Kubismus budoucnosti: Výstavou Picassa v Českém Krumlově provede robot R.U.D.A.

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  12:36
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Praha 21. října 2026 (PROTEXT) - Na úspěšné výstavě The World of Picasso v Galerii Klášterů v Českém Krumlově se schyluje k unikátnímu spojení klasického umění a nejmodernější technologie. Již tento pátek a sobotu (23. a 24. října) se v roli průvodce expozicí představí humanoidní robot R.U.D.A., kterého provozuje český technologický projekt ROBOTio.

Návštěvníci tak dostanou jedinečnou příležitost prohlédnout si mistrovská díla zakladatele kubismu v doprovodu průvodce z 21. století. Výstava s názvem Picasso LIFE, která byla kvůli velkému zájmu prodloužena až do konce prosince 2026, prezentuje desítky originálních děl ze soukromých sbírek. Nadcházející víkendový program však posune zážitek z expozice na zcela novou úroveň. Humanoidní robot Unitree G1, slyšící na jméno R.U.D.A., bude v reálném čase procházet mezi hosty, komunikovat s nimi v českém jazyce, gestikulovat a doplňovat výklad o fascinující detaily ze života Pabla Picassa. 

Robot R.U.D.A. není v českém mediálním prostoru žádným nováčkem. Nedávno zazářil jako hvězdné překvapení na narozeninové show Leoše Mareše Staré Pecky a úspěšně vystupoval na akcích pro přední značky jako T-Mobile, Forbes či Sony.

Humanoidní robot R.U.D.A.

Víkendové provázení krumlovskou výstavou je však jeho první vystoupení v historických prostorách klasické umělecké galerie. „Všichni dnes mluví o umělé inteligenci, ale my ji chceme přenést z počítačů přímo mezi lidi jako živý fyzický zážitek,“ uvádí tým stojící za projektem RobotRUDA.cz. „Spojení Picassova vizionářského kubismu a humanoidní robotiky vytváří dokonalý kontrast. R.U.D.A. dokáže lidi nejen zaujmout technickými parametry, ale hlavně je bavit a přirozeně vtáhnout do děje,"  dodává. 

O rostoucím trendu humanoidních robotů v České republice se v médiích debatuje stále častěji, ať už v souvislosti s jejich budoucím nasazením v průmyslu, nebo současným využitím v zážitkovém marketingu. Nadcházející krumlovská akce ukazuje, že pokročilé technologie si nacházejí cestu i do kulturní sféry. 

Speciální víkendové prohlídky s robotickým průvodcem budou probíhat po oba dny v běžné otevírací době Galerie Klášterů Český Krumlov. Vzhledem k očekávanému zájmu doporučujeme návštěvníkům včasný příchod. Více na: www.theworldofpicasso.com

Zdroj: The World of Picasso

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59717.

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