Kurz skončil, program pokračuje

Posluchačsky a divácky byla početně rekordní skupina 23 mladých novinářů z rozličných českých médií, od veřejnoprávních přes soukromé po pobočku zahraničních agentury. Profesně píšící, mluvící a natáčející před kamerou. Kulisou byla Praha, konkrétně prostory ČTK, objekt zpravodajství České televize na Kavčích horách, zasedací místnost a studia Českého rozhlasu a sídlo evropských institucí, Palác Dunaj na Národní třídě.
Třídenní běh zahrnoval dvě velké debaty na téma obrana a bezpečnost v EU a klimatické cíle a jejich dopady na ekonomiku a domácnosti. Nechyběly dvě menší diskuse o tom, jak české úřady a organizace pracují s evropskými tématy a jak probíhají rozhodovací a schvalovací procesy v Evropském parlamentu. Obsahovanou náplň doplnila neformální setkání s novináři a praktické ukázky žurnalistické práce v různých médiích.
Závěrečnými znalostními a rekapitulujícími testy prošli všichni účastníci kurzu, další dobrovolné odpovědi na zadané dotazy budou pak vodítkem pro výběr minimálně čtyř z nich, kteří budou vybráni pro pokračování programu v Bruselu. Této etapy se ujme Kancelář Evropského parlamentu v ČR.
Čtvrtý ročník vzdělávacího projektu pro mladé novináře do tří let praxe se uskuteční v příštím roce opět na sklonku listopadu.