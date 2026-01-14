Kvalita, na kterou se lze spolehnout: GROHE potvrzuje důvěru českých spotřebitelů

Autor:
  13:38
Praha 14. ledna 2026 (PROTEXT) - V době, kdy si zákazníci pečlivě vybírají produkty, od kterých očekávají dlouhou životnost, funkčnost a bezproblémové používání, hraje důvěra klíčovou roli. Značky, které ji dokážou budovat dlouhodobě, se stávají přirozenou volbou nejen pro odborníky, ale i pro běžné domácnosti. Právě takovou pozici si na českém trhu dlouhodobě udržuje společnost GROHE.

Společnost GROHE již počtvrté za sebou získala ocenění Nejdůvěryhodnější značka v České republice v kategoriích koupelnové a kuchyňské baterie. Výsledek potvrzuje, že spotřebitelé vnímají značku jako synonymum kvality, spolehlivosti a dlouhodobé hodnoty, na kterou se mohou spolehnout při každodenním používání.

Ocenění Nejdůvěryhodnější značka 2025, které vychází z nezávislého spotřebitelského výzkumu realizovaného společností NielsenIQ, ukázalo, kterým značkám Češi nejvíce důvěřují. Do výzkumu se zapojil reprezentativní vzorek 4000 respondentů, kteří hodnotili téměř 900 značek v 95 kategoriích. Klíčovými faktory důvěry se i v tomto ročníku ukázaly především spolehlivost a kvalita. Ocenění navíc dlouhodobě posiluje svůj význam – pro zákazníky se stalo nejsilnějším nestátním oceněním na českém trhu.

Získané ocenění potvrzuje, že GROHE není pouze značkou atraktivního designu pro architektonické a developerské projekty, ale především spolehlivým partnerem pro běžné domácnosti. Značka dobře rozumí reálným potřebám zákazníků – například situacím, kdy lidé renovují koupelnu postupně a chtějí zachovat jednotný vzhled i vysokou kvalitu jednotlivých prvků.

Trendy, které v rámci ocenění zazněly – chytré domácí technologie, pohodlí a well-being – se v portfoliu GROHE rovněž odrážejí. Zákazníci tak získávají řešení, která nejen dobře vypadají, ale také zjednodušují každodenní život. Důležitou součástí filozofie značky je rovněž udržitelnost: technologie pro úsporu vody a energie pomáhají snižovat provozní náklady i ekologickou stopu.

Zdroj: GROHE

 

PROTEXT

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile začne hustě sněžit, problémem nejsou jen zasypané silnice, ale hlavně tramvajové koleje a to zejména v...

Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku

Petřínská rozhledna byla postavena v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891 jako...

Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se to projevilo na Petříně, kde je již několik měsíců mimo provoz lanová dráha. I přesto však...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný...

Žáci plnili výzvu ze sociální sítě. Škrtili se tak dlouho, až jeden omdlel

ilustrační snímek

Neblahým vlivem sociálních sítí se zabývají v jedné ze znojemských základních škol. Sedmáci se v ní minulý týden na základě takzvané výzvy škrtili tak dlouho, až jeden z nich omdlel. Vedení školy...

14. ledna 2026  16:02,  aktualizováno  16:02

Míst pro parkování neubude, slibuje Plzeň lidem ze Severního Předměstí

Mezi Gerskou a Manětínskou ulicí v Plzni se bude stavět. Nyní je tam například...

Značné obavy z úbytku parkovacích míst nebo obchodů vyvolaly na konci roku 2025 u části obyvatel plzeňského Severního Předměstí informace, že se chystá nová výstavba v území mezi Gerskou a...

14. ledna 2026  16:02,  aktualizováno  16:02

Biatlon v Ruhpoldingu 2026: Češky se ve štafetách blýskly i bez Davidové

Vítězslav Hornig na střelnici při štafetě v Oberhofu.

Světový pohár v biatlonu se v rámci Německa přesouvá z Oberhofu do Ruhpoldingu. Česká výprava tam dorazila v plném složení. Češky se umístily i bez Davidové v nejlepší pětici.

14. ledna 2026

OBRAZEM: Hejnický kostel dočasně přišel o dominantu, půltunový lustr míří na generálku

Půltunový lustr z poutního kostela Navštívení Panny Marie v Hejnicích čeká po...

Velmi těžký a křehký. Impozantní lustr z poutního kostela Navštívení Panny Marie v Hejnicích na Liberecku míří po 103 letech na generální obnovu. Téměř pět metrů vysoké a tři metry široké dílo z...

14. ledna 2026  15:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Neratovické koupaliště bude mít nový dětský bazén, nahradí současný nevyhovující

ilustrační snímek

Letní koupaliště v Neratovicích na Mělnicku bude mít nový dětský bazén. Nahradí současný, který už nevyhovuje. Práce za víc než 13 milionů korun bez DPH začnou...

14. ledna 2026  14:06,  aktualizováno  14:06

Přijel jsem se otužovat, tvrdil zdrogovaný naháč hlídce. Oblečení nechal v lese

U domu Karlose Vémoly zasahuje policie.

Za otužováním údajně přijel na Vysočinu pětadvacetiletý muž z Prahy, který v pondělí odpoledne zaměstnal policisty i záchranáře. Zcela bez oblečení se potuloval po Žďársku a pokřikoval na...

14. ledna 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Sdílená kola se vrátí do Pardubic, lákadlem budou i slevy. Smlouva však chybí

O půjčení růžových kol je mezi lidmi velký zájem.

Pardubice opět chtějí mít v ulicích kola, která si lidé mohou půjčit. Na podporu služby dá město 3,6 milionu. Starat se o ni bude dopravní podnik. Ten by podle ředitele Tomáše Pelikána mohl nabídnout...

14. ledna 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Konec slova proti slovu? Po revizorech ve Středočeském kraji budou nosit kamery i ti pražští

Přepravní kontroloři ve Středočeském kraji disponují přenosnými kamerami.

Přepravní kontroloři ve Středočeském kraji nově vyrážejí do terénu s tělesnými kamerami, které zaznamenávají obraz i zvuk po celou dobu kontroly. Cílem je vyšší bezpečnost, transparentnost a méně...

14. ledna 2026  15:33


EXTERNÍ E-MAIL
Krásný den,
v Praze na Želivském dává vánoční strom křídla. Takovou vánoční hvězdu jsem ještě neviděl. :)
Díky.
Ondra Obergruber

vydáno 14. ledna 2026  15:21

Vystrašení psi při požáru domu pokousali hasiče i majitele, kočka dostala kyslík

Hasiči zasahovali u požáru rodinného domu v obci Hvozdná na Zlínsku. (14.1.2026)

Krátce po osmé hodině ranní vyjeli hasiči k požáru střechy rodinného domu v obci Hvozdná na Zlínsku. Kvůli jeho rozsahu a blízkosti hlavní silnice uzavřela policie příjezd do obce pro veškerou...

14. ledna 2026  11:02,  aktualizováno  15:21

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Roztyly

Roztyly

Roztyly

vydáno 14. ledna 2026  15:20

Černá cikánka, řekl prý učitel o studentce. Rasismus tu je, přitakávají další žáci

Budova Střední školy Educhem v Meziboří na Mostecku

Česká školní inspekce se zaměřila na soukromou střední školu Educhem v Meziboří na Mostecku. Její šetření souvisí s případem patnáctileté studentky, která před několika týdny upozornila na nevhodné...

14. ledna 2026  15:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.