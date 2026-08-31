Kuchyňský robot Sencor Oliver hněte dvěma háky a suroviny zváží přímo na robotu

Hlavní předností robota Sencor Oliver (doporučená cena 5 999 Kč) je dvojice hnětacích háků DuoTwist. Ty při práci napodobují ruční hnětení a těsto zpracovávají z více směrů, natahují ho, překládají a vracejí zpět do středu mísy. Díky tomu pomáhají vytvořit pružné a rovnoměrně propracované těsto s menší námahou. Robot si poradí i s těžšími kynutými těsty na domácí chléb, vánočku nebo pizzu.
Další praktickou výhodou je systém Weigh&Pour Tray, který umožňuje vážit suroviny přímo na výkyvném rameni robota. Odnímatelná vážicí miska s násypkou pomáhá ingredience pohodlně odměřit a rovnou přidat do mísy, aniž by bylo potřeba sahat po samostatné váze nebo přesypávat suroviny mezi několika nádobami. Hmotnost se zobrazuje na přehledném LED displeji a díky funkce TARE usnadňuje postupné vážení více ingrediencí za sebou.
O stabilní výkon se stará 800W DC motor s technologií Whisper Drive, který je navržený pro tišší chod a plynulou práci i při náročnější přípravě. Konstrukce s kovovými převody a přímým pohonem bez hnacího řemenu pomáhá udržet stabilní otáčky při hnětení i míchání. Robot nabízí 8 rychlostí, časovač a planetární systém míchání, který se postará o rovnoměrné zapracování surovin v celé míse.
Sencor Oliver je připravený nejen na těsta. Součástí výbavy jsou kromě dvou hnětacích háků také flexi míchací metla se stěrkou, balonová metla, nerezová mísa o objemu 5,6 l s měrnou stupnicí, kryt proti odstřiku, masomlýnek se třemi mlecími disky, nástavec na plnění klobás, nástavec na kebbe a tvořítko na cukroví. V kuchyni tak pomůže s přípravou těst, krémů, šleháním bílků či smetany, mletím masa i dalšími domácími specialitami.
Zdroj: Sencor