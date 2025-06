Kultura, sport, zábava, jídlo, pití, pohoda, relax. Na Výstavišti od léta do zimy aneb zapište si do svých kalendářů!

Jíst, pít, sportovat, relaxovat a samozřejmě za kulturou!

Artyčok bistro, Bistro No.2, Shelter bistro, bistro Terasa 67, Gauč, Pivovar Kolkovna, Summer Bar Bublina, Kafe v bazénu, pikniková louka, griloviště… Hlad a žízeň na Výstavišti? Nehrozí! Stejně jako nuda, protože užít si tady mohou návštěvníci kulturu, sport, relax i procházky. Areál nabízí zábavu a zázemí pro všechny generace, a to od prcků na prolézačkách vedle bistra Artyčok nebo na pískovišti poblíž Stromovky, až po seniory, kteří si třeba rádi zaplavou v krytém plaveckém bazénu nebo si dopřejí kávu se svými příteli v některém z bister. A sportovci? Výběr je veliký! Lezecká stěna, parkour, přírodní workout, kola, koloběžky, brusle, skate a po sportu pohodlně sprcha u Shelter cafe, kde jsou zároveň uzamykatelné skříňky a toalety. Pak hned můžete vyrazit za kulturou, třeba na letní scénu Studia DVA, na Rodinný den pořádaný hlavním městem Prahou nebo na vždy skvělá představení Jatek 78 po celé léto s hostováním na Výstavišti ve stanu Azyl 78. A samozřejmě nepřeberné množství koncertů a dalších akcí, jejichž seznam najdete: ZDE

Kdy: po celý rok na Výstavišti

***************

Střídačka

Na červenec a srpen připravujeme pro děti už šestý ročník oblíbených příměstských táborů. Kromě dvou turnusů hudebního tábora s Karol a Kvídem, o které je tradičně největší zájem, chystáme výtvarný tábor pro kreativní děti a inženýrský pro technicky zaměřené šikuly. Tábory mají zázemí na Střídačce a areál Výstaviště využívají jako jedno obří 36hektarové hřiště. Vedle našich vlastních táborů nabízíme dětem také několik turnusů multisportovních a inline kempů, které už několik let na Výstavišti pořádají Sportovní kempy.

Kromě prázdninového programu myslíme už teď na další školní rok a intenzivně připravujeme odpolední kroužky. Ten následující rok 2025/2026 bude už pátý v řadě. Kroužky startují jako vždy v říjnu a s lednovou pauzou trvají až do června. V několika věkových kategoriích se u nás mohou děti věnovat novému cirkusu pod hlavičkou Cirk La Putyka a pro hudebně a pohybově nadané děti je tu celkem pětkrát Studio Karol a Kvído, do kterého jsou účastníci vybíráni během červnového konkurzu. Nezapomínáme ani na teenagery, kteří se pod vedením ilustrátora Stana Solo věnují japonskému komiksu manga. Více info najdete: ZDE

Kdy: po celý rok na Výstavišti

***************

NeverMore 68

Jako každý rok, ani letos nebude chybět v Praze největší vzpomínková akce na okupaci z roku 1968 tehdejšího Československa vojsky Varšavské smlouvy. Tématem letošního ročníku je zahraniční perspektiva, která ukáže, jak na okupaci reagovaly ostatní státy, zahraniční média a občanská společnost. Zvláštní zaměření bude na Velkou Británii, které se uskuteční ve spolupráci s Britskou ambasádou a British Council. Dominantní částí bude jako vždy debatní blok, který bude díky rostoucímu zájmu návštěvníků oproti minulým ročníkům ještě rozsáhlejší. Chybět nebudou ani výstavy (např. na téma Radia svobodná Evropa ve spolupráci s Post Bellum) nebo výstava protestních básní ruského autora Nikolaje Brauna na téma okupace (ve spolupráci s gulag.cz a Memorial ČR). Na akci bude také video stage s obsahem vytvořeným ve spolupráci s Díky, že můžem.

A pozor: letošní ročník přinese promítání filmu Vlny Jiřího Mádla!

Akce se koná pod záštitou: Ministra zahraničí Jana Lipavského, ministra vnitra Víta Rakušana a náměstka primátora hl. m. Praha Jiřího Pospíšila.

Více info najdete: ZDE

Kdy: 21. 8. na Výstavišti

***************

Nová Spirála – premiéra, koncerty, akce

po celý rok na Výstavišti

4. 9. / premiéra The Saturn Revue

Výběr akcí – kompletní program: ZDE

Premiéra The Saturn Revue

Retro-futuristická revue diváky přenese do světa nečekaných zážitků, kde se prolíná hrozba zkázy Země s romantickým příběhem o lásce mezi dvěma zcela odlišnými bytostmi. Představí večer plný fascinujících hereckých výkonů a vizuálního opojení, který oživí atmosféru nočního života 20. let. V tomto jedinečném představení se spojí čeští i mezinárodní umělci, akrobaté, tanečníci, herci a zpěváci. Pod zářivými světly a za doprovodu živého big bandu se diváci ponoří do světa, kde se hranice mezi realitou a fantazií stírají. Celé varieté je podpořeno nádhernými kostýmy, velkolepými rekvizitami a dekoracemi ve stylu Art Deco. Opulentní podívaná, která uchvátí každého diváka.

The Saturn Revue vzniká v koprodukci Nové Spirály a Deep Side Production, která stojí mimo jiné za úspěchem Prague Burlesque Show a výstavami H. R. Gigera. Premiéra se uskuteční 4. září 2025 v Nové Spirále na Výstavišti.

Více informací: ZDE

Kdy: 4. 9. premiéra

Madisonské mosty

Milostný příběh, který poprvé ožil v České republice na divadelních prknech. První činoherní projekt, který ukazuje hlavní přednosti Nové Spirály, kdy je každý divák zcela vtažen mezi herce a do celé atmosféry amerického středozápadu. V hlavní roli excelují Vanda Hybnerová a Jan Réva.

Více informací: ZDE

Kdy: 2025-2026

Sarah Willis – Mozart y Mambo

V rámci festivalu Dvořákova Praha se představí hráčka na lesní roh Sarah Willis a orchestr z kubánské Havany. Členka Berlínské filharmonie Sarah Willis dle vlastních slov zbožňuje bláznivé projekty, ve kterých se mísí různé hudební styly. Tuto definici bezezbytku naplňuje její srdeční záležitost – projekt Mozart y Mambo, v němž se potkávají Mozartovy skladby s původní kubánskou lidovou hudbou. Projekt vznikl spontánně v roce 2017 během její návštěvy v Havaně, kde lektorovala mistrovské kurzy. Jeden z místních hudebníků tehdy prohlásil, že Mozart by byl skvělý Kubánec. I jeho hudba je totiž vášnivá, plná tance, improvizace a – stejně jako Kubánci – i Mozart to „uměl“ se ženami.

Kdy: 18. září

Designblok

Designblok se po letech vrací na Výstaviště Praha – a to s tématem 27. ročníku: ODVAHA. Hlavním dějištěm největšího středoevropského festivalu designu budou nově zrekonstruované Křižíkovy pavilony a divadlo Nová Spirála, které nabídne konferenci Designblok Talks v rámci Dne Profesionálů, slavnostní předávání Cen Designbloku 2025, a vyvrcholení týdne v podobě módních přehlídek finalistů Diploma Selection. Festival však zavede návštěvníky i na další výjimečná místa v Praze, jako jsou Letohrádek královny Anny, Uměleckoprůmyslové muzeum či Galerie Rudolfinum. Od 7. do 12. října 2025 se Na Výstavišti představí více než 150 expozic na ploše přes 5 500 m2 to nejlepší z evropského designu.

Kdy: 7.-12. října

Vojta Dyk

Sólový koncert Vojtěcha Dyka s živým klavírním doprovodem v podání Jana Uviry se uskuteční 17. října. S repertoárem písní autorských, převzatých, českých i zahraničních, popových, šansonových, muzikálových, ale i žánru klasického.

Kdy: 17. října

Derniéra Vzkříšení

Poslední šance vidět multimediální show Vzkříšení, která před rokem otevírala brány Nové Spirály po více než dvaceti letech. Show, kde se snoubí světové popové hity s legendárními melodiemi z Jesus Christ Superstar nebo Greatest Showman, odhalí všechny přednosti unikátních kruhových prostor. Večerem nabitým hudbou, zpěvem a tancem vás provede Vypravěč, který vás doslova vtáhne do světa, kde se moderní technologie spojuje s uměním. Zažijte jedinečnou show, která je zároveň oslavou minulosti a vyhlídkou do budoucnosti.

Kdy: 25. října

***************

27.9. / Den hrdinů – desátý ročník představí humanitární základnu

26.9. / Tisková konference ke Dni hrdinů

Tisková konference

Ještě, než vypukne desátý ročník Dne hrdinů, kterému předchází Týden hrdinů pro školy, v pátek 26. 9. se uskuteční tisková konference na Výstavišti pořádaná ve spolupráci Výstaviště Praha a Hasičského záchranného sboru.

Kdy: 26. 9. na Výstavišti

Týden hrdinů – Vzdělávací část pro ZŠ a SŠ

? Malý hrdina – 2. a 4. třídy ZŠ / 1 000 dětí, program ve spolupráci s HZS, ZZS, MP a PČR

? Hrdina provozu – 6. a 9. třídy ZŠ / 1 000 dětí, program ve spolupráci s BESIP, DP a 1. lékařskou fakultou UK

Kdy: 23.-26. 9. na Výstavišti a v Holešovické tržnici

Den hrdinů

Poprvé v Praze: Materiální základna humanitární pomoci

Chtěli byste na vlastní kůži zažít, jak vypadá nouzové bydlení při přírodní katastrofě? Přijďte se seznámit s prací integrovaných záchranných složek na Výstaviště. Vůbec poprvé bude představená veřejnosti ´Materiální základna humanitární pomoci´ – zařízení vytvořené za účelem zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva v případě mimořádné události. Letošní 10. ročník akce nese téma "Bezpečně v nebezpečí".

Na co se můžete těšit?

Prohlédněte si ukázky techniky a vybavení složek integrovaného záchranného systému. Na místě budou vozidla od Zdravotnické záchranné služby HMP, kolový obrněnec Pandur od Armády ČR, policejní vrtulník a další unikáty.

V Křižíkově pavilonu B je připraven interaktivní program s tématem Bezpečně v on-line prostoru.

Sekce Bezpečně v nebezpečí, kdy se můžete seznámit s prací organizací pomáhajících v různých formách nebezpečí, které můžete denně potkat nejen na ulicích.

Děti se mohou stát opravdovými hrdiny a vyzkoušet si, jak jsou na tom se znalostmi při přivolání pomoci. Připravena je bojovka "Cesta malého hrdiny" a šifrovačka pro větší děti.

Sledujte práci profesionálních hasičů při vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Cca 20 týmů z celé republiky se utká v 30. ročníku Memoriálu JUDr. Františka Kohouta ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel.

Fanděte mladým hasičům v soutěži v požárním sportu, kde se utkají desítky dětí v dovednostech, které musí ovládat každý mladý požárník.

Více info najdete: ZDE

Kdy: 27. 9. na Výstavišti

A samozřejmě všechny hlavní složky IZS.

***************

Výstava Krampus masek na Výstavišti v pavilonu Bohemia

Zajímá vás, jak vznikají čertovské krampus masky a kolik hodin práce za jednou takovou maskou stojí? Chcete si vyzkoušet, jak jste na tom se strachem, když pohlédnete do tváře pekelníků z blízka? Pokud ano, přijďte se naladit na pozdější tradiční Krampus show do pavilonu Bohemia na Výstavišti o víkendu 17.-19. října, kde uvidíte nejen přehlídku masek, ale také ukázky, jak přicházejí na svět. A určitě si bude i s kým popovídat nejen o všech čertovinách třeba s týmem certi.cz, kteří výstavu spolu s Výstavištěm Praha spolupořádají stejně jako Krampus show!

Kdy: 17.-19. 10.

***************

Krampus show

Nenechte si ujít děsivou Krampus show a užijte si ve venkovní části areálu Výstaviště Praha peklo plné temných postav. Letošní rok vás bude děsit více než 150 krampus postav z proslulých rakouských průvodů. Ti jsou známí svými propracovanými maskami, kravskými zvonci, kožichy, řetězy a ohni. Strach z nich jde na první pohled! Připravte se proto na pořádnou dávku adrenalinu, která vám rozbuší srdce.

Letos kromě českých skupin přivítáme i dvě rakouské. Ty české si pro vás připravily nové vychytávky kostýmů, z nichž vám naskočí husí kůže. Na ďábelské akci s jedinečnou atmosférou můžete očekávat i doprovodný program v podobě drobných světelných a ohňových vystoupení. Celým programem vás provede moderátor Karel Kašák. Po celý den bude připravena gastro zóna se širokou nabídkou horkých nápojů, ďábelských klobás a dalšího občerstvení. Popusťte uzdu svojí fantazii a přijďte v čertovských maskách nebo ďábelském stylingu. A pomozte nám tak vytvořit největší peklo v Praze! Po celou dobu bude možnost zakoupit si svítící čertovské rohy a další doplňky.

Akce je rozdělená na odpolední „Krampus family show“ a večerní „Krampus night show“.

Více info najdete: ZDE

Kdy: 29.11.

Partnerem akcí na Výstavišti je: Český rozhlas Praha: https://praha.rozhlas.cz

www.navystavisti.cz / www.novaspirala.cz

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.