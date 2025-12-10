Kurýři Woltu letos poprvé rozváží až domů i vánoční stromky. Šetří tak čas zákazníkům před Vánocemi

V nabídce jsou oblíbené jedličky nejvyšší kvality o velikosti 120-150 cm od ověřených lokálních dodavatelů. U většiny prodejců si mohou zákazníci objednat také frézování, aby pak stromeček už jen jednoduše postavili rovnou do stojanu. Stromečky budou kurýři doručovat zákazníkům domů, a to dvakrát zabalené, aby se při převozu neponičily.
Spuštěním této služby chce Wolt zákazníkům ukázat, že rychlé a pohodlné doručení nemusí být jen o jídle či drobném nepotravinovém zboží. Zároveň se tím firma přibližuje svému cíli stát se digitálním prostorem, kde lidé najdou cokoli, co zrovna potřebují – od oběda přes nákup až po sezónní produkty. Stromky navíc pochází od prověřených pěstitelů z Česka, čímž Wolt podporuje i lokální producenty.
„Předvánoční období je pro mnoho lidí obdobím radosti, ale také stresu. Proto chceme, aby naši zákazníci zvládli přípravy a nákupy co nejpohodlněji. Doručení vánočních jedlí je proto pro nás logickým rozšířením toho, co už dnes umíme – rychlé, spolehlivé a dostupné dodání všeho, co lidé potřebují,“ říká tiskový mluvčí společnosti Wolt Tomáš Kubík.
Kurýři Woltu budou vánoční stromečky rozvážet až do 24. prosince. Firma očekává, že doručení stromků ocení především lidé, kteří nemají čas nebo možnost vyrazit do městských prodejen, stejně jako ti, kteří preferují bezproblémové a rychlé řešení.
„V aplikaci dnes zákazníci najdou nejen jídlo a potraviny, ale i květiny, dárky nebo drogerii. Stromky jsou proto dalším krokem na cestě k tomu, abychom lidem ušetřili co nejvíce času,“ dodává Tomáš Kubík, tiskový mluvčí společnosti Wolt.
Objednání stromečku bude stejně jednoduché jako jakákoliv objednávka na Woltu. V aplikaci si lidé objednají stromek, u kterého si mohou zvolit i jeho frézování. K objednávce si pak mohou přidat od některých z partnerů také stojan, ozdoby nebo například svařák. Kurýři vánoční stromek doručí zákazníkům během 30-60 minut, nebo v čase, který si sami zvolí.
Zdroj: Wolt