Kuchyně Gorenje přinášejí do projektu Rezidence Tyršovka interiéry na míru

Kuchyně Gorenje již 30 let navrhují a realizují kuchyně na míru, které spojují promyšlený design s každodenní funkčností. Vedle kuchyňských sestav nabízí také kompletní vybavení interiérů od vestavných skříní až po další nábytková řešení, díky nimž lze sjednotit styl celého domova. Důraz přitom kladou nejen na kvalitní materiály a precizní zpracování, ale také na odborné poradenství a práci zkušených designérů, kteří pomáhají proměnit představy klientů ve funkční a estetický prostor.
Ve vzorovém bytě Rezidence Tyršovka bude do konce června instalována kuchyně značky Kuchyně Gorenje, která zájemcům představí možnost moderního řešení prostoru, kvalitní řemeslné zpracování i nadčasový design. Součástí partnerství je také exkluzivní benefit pro nové majitele bytů. Každý klient, který uzavře kupní smlouvu v projektu Rezidence Tyršovka získá voucher na 45% slevu na nábytek do interiéru z kuchyňských studií Gorenje Praha – Michle a Hradec Králové.
„Dlouhodobě stavíme naši práci na osobním přístupu a kvalitě, díky kterým si naše kuchyňské studio v Praze–Michli a Hradci Králové získalo důvěru stovek spokojených klientů. Proto nás těší, že můžeme být součástí Rezidence Tyršovka a přispět k tomu, aby budoucí majitelé získali nejen krásné bydlení, ale skutečný domov. Vzorová kuchyně je pro nás příležitostí ukázat, že design, funkčnost a poctivé řemeslo mohou jít ruku v ruce,“ říká Ilona Cihlová, majitelka kuchyňských studií Gorenje Praha – Michle a Hradec Králové.
Tyršovka: moderní bydlení v srdci Nymburka
Rezidence Tyršovka nabídne v centru Nymburka celkem 50 bytů o dispozicích od 1+kk po 4+kk a dva nebytové prostory. Projekt klade důraz na kvalitní architekturu, moderní standard bydlení a atraktivní lokalitu s kompletní občanskou vybaveností v docházkové vzdálenosti. „Obyvatelé rezidence budou mít tak vše doslova za rohem. Navíc díky poloze a výbornému vlakovému spojení do Prahy představuje Rezidence Tyršovka ideální volbu pro všechny, kteří chtějí bydlet v klidnějším prostředí, ale dojíždějí za prací. Třeba cesta vlakem do hlavního města trvá zhruba 40 minut,“ říká Michal Berka, manažer projektu.
Zájemci budou mít možnost se s výsledky spolupráce seznámit také během Dnů otevřených dveří Rezidence Tyršovka, které se uskuteční 23. a 24. června 2026. Návštěvníci si budou moci prohlédnout vzorový byt vybavený kuchyní značky Kuchyně Gorenje, projít si celý objekt a získat podrobné informace o projektu i možnostech zařízení interiéru.
Pro Kuchyně Gorenje představuje spolupráce s projektem Rezidence Tyršovka další příležitost ukázat, že kvalitní návrh kuchyně může být přirozenou součástí komplexního řešení celého interiéru. Díky individuálnímu přístupu a širokému portfoliu nábytkových řešení mohou klienti vytvořit domov, který bude odpovídat jejich potřebám i životnímu stylu.
O značce Kuchyně Gorenje
Kuchyně Gorenje se již více než 30 let specializují na výrobu kuchyní a interiérových řešení na míru ve vysoké kvalitě. Značka propojuje nejmodernější výrobní technologie německých a českých výrobců s nadčasovým designem a precizním zpracováním, které splňuje požadavky i těch nejnáročnějších zákazníků. Portfolio zahrnuje moderní, klasické i rustikální kuchyně, stejně jako osvětlení a další vestavná řešení, vždy s důrazem na funkčnost, estetiku a individuální přístup. Značka Kuchyně Gorenje je součástí skupiny Hisense, jednoho z největších světových výrobců spotřební elektroniky a domácích spotřebičů, což jí poskytuje silné technologické a mezinárodní zázemí.
Zdroj: Kuchyně Gorenje