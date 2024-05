Kuchyním vládnou přírodní a zemité tóny

Barvy jako vyjádření stylu

Lesklé povrchy už před nějakým časem ustoupily matným. I podle odborníků sítě studií KUCHYNĚ gorenje převládají v realizacích kuchyně v matném provedení a v tmavých barvách – dodávají prostoru hloubku a jedinečnost.

Pozvolna je už ale vidět nástup kuchyní v přírodních a zemitých odstínech – v šalvějové, pískové, béžové a Greige, což je neutrální béžovo-šedá barva, která působí velmi měkce a hřejivě a přitom se snadno integruje do jakéhokoliv interiéru. Obecně neutrální tóny dodávají kuchyni eleganci a zároveň opticky zvětšují prostor.

Začíná opět narůstat zájem i o celodřevěné kuchyně. Pro velmi útulný, a přitom minimalistický vzhled kombinujte dřevěné dekory se sněhově bílou nebo elegantní šedou. Dřevo je ale univerzálním spoluhráčem, který si skvěle rozumí i se širokou škálu pastelových odstínů, s výraznými černými kovovými prvky nebo s jasnými barvami, s nimiž dokáže vytvořit hravý kontrastní vzhled.

Čisté linie

Samostatné téma představuje stylová čistota. Tím, že se obytný prostor stále více otevírá a jednotlivé zóny se propojují, vystupuje do popředí potřeba jednoduchých a čistých linií, které dokážou vnést do multifunkčního prostoru řád a klid.

V té nejčistší podobě ji představují kuchyně s hladkými dvířky bez úchytek. Dávají vyniknout kvalitním materiálům, funkčnosti a nápadům – například v podobě otevírání výklopů, výsuvů a sorterů jemným zatlačením nebo pomocí elektrického pohonu.

Těmto kuchyním sluší pracovní desky, případně i obklady stěn z přírodního kamene nebo velmi odolného tvrzeného materiálu TechniStone. Kromě vysoké estetické hodnoty umožňují instalaci téměř bez viditelných spár i u nelineárních kuchyní.

Extravagance

Ten, kdo chce spojit bydlení a vaření s moderním životním stylem a trochou extravagance, si může dopřát neobyčejné akcenty. Při návrzích kuchyní se hodně uplatňují stylové úchyty v černé nebo mosazné barvě. Návrat zažívají kuchyně s prosklenými dvířky - často s vnitřním osvětlením, které dává vyniknout vystaveným pokladům.

Plovoucí police, otevřené regály

Samonosné police, které jako by se vznášely na stěnách, vnesou do kuchyní moderní a vzdušný vzhled. Zajímavým prvkem je podle designérů KUCHYNĚ gorenje i regálový systém Smart Cube z lakovaných kovových profilů. Do profilů se vkládají police, které mohou být i osvětlené.

Moderní i starší vedle sebe

Ve starších městských bytech a domech je patrná také obliba eklekticismu – ke kuchyním s profilovanými dvířky v provensálském stylu se pořizuje odlehčené, moderní sezení a naopak k minimalistickým kuchyním se lidé nebojí nakombinovat starší stůl a židle, které vyprávějí svůj jedinečný příběh a celek přitom působí harmonicky a zabydleně.

