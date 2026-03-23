Kuchyně jako centrum moderní domácnosti

Autor:
  13:16
Praha 23. března 2026 (PROTEXT) - Kuchyně dnes přirozeně přerůstá svou původní funkci. Už není jen místem přípravy jídla, ale stává se srdcem domova, kde se propojuje každodenní provoz, setkávání i chvíle klidu. Právě proto roste důraz na to, aby byla nejen esteticky čistá, ale především promyšlená, funkční a schopná reagovat na reálné potřeby lidí.

Současné kuchyně se navrhují jako součást širšího obytného prostoru. Materiály, barvy i linie na sebe plynule navazují a vytvářejí jednotný celek, který působí harmonicky a přirozeně. Kuchyně Gorenje s tímto přístupem dlouhodobě pracují. Kombinují design, variabilitu a individuální řešení tak, aby odpovídaly konkrétnímu prostoru i životnímu stylu svých uživatelů. Využívají přitom kvalitní materiály, precizní zpracování a důraz na detail, který je patrný v každé části kuchyně.

Jednoduchost jako nový standard

Moderní domácnost dnes nestojí na množství technologií, ale na jejich smysluplném využití. Cílem není ohromit funkcemi, ale zjednodušit každodenní fungování. Chytrá řešení proto zůstávají na první pohled nenápadná, přesto mají zásadní dopad na komfort i úsporu času.

„Dobře navržená kuchyně by měla fungovat intuitivně. Uživatel by neměl přemýšlet nad tím, jak ji používat, ale měl by se v ní cítit přirozeně a jistě,“ říká David Vančura, produktový manažer Kuchyní Gorenje. „Technologie mají být pomocníkem, který zjednodušuje každodenní rutinu a vytváří prostor pro to, co je opravdu důležité.“ 

Tomuto přístupu odpovídají i moderní skandinávské spotřebiče ASKO, které staví na jednoduchém ovládání a chytrém propojení. Umožňují například vzdálené řízení, automatické programy nebo efektivní hospodaření s energií. V praxi to znamená méně starostí a více času na věci, které mají skutečný význam.

Integrace jako základ čistého prostoru

Jedním z klíčových prvků moderní kuchyně je maximální integrace. Právě ta umožňuje udržet prostor vizuálně čistý, kompaktní a zároveň maximálně funkční. Spotřebiče, úložné systémy i pracovní zóny se přirozeně propojují s nábytkem a nevytvářejí rušivé prvky. Vestavné spotřebiče dnes zahrnují kompletní řešení od trub a varných desek až po myčky nebo chladničky. Jejich výhodou je nejen estetika, ale i praktičnost a úspora místa. Současně umožňují lepší organizaci prostoru a plynulejší pohyb v kuchyni.

Stejnou logikou fungují i inteligentní úložné systémy. Moderní kuchyně dnes pracují s prvky, které dokážou využít i složitější dispozice a proměnit je ve výhodu. „Rohové skříňky s výsuvnými mechanismy, karusely nebo policemi typu LeMans či zásuvky Space Corner, umožňují snadný přístup ke všem věcem bez zbytečného ohýbání,“ vysvětluje David Vančura z Kuchyní Gorenje. Díky tomu se i jinak obtížně využitelné části kuchyně stávají plnohodnotnou a přehlednou součástí každodenního provozu.

Součástí vestavných řešení jsou i potravinové skříně, které přinášejí do kuchyně větší přehled a řád. Umožňují soustředit zásoby na jedno místo a díky promyšlenému vnitřnímu uspořádání mít vše snadno dostupné bez zbytečného hledání. Výsuvné systémy, vnitřní zásuvky a členění polic přispívají k tomu, že je obsah skříně přehledný a dobře organizovaný i při každodenním používání.

Kuchyně, která drží tempo s vámi

Právě v takových detailech se rozdíl mezi běžnou a dobře navrženou kuchyní projevuje nejvíc. Ranní spěch, rychlá příprava večeře nebo víkendové vaření pro rodinu mají společné jedno. Potřebu, aby vše fungovalo bez zdržování a zbytečných kroků. Když není nutné nic hledat, přemisťovat ani přizpůsobovat, zůstává víc prostoru pro samotný zážitek z vaření i pro čas strávený s ostatními.

Kuchyně Gorenje přistupují k návrhům právě tímto způsobem. Nejde jen o jednotlivé prvky, ale o celek, který dává smysl v každodenním životě. Promyšlené uspořádání, technologická provázanost i sladění s ostatními částmi interiéru vytvářejí prostředí, které funguje dlouhodobě a přirozeně.

 

O značce Kuchyně Gorenje

Kuchyně Gorenje se již více než 30 let specializují na výrobu kuchyní a interiérových řešení na míru ve vysoké kvalitě. Značka propojuje nejmodernější výrobní technologie německých a českých výrobců s nadčasovým designem a precizním zpracováním, které splňuje požadavky i těch nejnáročnějších zákazníků. Portfolio zahrnuje moderní, klasické i rustikální kuchyně, stejně jako osvětlení a další vestavná řešení, vždy s důrazem na funkčnost, estetiku a individuální přístup. Značka Kuchyně Gorenje je součástí skupiny Hisense, jednoho z největších světových výrobců spotřební elektroniky a domácích spotřebičů, což jí poskytuje silné technologické a mezinárodní zázemí.

 

Zdroj: Kuchyně Gorenje

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

 

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii dorazily podle odhadů statisíce účastníků. Organizátoři očekávali vysokou účast a atmosféra...

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct kilometrů dlouhé východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Kdy bude hotovo?

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo? Dvorecký most plní média i sociální sítě. Jedna věc ale uniká pozornosti: objekt, který „zastíní“...

Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?

Největší ubytovací zařízení pro studující v Evropě se změní na moderní kampus.

Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v příštích letech zásadní proměna. Vedení Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze chce z...

130 let provozu tramvají v Libni.

vydáno 23. března 2026  14:21

V neděli proběhla na Palmovce velká sláva u příležitosti sto třicet let elektrické dráhy Praha - Libeň – Vysočany. Návštěvníky čekal bohatý kulturní program s výstavkou o historii této tramvajové...

vydáno 23. března 2026  14:20

Hard Ricovi navrhl žalobce za loupež a vydírání 6 let. Stydím se, řekl raper

Raper Hard Rico přichází k soudu. (23. března 2026)

U Krajského soudu v Ostravě vrcholí sledovaný případ se skupinou čtyř mužů a jedné ženy, kterou údajně vedl třiadvacetiletý Enrico Pešta, známý jako romský raper pod pseudonymem Hard Rico. Za loupež...

23. března 2026  9:12,  aktualizováno  14:17

KDU-ČSL v Plzeňském kraji podpoří na předsedu strany hejtmana Jana Grolicha

ilustrační snímek

KDU-ČSL v Plzeňském kraji podpoří na předsedu strany jihomoravského hejtmana Jana Grolicha. Shodli se na tom v pátek účastníci krajské konference v Plzni. ČTK...

23. března 2026  12:33,  aktualizováno  12:33

Před ústeckým soudem se hájí provozovatel solární elektrárny na Teplicku

ilustrační snímek

Krajský soud v Ústí nad Labem dnes pokračoval výslechem svědků v hlavním líčení s firmou Talwin a její jednatelkou Monikou Hájkovou. Firma provozuje solární...

23. března 2026  12:25,  aktualizováno  12:25

Prahu tento týden čeká dopravní nápor. Krasobruslení, fotbal i půlmaraton omezí dopravu

25. ročník pražského půlmaratonu (5. dubna 2025)

Poslední březnový víkend se Praha promění ve sportovní epicentrum. Obří akce zamíchají i dopravou. Zítra začíná mistrovství světa v krasobruslení, ve čtvrtek zaplní fanoušci fotbalu okolí Edenu a v...

23. března 2026

Nový výběr Michelin 2026 pro Rakousko: 124 hvězd a 22 nově oceněných restaurací

23. března 2026

Město Chodov řeší zanedbané teplovody, opravy vyjdou na desítky milionů

Chodov převzal po mnoha letech soudních sporů do své správy tepelná zařízení od...

Zanedbaná údržba, absence důležitých součástí, závady a průsaky vody, havarijní stav některých částí. Tak popsal stav tepelných zařízení, které před několika dny na základě soudního rozhodnutí...

23. března 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

Východní část pardubického nádraží dostává původní podobu. Otevře se v červnu

Polovina budovy hlavního nádraží v Pardubicích bude od června opět sloužit...

Polovina budovy hlavního nádraží v Pardubicích bude od června opět sloužit cestujícím. Správa železnic tam do té doby dokončí nákladnou modernizaci a přesune stavební práce do druhé části památkově...

23. března 2026  13:52

Rychlejší hojení a méně bolesti. S náhradou kyčelního kloubu nově pomáhá robot

Ortopedi v budějovické nemocnici nově provádí roboticky asistované náhrady...

Na novou metodu se připravovali několik měsíců, absolvovali stáž v Belgii a nyní už operace zvládají sami. Pro pacienty znamenají rychlejší hojení a méně bolesti. Nemocnice České Budějovice nově...

23. března 2026  13:52

Oprava Divadla na Vinohradech přijde na miliardy, zakázku posvětili radní

Budova Divadla na Vinohradech se nachází v nevyhovujícím stavu. Nefunkční je...

Kompletní rekonstrukci Divadla na Vinohradech chce Praha zadat společnosti GG AVERS Divadlo. V soutěži nabídla cenu 1,66 miliardy korun, zatímco předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla 2,21...

23. března 2026  12:12,  aktualizováno  13:47

Majitelé slevili a za ubytovnu na Lounsku, kde zemřelo dítě, chtějí 27 mil. Kč

ilustrační snímek

Jednání o odkoupení ubytovny v Drahomyšli na Lounsku, kde po incidentu zemřelo dítě, zatím skončila. Majitelé slevili z původních 30 milionů korun na 27...

23. března 2026  12:06,  aktualizováno  12:06

