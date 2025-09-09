Kuřáci v Karlovarském kraji chtějí zahodit cigarety. Projekt Město bez kouře jim dává šanci

Drtivá většina kuřáků v Karlovarském kraji se někdy pokusila přestat kouřit – alespoň jednou to zkusily dvě třetiny dotázaných. Necelá pětina respondentů přestávala dvakrát, další čtvrtina třikrát. Někteří uvedli dokonce více než 20 pokusů. Nejčastějšími překážkami jsou závislost na nikotinu, psychické napětí a rutina spojená s kouřením. Pro řadu kuřáků totiž představuje cigareta způsob, jak zvládat stres nebo si dopřát rituální chvíli během dne. Přesto většina z nich (přes 80 %) deklaruje, že by ráda kouřit přestala nebo to alespoň výrazně omezila či přešla na alternativy.
Co by jim nejvíce pomohlo?
Z odpovědí vyplynulo, že kuřáci by nejčastěji při odvykání ocenili podporu rodiny (26 %), dále odbornou pomoc – například ze strany lékaře, terapeuta či adiktologa (23 %). Téměř 17 % respondentů by uvítalo pomoc přátel, a přes 11 % by motivovaly programy zaměstnavatelů nebo podpora kolegů v práci.
Více než dvě pětiny kuřáků zároveň zvažují méně škodlivé bezdýmné alternativy, například zařízení na zahřívaný tabák nebo elektronické cigarety. Tyto produkty vnímají jako příležitost, jak snížit zdravotní dopady kouření – a to i přesto, že si uvědomují, že nejsou zcela bez rizika.
Pro některé z respondentů by navíc motivací ke změně bylo i zdražení klasických cigaret. Ekonomický tlak by je podle jejich vlastních slov přiměl o odvykání nebo přechodu na alternativy více přemýšlet.
Město jako aktivní partner
Roli v odvykání může sehrát i město – ať už prostřednictvím osvětových kampaní, zprostředkováním informací nebo posilováním nekuřácké kultury ve veřejném prostoru. Většina kuřáků dnes od samosprávy očekává konkrétní pomoc. Podle jejich názoru by město mělo vytvářet podmínky pro zdravější životní styl – podporovat adiktologické služby, edukovat veřejnost a zároveň kultivovat veřejný prostor. Projekt Karlovy Vary – Město bez kouře je v tomto ohledu vnímán jako krok správným směrem. Jeho znalost mezi kuřáky v Karlovarském kraji roste – a město se díky tomu stává nejen iniciátorem změn, ale také spojencem na cestě k životu bez cigaret.
„Výsledky výzkumu jednoznačně potvrzují, že zvolená cesta má smysl. Víme, že ve stresu nebo při pocitu nepohodlí lidé často sahají po cigaretě. V takové chvíli ale musí mít k dispozici i jiné možnosti a oporu. Proto projekt Město bez kouře neustále rozvíjíme, aby rozhodnutí přestat kouřit bylo jednodušší a město v tom hrálo aktivní podpůrnou roli. Každý krok směrem k životu bez kouře se počítá. Karlovy Vary jsou symbolem zdraví a lázeňství – a chceme, aby to tak zůstalo i pro další generace. Musíme proto pečovat nejen o naše prameny, ale také o životní styl obyvatel. Projekt Město bez kouře je důležitou součástí této vize,“ říká Andrea Pfeffer Ferklová, primátorka Karlových Varů.
Znají projekt Město bez kouře? A co si o něm myslí?
Znalost projektu Karlovy Vary – Město bez kouře mezi kuřáky skutečně roste. Více než třetina respondentů uvedla, že jej dobře zná nebo o něm alespoň slyšela. A hodnocení těch, kteří projekt znají, je převážně pozitivní – jako užitečný jej vnímá dvě třetiny z nich. Nejčastěji oceňují konkrétní aktivity, jako je poradna v Karlovarských radničních listech, fungující adiktologická ambulance, informační panely nebo městský mobiliář zaměřený na čistotu veřejného prostoru.
„V rámci projektu Město bez kouře jsme obohatili veřejný prostor Karlových Varů o řadu prvků, které lidem nejen slouží, ale zároveň je inspirují a baví. Nápis I LOVE VARY před Mlýnskou kolonádou patří k nejfotografovanějším místům na sociálních sítích, fotorám nad bazénem hotelu Thermal nabízí unikátní výhled na lázeňské centrum a okolní lesy. Přibyly také cyklostojany, informační panely u kolonád, nové květináče s palmami a vavříny či Poeziomat poblíž hlavní pošty. Díky tomu je myšlenka projektu doslova na očích každý den – a ukazuje, že život bez kouře znamená i krásnější a přívětivější město,“ doplňuje Tomáš Melč, manažer projektu Karlovy Vary – Město bez kouře.
K iniciativě Město bez kouře se vedle Karlových Varů připojila i další města – Český Krumlov a Špindlerův Mlýn. Projekt se zaměřuje na kultivaci veřejného prostoru, edukaci a podporu pozitivní změny u dospělých kuřáků. Projekt vznikl ve spolupráci se společností Philip Morris ČR, jež stojí v čele transformace tabákového průmyslu směrem k budoucnosti bez cigaretového kouře.
Výzkum proběhl v létě 2025 na reprezentativním vzorku dospělých kuřáků v Karlovarském kaji. Výzkum se uskutečnil prostřednictvím nástroje Instant Research společnosti Ipsos.
