KVADOS Group získal zakázku na automatizovaný sklad 4D Shuttle pro Alza.sk

Pro obě společnosti se jedná o mimořádný projekt, kterým ALZA rozšíří své portfolio automatizovaných technologických řešení pro paletovou manipulaci.
Pro KVADOS Group jde zároveň o první instalaci v Evropě, při níž bude využita technologie čínské společnosti BullSeye – jednoho z průkopníků v oblasti systémů 4D Shuttle, která má za sebou více než 120 realizací po celém světě.
Navržené řešení bude unikátní svým komplexním pojetím:
bude sloužit nejen ke skladování zboží na EURO paletách, ale jeho součástí bude také pracoviště pro efektivní příjem zboží a především vysoce výkonná expedice zásilek z palet pro jednotlivé zákazníky distribuované prostřednictvím AlzaBoxů.
V tomto skladu bude umístěno i zboží, které svými rozměry přesahuje standardní KLT boxy – i to bude skladováno v plně automatizovaném systému. Součástí dodávky je rovněž řešení expedičních palet s využitím AGV robotů od výrobce BlueSword, dále mezaninové konstrukce od společnosti BITO a softwarový produkt myFABER® WES od KVADOS.
Zahájení provozu první etapy projektu je plánováno do konce roku 2026. Následně bude realizována druhá etapa, která rozšíří kapacitu skladu až na téměř 50.000 paletových pozic.
Více o KVADOS Group
Skupina KVADOS Group se za více než 30 let své existence vyprofilovala do pozice generálního dodavatele komplexních logistických řešení, zahrnujících nejen vlastní produkty mySTOCK® WMS a myFABER® WES, ale také technologie pro automatizaci a robotizaci skladů.
KVADOS Group zastupuje významné inovátory a výrobce technologií a dodává řešení pod vlastní značkou myFABER®. Společnost realizuje projekty v mnoha zemích Evropy a dynamicky roste jak v obratu, tak v rozsahu a technické úrovni dodávek automatizovaných systémů. Je výhradním integrátorem zmíněných technologií v ČR.
Zdroj: KVADOS