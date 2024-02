Kurz, který pomůže i ke statisícovým výdělkům každý měsíc? IT rekvalifikace

https://cnn.iprima.cz/kurz-misto-maturity-a-sta-tisice-na-uctu-kazdy-mesic-s-it-rekvalifikaci-ano-423632

Firmy lační po nových programátorech

Jak v rozhovoru zmiňuje spoluzakladatel největší české programátorské akademie ITnetwork David Jančík: „IT je velmi perspektivní obor a je navíc hodně sexy. Lidé zde totiž mají mnohé pracovní benefity, jakými je třeba úplná práce z domu nebo časová flexibilita. Díky tomu mohou ajťáci vykonávat svou profesi z téměř jakéhokoliv místa na světě,“ přiblížil Jančík.

Vzhledem k neustálému rozvoji celého IT odvětví roste i počet volných pozic, takže zájem o nové zaměstnance je enormní. „Máme informace, že míst pro programátory jsou na trhu práce tisíce. Největší poptávka je přitom v korporátech či v různých bankovních institucích. Nicméně dnes už je téměř v jakékoliv firmě někdo, kdo se stará o IT,“ popsal Jančík.

Dalším podstatným benefitem, kterým se firmy snaží zájemce přilákat, je rozhodně nadprůměrná mzda. Platy u senior programátorů často atakují hranici 160 tisíc korun za měsíc, u juniorů se potom nástupní mzdy pohybují okolo 40 tisíc korun. I to je ovšem nadstandard oproti nováčkům v jiných oborech. Tyto argumenty tedy vedou mnohé zájemce k rekvalifikaci do tohoto perspektivního oboru.

IT je pro všechny

Rekvalifikační kurzy ITnetwork jsou otevřeny úplně všem dospělým zájemcům bez ohledu na jejich předchozí obor nebo věk. „Když se podíváte na náš web do záložky Příběhy absolventů, tak uvidíte, jak rozmanité typy lidí k nám chodí. Máme tam studenty, kteří zrovna vyšli školu a chtějí si rozšířit své znalosti v IT. Jsou tam také nějací freelanceři, bývalý chirurg, ale i maminky na mateřské dovolené. Myslím tedy, že do IT se může rekvalifikovat úplně každý,“ vysvětlil Jančík.

Stovky spokojených absolventů jsou podle Jančíka důkazem, že se lze pomocí rekvalifikace uchytit v IT a vypracovat se až na seniorní pozice. Tento proces ostatně zaznamenává také projekt 5 Statečných, jenž sleduje osudy pěti odlišných lidí, kteří se chtějí stát programátory. A ačkoliv zmíněný videoseriál zatím stále neskončil, někteří z účastníků si již dokázali najít uplatnění.

Programátory shání i Armáda České republiky

A právě jeden ze Statečných, voják Jiří, svým příběhem poukázal na další odvětví, kde je silný nedostatek programátorů. „Spojovací vojsko Armády České republiky v současnosti akutně potřebuje zhruba 150 IT specialistů. Vzhledem k tomu, jak se zavádí umělá inteligence, digitalizace a robotizace, budou potřeba čím dál tím více,“ vysvětlil kpt. Martin Krupička, tiskový důstojník spojovacího vojska AČR.

Armáda proto nyní spolu s ITnetwork ladí možnou budoucí spolupráci. „ITnetwork by nám mohl vychovávat specialisty přímo podle našich požadavků. Tato spolupráce je zatím v zárodku, ale vše naznačuje tomu, že má pro nás velkou perspektivu,“ uzavřel nadějně Krupička.

