Kutná Hora míří k budoucnosti bez kouře

Město tím navazuje na dlouholetou a úzkou spolupráci s tabákovým výrobcem, který ve městě působí už přes tři desetiletí.
„Zpracování tabáku je spojené s naším městem už více než dvě stě let. S Philip Morris, který na tuto tradici navázal po sametové revoluci, nás dlouhodobě spojují velmi dobré vztahy. Společnost zde nejen vyrábí, ale aktivně se podílí i na rozvoji města a celého regionu,“ uvedl starosta Kutné Hory Lukáš Seifert s tím, že Memorandum v rámci projektu Město bez kouře je přirozeným pokračováním této spolupráce.
„Vítáme transformaci Philip Morris směrem k bezdýmné budoucnosti a jsme rádi, že Kutná Hora může být součástí této změny. Naše město se tak stává atraktivnějším místem nejen pro život, ale i pro podnikání a cestovní ruch,“ doplnil starosta.
V rámci memoranda o spolupráci vzniká řada konkrétních projektů, které mají za cíl zlepšit kvalitu života obyvatel a podpořit udržitelný rozvoj města. „Kutná Hora se nyní stává symbolem budoucnosti bez kouře. Naše investice do bezdýmných produktů a podpora místních iniciativ, jako je Město bez kouře, ukazují, že to s odklonem od cigaret myslíme vážně. Zároveň nám ale záleží na udržitelném rozvoji regionu i pohodlí místních obyvatel. Jedním z prvních kroků spolupráce tak je podpora zřízení zóny na Palackého náměstí, která bude sloužit jako pilotní bezdýmný prostor v historickém centru města,“ říká Petr Šebek, ředitel vnějších vztahů společnosti Philip Morris ČR a.s.
Další významnou aktivitou je pak příspěvek na pořízení elektrického vozu pro sběr komunálního odpadu, který bude využíván zejména pro úklid veřejných prostranství. Už během Svatováclavských slavností mohli zájemci navštívit laboratoř „Světa bez kouře", iniciativu zaměřenou na osvětu o škodlivosti cigaretového kouře.
Iniciativa Město bez kouře podporuje prostředí bez cigaretového kouře. Již dříve se k ní připojila města jako Karlovy Vary, Špindlerův Mlýn nebo Český Krumlov. Jejich obyvatelé i návštěvníci zde díky zapojení do projektu mohou najít například bezdýmné zóny v těch nejatraktivnějších lokalitách, designové fotopointy s dechberoucími výhledy, nebo nový městský mobiliář. Zároveň projekt přináší celou řadu kulturních a osvětových aktivit.
