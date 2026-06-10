Kurzy.cz můžete sledovat i bez reklam, nově nabízejí roční předplatné za 968 Kč

Protože server není financován z veřejných peněz, z dotací ani zájmovými skupinami, jsou hlavním zdrojem příjmů reklama a nově i placené předplatné. Právě financování z reklamy pomáhá zachovat nezávislost redakčního obsahu.
Pokud návštěvník souhlasí se zobrazováním reklam, pomáhá tím financovat provoz webu, aniž by musel za obsah přímo platit. Pokud ovšem uživatel reklamy zobrazovat nechce, může stejnou podporu poskytnout formou předplatného.
Jinými slovy: aby mohl web dlouhodobě nabízet kvalitní a nezávislý obsah, potřebuje, aby každý návštěvník přispěl alespoň jedním z těchto způsobů – buď tolerováním reklam, nebo předplatným.
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