Kurz skončil, program pokračuje

Deset europoslanců, ať už videem, online nebo osobně. Dvanáct novinářů. A deset analytiků, manažerů či představitelů institucí. Taková je úhrnná bilance aktérů třetího ročníku Tréninkového programu EP pro mladé novináře, který pořádala ve dnech 18. až 20. listopadu ČTK Connect.

Posluchačsky a divácky byla početně rekordní skupina 23 mladých novinářů z rozličných českých médií, od veřejnoprávních přes soukromé po pobočku zahraničních agentury. Profesně píšící, mluvící a natáčející před kamerou. Kulisou byla Praha, konkrétně prostory ČTK, objekt zpravodajství České televize na Kavčích horách, zasedací místnost a studia Českého rozhlasu a sídlo evropských institucí, Palác Dunaj na Národní třídě. 

Třídenní běh zahrnoval dvě velké debaty na téma obrana a bezpečnost v EU a klimatické cíle a jejich dopady na ekonomiku a domácnosti. Nechyběly dvě menší diskuse o tom, jak české úřady a organizace pracují s evropskými tématy a jak probíhají rozhodovací a schvalovací procesy v Evropském parlamentu. Obsahovanou náplň doplnila neformální setkání s novináři a praktické ukázky žurnalistické práce v různých médiích.

Závěrečnými znalostními a rekapitulujícími testy prošli všichni účastníci kurzu, další dobrovolné odpovědi na zadané dotazy budou pak vodítkem pro výběr minimálně čtyř z nich, kteří budou vybráni pro pokračování programu v Bruselu. Této etapy se ujme Kancelář Evropského parlamentu v ČR.

Čtvrtý ročník vzdělávacího projektu pro mladé novináře do tří let praxe se uskuteční v příštím roce opět na sklonku listopadu. 

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

Já jsem malej, ale šikovnej! Tuhle větu zná každý. Jiná „čertí“ hláška je ale problém

Jakub Zindulka a Yvetta Blanarovičová v pohádce Princezna ze mlejna (1994)

Česko miluje pohádky! Ať je Štědrý den, léto nebo listopad. Stačí v televizi zahlédnout prince, čerta nebo vodníka a už je jasno: nostalgie jede naplno. Také proto si čtenáři oblíbili i kvízy deníku...

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Kam s dětmi v Praze zdarma: 10 nejlepších tipů do konce roku 2025

Turisté v centru Prahy (29. ledna 2020)

Když máte děti, oceníte program, který dává smysl, nic nestojí a dá se zvládnout po škole, po školce nebo o víkendu bez složitého plánování. Vybrali jsme místa a akce, kde se děti zabaví, něco nového...

Adventní trhy omezí parkování a dopravu v historickém centru Hradce Králové

ilustrační snímek

Adventní trhy a vánoční program na Velkém náměstí v Hradci Králové výrazně omezí parkování a dopravu v historickém centru města. Omezení potrvají od pondělí...

21. listopadu 2025  13:08,  aktualizováno  13:08

Žloutenkou typu A se na jihu Moravy nakazilo letos 118 lidí, loni devět

ilustrační snímek

Žloutenkou typu A se na jihu Moravy od začátku roku do 20. listopadu nakazilo 118 lidí, loni bylo v kraji devět nemocných za celý rok. Největší nárůst počtu...

21. listopadu 2025  13:07,  aktualizováno  13:07

Do Brna se sjede téměř 300 vystavovatelů minerálů, fosilií, šperků či přírodnin

ilustrační snímek

Na brněnském výstavišti bude o víkendu prodejní výstava Minerály Brno. Stánek s minerály, fosiliemi, šperky a přírodninami na ní bude mít 269 vystavovatelů z...

21. listopadu 2025  13:05,  aktualizováno  13:05

Auto se střetlo s blikající sanitkou, pak srazilo děti na chodníku. Šest zraněných

Na křižovatce v Chebu se srazilo osobní auto se sanitou jedoucí k pacientovi.

K nehodě osobního auta se sanitou, která jela „na majáky“ k pacientovi, vyjeli v Chebu policisté, hasiči i zdravotníci. Ti do nemocnice převezli celkem šest lehce zraněných. Byly mezi nimi i čtyři...

21. listopadu 2025  13:02,  aktualizováno  14:45

Ostrov chystá investiční projekty na příští rok, pomůže atletům i biatlonistům

ilustrační snímek

Město Ostrov na Karlovarsku chystá investiční projekty na příští rok. V rozpočtu, který budou zastupitelé schvalovat 10. prosince, bude podle starosty Pavla...

21. listopadu 2025  12:54,  aktualizováno  12:54

Prodloužená – Maškarní v Semilech

ilustrační snímek

Trochu neformální prodlouženou v karnevalových kostýmech si užijí tanečníci v sobotu od 19 hodin v sále KC Golf Semily.

21. listopadu 2025  14:18

Stavbou roku Královéhradeckého kraje jsou Apartmány Hnědý vrch v Krkonoších

ilustrační snímek

Stavbou roku Královéhradeckého kraje se letos staly Apartmány Hnědý vrch v Peci pod Sněžkou v Krkonoších. Ocenění získala i obnova takzvaných polských mostů na...

21. listopadu 2025  12:44,  aktualizováno  12:44

Městský parkovací dům v Pardubicích nepřinesl očekávané tržby

ilustrační snímek

Provoz parkovacího domu Arena Parking v Pardubicích nepřinesl očekávané tržby. Budou zhruba o 2,5 milionu korun nižší. Plány se městu nenaplnily v dlouhodobých...

21. listopadu 2025  12:43,  aktualizováno  12:43

Karvinský bazén bude mít technologii, která vrátí zpět část vody z praní filtrů

ilustrační snímek

Městský bazén v Karviné-Hranicích bude mít novou recyklační technologii. Umožní znovu využít část vody, která dosud po praní filtrů končila v kanalizaci....

21. listopadu 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Popálení dětí ve škole prověřuje policie jako těžké ublížení na zdraví z nedbalosti

ilustrační snímek

Čtvrteční nehodu na základní škole v Hradci Králové, kdy se při požáru u chemických pokusů popálily dvě děti a jeden dospělý, prověřuje policie pro možné spáchání přečinu těžkého ublížení na zdraví z...

21. listopadu 2025  12:02,  aktualizováno  14:05

