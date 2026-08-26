Kutnohorská Mincovna představuje první číslovaný Pražský Groš v historii

Poprvé v historii dostává Pražský Groš své číslo
Pražské groše patří k nejvýznamnějším symbolům českého mincovnictví. Jejich příběh začal roku 1300 měnovou reformou krále Václava II. a je neoddělitelně spojen s Kutnou Horou, jejím stříbrem a vznikem centrální královské mincovny ve Vlašském dvoře. Pražský groš se stal symbolem důvěry, stability a hospodářské síly Českého království a jeho význam překročil hranice českých zemí. Po více než čtyřech stoletích od ukončení ražby Pražských grošů na tuto tradici navazuje Kutnohorská Mincovna vlastním originálem. Nejde o historickou minci ani o repliku. Pražský Groš Václava II. r. 1300 – Originál Kutnohorské Mincovny je současnou autorskou ruční ražbou, která vychází z odkazu jednoho z nejslavnějších platidel českých dějin.
Každý z 333 originálů je ručně ražen z ryzího stříbra Ag 999/1000, má hmotnost 3,7 g a průměr 27 mm. Zásadním sběratelským prvkem je číslo 001 až 333 vyražené přímo na minci. Historické Pražské Groše číslovány nebyly. Emise 2026 tak přináší historicky první individuálně číslované Pražské Groše.
Číslo 000 zůstává trvale uloženo v archivu Kutnohorské Mincovny jako referenční exemplář první emise.
333 originálů. 333 čísel. 333 příběhů.
Číslování není pouze technickým údajem. Každý zájemce si může z dosud dostupných originálů vybrat konkrétní číslo, které pro něj má osobní význam – datum narození, výročí, šťastné číslo nebo jiný symbol spojený s jeho vlastním příběhem. Jednou možná majitel bude svým dětem nebo vnukům vyprávět nejen příběh Pražského Groše a Václava II., ale také proč si vybral právě toto číslo. Právě tehdy se sběratelský originál stává součástí rodinného příběhu.
Emise roku 2026 je zároveň počátkem nové sběratelské řady, v níž budou postupně představovány Pražské Groše dalších panovníků grošového období. Rok 2026 tak není pouze rokem jedné emise, ale rokem zrodu celé řady.
Deset osobních originálů jako dar příznivcům Kutnohorské Mincovny
Součástí oficiálního představení Pražského Groše Václava II. je také slosování o mimořádný dar Kutnohorské Mincovny.
Z řádně přihlášených účastníků, kteří vyplní kontaktní údaje a správně odpovědí na otázku v připraveném formuláři, bude dne 7. září 2026 vylosováno deset lidí. Pro každého z nich následně vznikne osobní Pražský Groš s jeho vlastním monogramem.
10 lidí. 10 monogramů. 10 jedinečných originálů.
Tyto osobní Pražské Groše nebudou určeny k běžnému prodeji. Vzniknou pouze pro deset vylosovaných příznivců Kutnohorské Mincovny a každý z nich ponese monogram svého budoucího majitele. Po slosování bude účastníkům rozeslána výsledková listina a Kutnohorská Mincovna následně kontaktuje deset vylosovaných za účelem vytvoření jejich osobního monogramu a následného slavnostního předání groše v Praze nebo Brně v kancelářích Kutnohorské Mincovny.
Zapojit se do slosování o jeden z deseti osobních originálů je možné prostřednictvím formuláře Kutnohorské Mincovny:
https://www.khm.cz/anketa/slosovani-o-prazsky-gros-vaclava-ii-r1300
Oficiální představení na Veletrhu Sběratel 2026
Pražský Groš Václava II. r. 1300 – Originál Kutnohorské Mincovny bude veřejnosti oficiálně představen ve dnech 4. a 5. září 2026 na Veletrhu Sběratel v Praze-Letňanech. Návštěvníci zde budou moci originál vidět naživo, seznámit se s principem individuálního číslování a vybrat si z dosud dostupných čísel právě to, které má význam pro ně.
Historie vytvořila symbol. Kutnohorská Mincovna vytvořila originál. Majitel vytvoří jeho další kapitolu.
Pražský Groš Václava II. r. 1300 – Originál Kutnohorské Mincovny
Emise 2026 • 333 číslovaných originálů • ruční ražba • Ag 999/1000 • 3,7 g • O 27 mm
Zdroj: Kutnohorská Mincovna a.s.
https://www.youtube.com/watch?v=qv80ya4Q_Us.
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