KTV Working Drone Česká republika rozšiřuje svou síť franšízantů napříč regiony

Praha 12. května 2026 (PROTEXT) - KTV Working Drone Česká republika přichází s novinkou v podobě rozšíření regionální spolupráce a hledá nové franšízanty pro vybrané kraje. Ti se tak mohou podílet na rychle rostoucím odvětví inovativního čištění budov pomocí dronů a zároveň získají zázemí, know-how i podporu mezinárodní společnosti díky získané licenci.

KTV Working Drone Česká republika po 3 letech působení na trhu reaguje na rostoucí poptávku a otevírá možnost regionální spolupráce formou franšízového modelu. Česká republika byla rozdělena do 9 oblastí, přičemž Praha a Středočeský kraj zůstávají pod správou zakladatelů české pobočky, Tomáše Roubala a Rudolfa Pokuty.

Každý kraj bude v rámci tohoto modelu svěřen jednomu držiteli licence, který v daném regionu získá exkluzivitu. To znamená, že nikdo další ze sítě KTV Working Drone zde nemůže služby provozovat, pokud se na tom sám franšízant nedomluví nebo spolupráci neumožní,“ vysvětluje Tomáš Roubal.

Jednotlivé regiony byly definovány s ohledem na koncentraci budov a typ klientely – od vysoce koncentrovaných oblastí, jako je Praha, Středočeský kraj nebo Jižní Morava, až po menší regiony, které mohou být pro efektivní provoz spojovány do větších celků, jako je například Jihočeský kraj spojený s Krajem Vysočina.

Každý partner má své území, kde služby provozuje. Zároveň je myšlenka taková, že v případě potřeby si budeme vzájemně pomáhat a předávat zakázky. Nejde jen o to, že si koupí dron, licenci na danou oblast a hotovo. Právě díky tomu bude síť fungovat efektivně a bez vnitřní konkurence. Reálně počítáme zhruba s 5 až 6 partnery,“ doplňuje Roubal.

K tomuto modelu se rozhodli i na základě rostoucího zájmu o franšízu. Zároveň vnímají, jak důležité je, aby v každém kraji službu provozoval někdo, kdo danou oblast dobře zná, rozumí potřebám místních klientů a má zde vybudované vztahy. Právě lokální přítomnost a blízkost zákazníkům jsou klíčové.

Model spolupráce vychází ze stejných principů jako v ostatních zemích, kde KTV Working Drone působí. Nejde pouze o vstupní investici do licence a vybavení, ale o zapojení do širšího systému – franšízanti získávají přístup k know-how, technologickému vývoji probíhajícímu v Norsku i možnost postupně rozšiřovat portfolio služeb.

Do budoucna počítáme nejen s čištěním budov, ale také s rozšířením služeb o inspekce, dále například nástřiky fasád pomocí dronů a mnoho dalšího. Franšízanti se zároveň stávají součástí celosvětové KTV Working Drone a podílejí se na dalším rozvoji služeb i celé sítě,“ uzavírá Tomáš Roubal.

KTV Working Drone

KTV Working Drone je norská společnost založená Kennetem Nilsenem v roce 2015, která přináší inovativní řešení údržby a čištění budov pomocí autonomních dronů. Působí ve více než 68 zemích světa a v České republice od roku 2023. Zaměřuje se na bezpečná, efektivní a ekologicky šetrná řešení pro moderní i historické budovy. 

http://ktvworkingdrone.com/cz/

 

Zdroj: KTV Working Drone Česká republika

