  aktualizováno  17:30

Přes pět milionů za půl roku. Nadace MONETA Clementia dál pomáhá lidem ve finanční tísni

15. srpna 2025  17:14

Stavební boom na Smíchově. Bude tu stát první vysoká dřevostavba u nás, o něco dál se otevře Paprsek

V české metropoli pokračuje výstavba nových domů. Například na Smíchově se objevily první betonové sloupy budoucích domů v jižní části nové čtvrti Smíchov City, kterou staví developer Sekyra Group....

15. srpna 2025  17:11

Ve Zlínském kraji kandiduje 21 subjektů, Balaštíkovou ANO vyškrtlo z kandidátky

Krajský úřad Zlínského kraje zaregistroval 21 kandidátních listin do podzimních voleb do Poslanecké sněmovny. Původně jich bylo podaných 22, jeden subjekt...

15. srpna 2025  15:25,  aktualizováno  15:25

Které gynekologie si od 1. 1. 2026 polepší o stovky tisíc ročně?

15. srpna 2025  16:58

Jeřáb se ramenem zasekl do mostu na dálnici. Řidič lezl z kabiny po žebříku

Poškozený most, poničený jeřáb a omezení provozu do dálnici D3 u Veselí nad Lužnicí. Takové jsou následky nehody, kdy jeřáb ze zvednutým ramenem nepodjel most a zasekl se do jeho konstrukce. Řidič...

15. srpna 2025  16:52

Ombudsman navrhl Ústavnímu soudu, aby zrušil část advokátního tarifu

Ombudsman Stanislav Křeček navrhl Ústavnímu soudu (ÚS), aby zrušil část advokátního tarifu, která stanovuje nižší odměny za některé opatrovnické úkony....

15. srpna 2025  15:06,  aktualizováno  15:06

Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu
Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu

Hledáte spolehlivý kočárek do terénu nebo bezpečnou autosedačku pro vaše nejmenší? Máme pro vás skvělou zprávu! Od 1. srpna najdete na Feedo.cz...

Při domnělých investicích přišla žena z Kroměřížska o více než 3,5 milionu korun

Při domnělých investicích přišla jednašedesátiletá žena z Kroměřížska podle policie o více než 3,5 milionu korun. Po pachateli, který z ní i jejího muže peníze...

15. srpna 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

V Plzeňském kraji půjde do sněmovních voleb 20 subjektů, v roce 2021 to bylo 18

V Plzeňském kraji se bude v říjnových sněmovních volbách ucházet o hlasy voličů 20 politických stran, hnutí, koalic a uskupení. Dva subjekty, které původně...

15. srpna 2025  14:50,  aktualizováno  15:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.