Americké akcie patří mezi nejvyhledávanější investiční nástroje a jejich význam pro české investory dlouhodobě roste. Společnosti jako Apple, NVIDIA, Microsoft, Amazon nebo Alphabet jsou součástí portfolií investorů po celém světě. Orientovat se v jejich vývoji přitom neznamená sledovat pouze aktuální cenu akcie. Důležitá je také historie kurzu, hospodaření firmy, její dividendová politika nebo způsob, jakým se mění její finanční ukazatele.
Právě na tyto potřeby reaguje říjnové rozšíření sekce amerických akcií na Kurzy.cz. Uživatelé zde najdou širší soubor tržních dat a informací o jednotlivých společnostech, které jim usnadní orientaci na amerických akciových trzích.
Akcie v dolarech, korunách i eurech
Jednou z praktických funkcí jsou interaktivní grafy, u kterých lze přepínat měnu zobrazovaných hodnot. Vedle amerického dolaru je k dispozici také česká koruna a euro.
Pro českého investora jde o užitečný nástroj. Cena americké akcie se sice běžně uvádí v dolarech, skutečný výsledek investice českého investora ale ovlivňuje také vývoj měnového kurzu. Přepnutí grafu například do korun umožňuje sledovat cenový vývoj akcie v domácí měně a lépe si představit, jak se do korunového ocenění promítá pohyb akcie i měny.
Grafy lze zobrazovat v různých časových horizontech, od krátkodobého vývoje během jednoho dne až po dlouhodobou historii. K dispozici jsou rovněž historické přehledy a možnosti stažení grafů ve formátech PNG a SVG.
Příkladem je profil akcií NVIDIA (NVDA), kde lze vedle aktuálních a historických cen sledovat také cenové změny za různá období. Podobně je zpracován například profil společnosti Apple.
Od popisu byznysu až po hospodářské výsledky
Rozšířená nabídka se netýká pouze grafů. U jednotlivých akcií jsou k dispozici také informace o samotných společnostech, jejich podnikání a burzovní identifikaci.
Uživatel si tak může vedle cenového vývoje přečíst, čím se daná firma zabývá, v jakých oblastech podniká a na jaké burze se její akcie obchodují. Na tyto informace navazují ekonomické výsledky a finanční ukazatele společnosti.
Investoři mohou podle dostupnosti konkrétního titulu sledovat například tržby, ziskovost, zisk na akcii, marže, tržní kapitalizaci nebo vybrané ukazatele ocenění. Údaje bývají členěny podle fiskálních čtvrtletí a celých účetních let, což umožňuje porovnávat hospodaření v čase.
Takový přehled může pomoci například při posuzování toho, zda růst ceny akcie doprovází také zlepšování hospodářských výsledků, nebo zda se tržní ocenění vyvíjí jiným směrem než samotný byznys.
Dividendy, splity a historický vývoj
Další důležitou oblastí jsou dividendy a akciové splity. U jednotlivých společností lze najít informace o historických dividendových výplatách, datech bez nároku na dividendu a o minulých splitech akcií.
Dividendové údaje jsou podstatné zejména pro investory zaměřené na pravidelný příjem z portfolia. Historie dividend jim umožňuje sledovat, jak se výplaty vyvíjely v čase, a zasadit aktuální rozhodnutí společnosti do širšího kontextu. Sama o sobě ale samozřejmě nezaručuje, že firma bude dividendy ve stejné výši vyplácet i v budoucnu.
Historie splitů zase pomáhá správně interpretovat dlouhodobý cenový graf. Při rozdělení akcií se totiž mění počet akcií a jejich jednotková cena, aniž by tím automaticky vznikala odpovídající změna celkové hodnoty investice.
Výhodou je možnost spojit tyto informace s historickým vývojem kurzu a finančními údaji o konkrétní společnosti, místo aby investor musel jednotlivé informace hledat na několika různých místech.
Přehled amerického trhu na jednom místě
Samotná sekce Akcie USA na Kurzy.cz nabízí také přehledy, které pomáhají rychle se zorientovat v aktuálním dění na trhu. Patří mezi ně například žebříčky akcií s největším růstem či poklesem ceny za různé časové úseky, přehledy nejvíce obchodovaných titulů nebo informace o posledních dividendách a splitech.
Pro investory, kteří chtějí sledovat nejen několik vybraných společností, ale také širší tržní dění, jde o praktický způsob, jak identifikovat výrazné cenové pohyby a následně si otevřít detailní profil příslušné firmy.
Jednotlivé přehledy přitom mohou sloužit jako výchozí bod další analýzy. Samotný prudký růst či pokles ceny totiž ještě nevysvětluje příčinu pohybu ani neříká, zda je akcie při dané ceně atraktivní investicí.
Více informací pro kvalifikovanější investiční rozhodování
Cílem rozšíření je nabídnout českým investorům přístup k širšímu souboru informací o amerických akciích v přehledném prostředí českého finančního portálu. Od základního sledování kurzu lze přejít k dlouhodobým grafům, dividendám, výsledkům hospodaření i vybraným ukazatelům ocenění.
Právě propojení těchto informací je pro investora užitečné. Cena akcie představuje pouze jednu část celkového obrazu. Při analýze společnosti je vhodné zohlednit také její hospodaření, finanční kondici, vývoj podnikání a případné výnosy z dividend.
Rozšířenou nabídku amerických akcií najdete na Kurzy.cz – Akcie USA. U online kurzů je třeba počítat s časovým zpožděním uváděným u konkrétního titulu; nejde tedy nutně o data v reálném čase. Zveřejněné informace slouží jako podklad pro vlastní analýzu a nenahrazují individuální investiční rozhodnutí.
Zdroj: Kurzy.cz
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60048.