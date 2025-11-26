Kutnohorská Mincovna představuje Svatobarborský Dukát – první novodobou českou minci s církevním požehnáním

Odkaz svaté Barbory
Svatá Barbora je jednou z nejuctívanějších světic Evropy. Podle legendy byla pro svou víru pronásledována, mučena, a nakonec popravena vlastním otcem, což z ní činí silný symbol odvahy a věrnosti. Je patronkou žen, které čelí nelehkému osudu, a všech, kteří se nevzdávají ani v těžkých životních zkouškách. Její odkaz dodává Svatobarborskému Dukátu hluboký duchovní rozměr a propojuje jeho poselství s ochranou, vírou a nadějí.
Limitovaná zlatá ražba s duchovní symbolikou
Svatobarborský Dukát je ražen v limitované edici 100 kusů z dukátového zlata o ryzosti 986. Autorem návrhu je uznávaný český medailér Vladimír Oppl. Avers mince nese stylizovanou postavu svaté Barbory s jemnými gotickými liniemi ikonického chrámu, reverz doplňují hornické symboly, které připomínají slavnou stříbrnou minulost Kutné Hory. Každý dukát je ručně číslován a doplněn certifikátem pravosti.
Návrat číslovaných ražeb do české numismatiky
Myšlenka číslovaných dukátů má téměř stoletou tradici. Už v roce 1923 byla u svatováclavských dukátů nového Československa očíslována limitovaná jubilejní série, jejíž první kusy obdržel prezident T. G. Masaryk. Tato tradice se po mnoha desetiletích vrací právě prostřednictvím Kutnohorské Mincovny, která ji přenáší do moderní podoby 21. století.
Slavnostní žehnání v chrámu sv. Barbory
Slavnostní uvedení dukátu proběhlo v atmosféře gotických kleneb chrámu sv. Barbory. Za zvuku varhan a v podvečerním světle byl Svatobarborský Dukát požehnán jako talisman ochrany, víry a naděje. Ceremoniál podtrhl duchovní rozměr projektu a navázal na tradice, které jsou s Kutnou Horou spjaty po staletí.
Pocta českému mincovnictví
Vydáním Svatobarborského Dukátu potvrzuje Kutnohorská Mincovna a.s. svou roli pokračovatele české mincovní tradice. Po úspěchu předchozích ražeb, jako je Tlustý Pražský Groš či Kutnohorský Tolar, přináší dílo propojující duchovní poselství, precizní řemeslo a vysokou sběratelskou hodnotu. Svatobarborský Dukát je talismanem, památkou i uměleckým artefaktem, který v sobě nese sílu tradice i inspiraci pro současnost.
Foto / zdroj: Kutnohorská Mincovna