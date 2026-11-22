Přístup: globální cesta chilských třešní
Přístav Nan-ša provozuje 220 kontejnerových linek, z nichž více než 100 přímo obsluhuje ekonomiky APEC, a propojuje přes 300 přístavů ve více než 100 zemích a regionech. Chilské třešně se nyní do Nan-ša dostanou za 22 dní, zatímco thajské duriany dorazí za čtyři dny prostřednictvím přímé služby „durian express". V prvních devíti měsících roku 2026 vzrostl obchod Nan-ša s ekonomikami APEC meziročně o 16,8 procenta na 151,68 miliardy jüanů, přičemž vývoz vzrostl o 21,2 procenta.
Platforma: rozbočovač pro sklady podniků z APEC
Nan-ša se stal první zastávkou pro asijsko-pacifické značky vstupující na čínský trh. Značky jako Mead Johnson a Danone zřídily v Nan-ša asijsko-pacifická distribuční centra, zatímco platformy včetně Shein, Temu, TikTok Shop a AliExpress se z této čtvrti rozšířily do celého světa. Nan-ša také buduje Globální průmyslový klastr pro přeshraniční obchod, který přilákal společnosti působící v oblasti přeshraničních služeb, digitálních technologií a mezinárodního obchodu.
Motor: flotila inteligentní výroby plující do světa
Lodní stavitelství je pro Nan-ša rostoucím motorem exportu. V okrese sídlí 221 lodních a námořních podniků, které dohromady tvoří odvětví v hodnotě 50 miliard jüanů. V dubnu byl v Nan-ša předán patrně první přepravník automobilů na duální pohon LNG na světě s kapacitou 10.800 vozidel, čímž byl stanoven nový světový rekord v přepravní kapacitě.
Propojení: neviditelná síť spojující celý svět
Data se stávají novou obchodní tepnou. „Mezinárodní digitální přístav" v Nan-ša otevřel datové centrum, které umožňuje „zahraniční data, čínské výpočty" a „export tokenů", přičemž lokalizované modely umělé inteligence jsou nasazeny ve fyzické izolaci. Komplexní servisní centrum „Jdeme do celého světa" pro čínské podniky v Nan-ša nabízí podporu ve všech fázích, od předinvestiční analýzy a pomoci s povoleními až po služby po realizaci investice. Díky těmto iniciativám se Nan-ša stává centrem založeným na pravidlech, které propojuje přeshraniční toky dat a zahraniční investice.
Zdroj: South
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