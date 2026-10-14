Kurýři spolupracující s foodorou preferují nezávislé podnikání před zaměstnáním

"Číslo 85 % velmi přesně odpovídá našemu vlastnímu internímu průzkumu z roku 2024 mezi více než 1500 kurýry v Česku, kde 87 % upřednostnilo spolupráci jako OSVČ,“ říká Adam Kolesa, generální ředitel foodory pro Česko. "Shoda mezi dvěma nezávislými datovými soubory, získanými s dvouletým odstupem a odlišnou metodikou, potvrzuje, že preference kurýrů pro nezávislé podnikání je hluboce zakořeněná a stabilní.“
Průzkum navrhla a provedla společnost Oxford Economics, jedna z předních světových poradenských firem. Veškeré odpovědi shromáždila a anonymně zpracovala výhradně společnost Oxford Economics. foodora se nijak nepodílela na zadávání dotazníku ani na vyhodnocení výsledků. Průzkum vznikl v rámci Globálních principů pro ekonomiku založenou na platformách, které byly představeny na Výročním zasedání Světového ekonomického fóra v Davosu 2026 v rámci Iniciativy pro budoucnost práce.
Flexibilita jako volba
Převládající politický narativ předpokládá, že kurýři doručují jídlo, protože nemají lepší možnost. Data ale ukazují odlišný příběh. Celkem 82 % kurýrů označilo flexibilitu, nezávislost nebo možnost skloubit vlastní podnikání s dalšími povinnostmi jako hlavní důvod, proč si doručování přes platformu zvolili. Když měli seřadit své hlavní motivace, 54 % na první místo uvedlo flexibilitu pracovní doby, 49 % ocenilo možnost kombinovat doručování s dalším zaměstnáním nebo studiem a 46 % uvedlo, že je tato činnost baví.
Téměř 9 z 10 kurýrů se přihlásí do aplikace na méně než 4 hodiny denně
Podle provozních dat foodory se v letních měsících červen až srpen 2026, tedy v období největší poptávky, 87,7 % kurýrů přihlásilo do aplikace v průměru na méně než čtyři hodiny denně (průměr odpovídá jednomu kalendářnímu dni).
Zároveň platí, že 63 % kurýrů doručuje přes platformy déle než rok. Flexibilita tedy nepřichází na úkor stability, kurýři zůstávají, protože jim tento model vyhovuje.
Víc než jen studenti na kole
Podle průzkumu ani představa typického kurýra jako mladého studenta, který šlape na kole mezi přednáškami, neodpovídá realitě. Data Oxford Economics ukázala, že dospělí ve věku 25-44 let tvoří většinu kurýrské komunity (52 %), dalších 39 % je starších 45 let. Kurýři ve věku 18-24 let tak představují pouhých 9 % oproti 18 % v interním průzkumu foodory z roku 2024.
Doručování přes platformy se stále více stává doménou zkušených dospělých, kteří si jím přivydělávají k příjmu domácnosti, překlenují přechod mezi kariérami nebo si díky němu lépe organizují čas. Kurýři jsou přitom vzdělaní: 91 % má minimálně středoškolské vzdělání a téměř každý pátý disponuje vysokoškolským titulem. Osmdesát procent tvoří čeští občané. Nejde tedy o jedince, za které musí stát rozhodovat, jaký typ pracovního uspořádání je pro ně nejlepší.
Zaměstnanecký poměr není řešením pro všechny
Zákonodárci napříč Evropou vnímají převedení pracovníků platforem do zaměstnaneckého poměru jako cestu k jejich lepší ochraně. Česko v současnosti směrnici transponuje do národní legislativy a díky probíhající práci vlády se očekává, že zákon nabude účinnosti včas, tedy počátkem roku 2027. Data z průzkumu tento předpoklad zpochybňují. Když dostali kurýři otázku, zda by platformy měly mít možnost nabízet benefity a ochranu všem bez ohledu na typ smlouvy, 85 % s tím souhlasilo nebo rozhodně souhlasilo.
"Sami kurýři o to, aby se z nich stali zaměstnanci, nežádají. Výsledky průzkumu vysílají jasný signál zákonodárcům, kteří zvažují povinnou reklasifikaci pracovníků platforem. Samotní kurýři taková opatření nevnímají jako ochranu, ale jako ohrožení podnikatelských svobod,“ doplňuje Kolesa.
"Zaměstnanecký poměr na plný úvazek by kurýrům vzal svobodu v plánování času, možnost pracovat přes více platforem i výdělkový potenciál, tedy přesně to, co tuto činnost dělá atraktivní. Nahrazuje to model, který podle našeho nejnovějšího průzkumu preferuje 85 % kurýrů, modelem, který by si vybralo pouhých 8 %. Přinejmenším bychom měli zachovat možnost volby," uzavírá Kolesa.
Zdroj: foodora
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ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59617.