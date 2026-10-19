Kulturní dědictví provincie Šan-si bylo v Ženevě středem pozornosti

Na recepci, kterou koncem září uspořádala Stálá mise Číny při Úřadu OSN v Ženevě, představila čínská provincie Šan-si své nehmotné kulturní dědictví více než 100 zahraničním diplomatům, kteří se zmiňované akce zúčastnili.
Zástupci provincie a umělci z ní pocházející uspořádali výstavu nehmotného kulturního dědictví, která upoutala pozornost návštěvníků bohatou nabídkou vystavených exponátů.
Například Yang Xuefei, umělkyně zabývající se vázáním uzlů z města Ta-tchung na severu provincie Šan-si, vystavila 48 broží vyrobených technikou ta-tchungského vázání uzlů, která je uznávaným řemeslem v rámci nehmotného kulturního dědictví.
Na místě vyrobila několik broží pro švýcarské hosty.
Na těchto výrobcích byla zobrazená protěž alpská, národní symbol Švýcarska. Objevily se na nich ale i prvky kultury města Ta-tchung – ozdobné vlající stuhy inspirované sochami z jeskyní Jün-kang.
Yang Xuefei a její kolegové vytvořili více než 500 originálních kulturních produktů vycházejících z ta-tchungské techniky vázání uzlů a místní kultury.
V posledních letech vystavoval tým umělkyně Yang Xuefei zmíněné výrobky v řadě zemí, čímž se z těchto drobných předmětů stal prostředek k celosvětové propagaci čínské kultury.
Bai Huaibing, mistr a nositel tradice starodávné techniky výroby barevných glazur ve městě Ťie-siou, na této akci vystavil více než 20 exponátů.
Město Ťie-siou se pyšní tisíciletou tradicí řemeslné výroby barevných glazur. Nachází se zde řada budov a ozdobných prvků zdobených touto dobře zachovanou uměleckou formou. Mezi předměty s barevnou glazurou patří keramika, architektonické ozdoby a sochy.
Bai Huaibing pochází z rodiny, jež se již po mnoho generací věnuje výrobě barevných glazur. Vytvořil celou řadu glazovaných předmětů, které jsou v souladu s moderním estetickým vnímáním.
Na výstavě umělec návštěvníkům předvedl, jak se glazura nanáší na keramické předměty, a pomohl jim tak lépe porozumět zmíněnému tradičnímu čínskému umění.
Na akci byly rovněž vystaveny brokát Šang-tang z městské prefektury Čchang-č', ručně leštěné lakované výrobky z města Pching-jao, inkoustové kostky chengni z prefektury Jün-čcheng a mnoho dalších předmětů.
Organizátoři výstavy uvedli, že provincie Šan-si je proslulá svými bohatými zdroji nehmotného kulturního dědictví. Může se pochlubit 182 reprezentativními položkami nehmotného kulturního dědictví zapsanými na národním seznamu a 198 celostátně uznanými nositeli nehmotného kulturního dědictví. Kromě toho se zde nachází více než 1 000 položek nehmotného kulturního dědictví na úrovni provincie.
Díky výstavě se provincie Šan-si stala středem pozornosti ze strany návštěvníků. Mnozí návštěvníci, kteří tuto provincii příliš neznali, si začali na svých smartphonech prohlížet mapy Šan-si a dokonce hovořili o plánech na její návštěvu.
KONTAKT: Xiaoxing Zhang, zhangxiaoxing@chinadaily.com.cn
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