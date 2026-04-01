Kutnohorský Tolar 2026 vstoupil do prodeje. Vyberte si své číslo.

Kutnohorský Tolar 2026 je věnován odkazu Kutné Hory jako historického centra těžby stříbra, mincovnictví a královské moci. Navazuje na tradici sahající k mincovní reformě krále Václava II. z roku 1300, která zásadně proměnila ekonomiku českého státu a stála u zrodu samotného významu Kutné Hory. Dominantním motivem letošního ročníku je Chrám svaté Barbory, jehož výstavba započala v roce 1388 a završena byla až o staletí později. Chrám představuje nejen architektonickou dominantu, ale především symbol vytrvalosti a kontinuity, která je pro Kutnou Horu typická. Do jeho základů je na reversu mince symbolicky zasazena nejstarší kutnohorská pečeť, jejíž doložené užití spadá do počátku 14. století a která dnes představuje jeden z nejstarších dochovaných symbolů identity města s historií sahající přibližně sedm století zpět.
Autorem výtvarného návrhu je mistr Vladimír Oppl, uznávaný medailér a autor mincí, jehož práce je respektována nejen v České republice, ale i v zahraničí. Jeho rukopis propojuje historickou věrnost s výtvarnou precizností a dává každému ročníku silný autorský charakter. Kutnohorská Mincovna při výrobě navazuje na tradici ruční ražby a českého mincovního řemesla, které se v tomto regionu rozvíjí již od počátku 14. století. Na výsledné podobě se podílejí zkušení rytci a raziči, jejichž práce představuje skutečnou hodnotu každého kusu – právě lidská dovednost a kontinuita řemesla jsou tím, co odlišuje tuto emisi od běžné produkce.
Mince vzniká v limitovaném nákladu, prochází Puncovním úřadem a nese vlastní značku Kutnohorské Mincovny, která garantuje její původ i kvalitu. Dodávána je v luxusní dřevěné etui spolu s certifikátem pravosti, přičemž etue je připravena pro uložení všech ročníků této sběratelské řady. Právě možnost propojit jednotlivé ročníky do jedné sbírky dává Kutnohorskému Tolaru další rozměr – nejde pouze o jednotlivou minci, ale o součást širšího historického a sběratelského konceptu. Zájemci si mohou současně doplnit i ročníky 2024 a 2025 a vytvořit tak ucelenou sérii zachycující klíčové momenty vývoje Kutné Hory.
Kutnohorský Tolar oslovuje sběratele, investory i milovníky české historie a řemesla právě tím, že spojuje několik hodnot v jednom – autentický historický příběh, autorskou tvorbu významného medailéra, ruční práci navazující na tradici starou více než sedm století a možnost vytvořit osobní sbírku s konkrétním významem. Právě kombinace těchto prvků činí z každého kusu nejen sběratelský artefakt, ale i nositele příběhu, který přesahuje samotný kov.
Zdroj: Kutnohorská Mincovna