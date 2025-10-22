Kutná Hora míří k budoucnosti bez kouře

Autor:
  16:34
Kutná Hora 22. října 2025 (PROTEXT) - Kutná Hora se připojila k iniciativě Město bez kouře společnosti Philip Morris, která aktuálně investuje přes dvě miliardy korun do výroby bezdýmných alternativ. Cílem společného projektu je podpořit zdravější životní styl a nabídnout obyvatelům i návštěvníkům města moderní veřejný prostor bez cigaretového kouře.

Město tím navazuje na dlouholetou a úzkou spolupráci s tabákovým výrobcem, který ve městě působí už přes tři desetiletí.

„Zpracování tabáku je spojené s naším městem už více než dvě stě let. S Philip Morris, který na tuto tradici navázal po sametové revoluci, nás dlouhodobě spojují velmi dobré vztahy. Společnost zde nejen vyrábí, ale aktivně se podílí i na rozvoji města a celého regionu,“ uvedl starosta Kutné Hory Lukáš Seifert s tím, že Memorandum v rámci projektu Město bez kouře je přirozeným pokračováním této spolupráce.

„Vítáme transformaci Philip Morris směrem k bezdýmné budoucnosti a jsme rádi, že Kutná Hora může být součástí této změny. Naše město se tak stává atraktivnějším místem nejen pro život, ale i pro podnikání a cestovní ruch,“ doplnil starosta.

V rámci memoranda o spolupráci vzniká řada konkrétních projektů, které mají za cíl zlepšit kvalitu života obyvatel a podpořit udržitelný rozvoj města. „Kutná Hora se nyní stává symbolem budoucnosti bez kouře. Naše investice do bezdýmných produktů a podpora místních iniciativ, jako je Město bez kouře, ukazují, že to s odklonem od cigaret myslíme vážně. Zároveň nám ale záleží na udržitelném rozvoji regionu i pohodlí místních obyvatel. Jedním z prvních kroků spolupráce tak je podpora zřízení zóny na Palackého náměstí, která bude sloužit jako pilotní bezdýmný prostor v historickém centru města,“ říká Petr Šebek, ředitel vnějších vztahů společnosti Philip Morris ČR a.s.

Další významnou aktivitou je pak příspěvek na pořízení elektrického vozu pro sběr komunálního odpadu, který bude využíván zejména pro úklid veřejných prostranství. Už během Svatováclavských slavností mohli zájemci navštívit laboratoř „Světa bez kouře", iniciativu zaměřenou na osvětu o škodlivosti cigaretového kouře.

Iniciativa Město bez kouře podporuje prostředí bez cigaretového kouře. Již dříve se k ní připojila města jako Karlovy Vary, Špindlerův Mlýn nebo Český Krumlov. Jejich obyvatelé i návštěvníci zde díky zapojení do projektu mohou najít například bezdýmné zóny v těch nejatraktivnějších lokalitách, designové fotopointy s dechberoucími výhledy, nebo nový městský mobiliář. Zároveň projekt přináší celou řadu kulturních a osvětových aktivit.

Zdroj: Philip Morris

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

PROTEXT

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Na březích Novomlýnských nádrží se odehrál příběh, který si budou rybáři pamatovat ještě dlouho

Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.

KVÍZ: Černý most, nebo Barrandov? Které sídliště vzniklo dřív?

Praha je jako živý organismus, neustále se vyvíjí a proměňuje. Právě proto se její podoba během stovek let změnila k nepoznání. Událostí, které k tomu přispěly, je nespočet – požáry, asanace,...

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

GALERIE: Signal Festival 2025 opět rozzářil Prahu. Poradíme, co stojí za to!

Prahu ovládl již 13. ročník Signal Festivalu. Centrum metropole se na čtyři dny proměnilo v jedinečnou galerii pod širým nebem, kterou letos rozzářilo dvacet světelných instalací. Umělci z Česka i ze...

„Nezbude ani květinka!“ Protestující v Brně odmítají Macinku na životním prostředí

Na brněnském náměstí Svobody se ve středu v podvečer sešly stovky lidí, aby protestovaly proti možnému jmenování předsedy Motoristů Petra Macinky ministrem životního prostředí. Řečníci varovali před...

22. října 2025  18:22,  aktualizováno  18:22

Plzeňský kraj chce mít příští rok projekt nové nemocnice v Plané na Tachovsku

Plzeňský kraj chce mít příští rok projekt nové nemocnice následné péče v Plané na Tachovsku. Na jednání správního výboru Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje...

22. října 2025  16:42,  aktualizováno  16:42

OBRAZEM: V Praze otevřeli novou náplavku, láká na griloviště i lezeckou stěnu

Pražané mají k dispozici novou náplavku. Společnost Skanska v rámci kancelářského komplexu Port7, který navazuje na holešovické nádraží, dokončila proměnu přilehlého nábřeží. Ve středu tu náplavku...

22. října 2025  18:02,  aktualizováno  18:02

Akce Podzimní prázdniny v aquacentru nabídne bonus ke vstupnému

Aquacentrum v Městských lázních Hradec Králové zve na akci Podzimní prázdniny v aquacentru, která potrvá od soboty do neděle 2. listopadu.

22. října 2025  17:55

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Z Lipna vytáhli auto s lidskými ostatky. Jde o rakouský vůz hledaný už 10 let

Kriminalisté a potápěči zásahové jednotky vytáhli odpoledne ze dna lipenské nádrže rakouské vozidlo, po kterém se pátrá již deset let. V autě nalezli lidské ostatky. Vůz byl zhruba 20 metrů od břehu...

22. října 2025  16:42,  aktualizováno  17:48

Schizofrenický vrah opět utekl z Bohnic, tentokrát ho chytili při krádeži

Policie ve středu odpoledne opět pátrala po nebezpečném pacientovi z Psychiatrické nemocnice v pražských Bohnicích. Šlo o schizofrenika, který ze zařízení utekl už před 14 dny, kdy se nevrátil z...

22. října 2025  17:42

V Nehvizdech hoří průmyslová hala. Kouř je cítit i v Praze, hašení potrvá do rána

Středočeští a pražští hasiči zasahují od odpoledne u rozsáhlého požáru hal v Nehvizdech na Praze-východ. Oheň zasáhl haly o rozměrech 60 x 20 metrů, 86 x 20 metrů a 76 x 13 metrů, zasažená je i menší...

22. října 2025  15:12,  aktualizováno  17:36

Kvůli výskytu žloutenky typu A je zavřený registr vozidel v Pardubicích

V Pardubickém kraji stoupá od července výskyt žloutenky typu A o desítky případů. Kvůli tomuto onemocnění dnes magistrát uzavřel až do odvolání registr...

22. října 2025  15:58,  aktualizováno  15:58

Kopřivnice draží nevyužitý majetek, v aukci jsou sněhové řetězy, telefony i auto

Sněhové řetězy, auto, několik telefonů či prosklených dveří je mezi nepotřebným majetkem, který v aukci prodává město Kopřivnice na Novojičínsku. Mezi více než...

22. října 2025  15:36,  aktualizováno  15:36

Lidovou stavbou Zlínského kraje pro letošní rok je chalupa Hajan v Lužné

Lidovou stavbou Zlínského kraje pro letošní rok je chalupa Hajan s číslem popisným 21 v Lužné na Vsetínsku. Ocenění hejtmanství uděluje od roku 2008 za...

22. října 2025  15:35,  aktualizováno  15:35

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Architekt Girsa se podílel na obnově hradů a zámků, v Liberci je o něm výstava

Müllerova vila v Praze, zámek v Českém Krumlově nebo hrady Grabštejn a Bezděz patří mezi stavby, na jejichž obnově se podílel architekt Václav Girsa. S jeho...

22. října 2025  15:32,  aktualizováno  15:32

Vojtěch Dobeš o Filipu Turkovi: Býval rozumný, ale čím víc měl publika, tím byl horší

Novinář Vojtěch Dobeš pro deník Metro popisuje okolnosti zveřejnění screenshotů, které ukazují dřívější výroky Filipa Turka. „Když jsem viděl, že to s politikou myslí vážně, usoudil jsem, že se o...

22. října 2025  17:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.