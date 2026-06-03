Kulinářská stanice TV Paprika je nově od června dostupná na Oneplay

TV Paprika dlouhodobě oslovuje všechny milovníky dobrého jídla a kvalitního vaření. Zařazením stanice do nabídky Oneplay získají diváci přístup k oblíbeným kulinářským formátům i premiérovým pořadům. Jednou z hlavních červnových premiér bude pořad Silviino italské mistrovství, který TV Paprika uvede 21. června a diváci ho budou moci sledovat každý víkend od 20:30. Pořad nabídne autentické italské recepty, inspiraci středomořskou kuchyní i tipy na jednoduché domácí vaření z kvalitních sezonních surovin.
Nebudou chybět ani další oblíbené pořady, například Pamela vaří s láskou, ve kterém Pamela Anderson přináší recepty inspirované domácí kuchyní a pohodovou rodinnou atmosférou, nebo Od farmáře na talíř s Pepou Nemravou, zaměřený na kvalitní lokální suroviny a moderní gastronomii. Diváci se mohou těšit také na populární soutěžní show Mistrovské pečení – Austrálie, plnou cukrářských výzev, kreativity a špičkového pečení, či pořad Roční doby Jamieho Olivera, ve kterém známý šéfkuchař představuje recepty inspirované sezonními surovinami a proměnami jednotlivých ročních období.
Zařazení TV Paprika do nabídky Oneplay je dalším krokem v rozšiřování spolupráce AMC Global Media Central Europe a platformou Oneplay skupiny TV Nova. Po stanicích Sport1, Sport2, AMC a Film+ nyní přichází také oblíbený gastronomický kanál, který českým divákům nabídne ještě širší výběr lifestylového obsahu. TV Paprika dlouhodobě patří mezi vyhledávané stanice zaměřené na vaření a gastronomii a přináší inspiraci od domácích i zahraničních kuchařů, recepty pro každodenní vaření i pohled na aktuální gastronomické trendy.
O AMC Global Media - Central Europe
AMC Global Media – Central Europe (AMC Global Media – CE), provozní jednotka AMC Global Media, je přední mezinárodní společnost v oblasti vysílání a distribuce tematických televizních kanálů. Současné portfolio zahrnuje televizní kanály v široké škále žánrů, včetně filmů a seriálů, dětského obsahu, infotainmentu a sportu. AMC Global Media – CE vlastní a provozuje globální vysílání kanálu JimJam a řadu kanálů ve Střední a Východní Evropě, jako jsou vlajkový kanál AMC, Film+, FilmCafe, FilmMania, Sundance, Sport1, Sport2, Minimax, Spektrum, Spektrum Home a TV Paprika. Kromě toho portfolio AMC Global Media – CE zahrnuje streamovací platformu SELEKT a německý placený televizní kanál KinoweltTV, dále také FAST kanály AMC Stories a Love After Lockup / Dating Hinter Gittern.
O AMC Global Media
AMC Global Media (Nasdaq: AMCX) je domovem mnoha největších příběhů a postav v televizi a filmu a přední destinací pro vášnivé a aktivní fanouškovské komunity po celém světě. Společnost vytváří a kurátorsky vybírá oceňované seriály a filmy napříč různými značkami a zpřístupňuje je divákům všude. Její portfolio zahrnuje cílené streamovací služby AMC+, Acorn TV, Shudder, Sundance Now, ALLBLK, HIDIVE a All Reality; kabelové televizní kanály AMC, BBC AMERICA (který zahrnuje distribuci a prodej zpráv BBC v USA), IFC, SundanceTV a We TV; a filmovou distribuční značku Independent Film Company. Společnost také provozuje AMC Studios, vlastní studio, produkční a distribuční divizi stojící za oceňovanými a fanoušky oblíbenými originálními franšízami, včetně The Walking Dead Universe a Anne Rice Immortal Universe. AMC Global Media má sídlo ve Spojených státech a mezinárodní operace v Iberii, Latinské Americe, Střední Evropě, Velké Británii, Austrálii a na Novém Zélandu.
Zdroj: AMC Global Media Central Europe