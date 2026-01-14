Kvalita, na kterou se lze spolehnout: GROHE potvrzuje důvěru českých spotřebitelů

Společnost GROHE již počtvrté za sebou získala ocenění Nejdůvěryhodnější značka v České republice v kategoriích koupelnové a kuchyňské baterie. Výsledek potvrzuje, že spotřebitelé vnímají značku jako synonymum kvality, spolehlivosti a dlouhodobé hodnoty, na kterou se mohou spolehnout při každodenním používání.
Ocenění Nejdůvěryhodnější značka 2025, které vychází z nezávislého spotřebitelského výzkumu realizovaného společností NielsenIQ, ukázalo, kterým značkám Češi nejvíce důvěřují. Do výzkumu se zapojil reprezentativní vzorek 4000 respondentů, kteří hodnotili téměř 900 značek v 95 kategoriích. Klíčovými faktory důvěry se i v tomto ročníku ukázaly především spolehlivost a kvalita. Ocenění navíc dlouhodobě posiluje svůj význam – pro zákazníky se stalo nejsilnějším nestátním oceněním na českém trhu.
Získané ocenění potvrzuje, že GROHE není pouze značkou atraktivního designu pro architektonické a developerské projekty, ale především spolehlivým partnerem pro běžné domácnosti. Značka dobře rozumí reálným potřebám zákazníků – například situacím, kdy lidé renovují koupelnu postupně a chtějí zachovat jednotný vzhled i vysokou kvalitu jednotlivých prvků.
Trendy, které v rámci ocenění zazněly – chytré domácí technologie, pohodlí a well-being – se v portfoliu GROHE rovněž odrážejí. Zákazníci tak získávají řešení, která nejen dobře vypadají, ale také zjednodušují každodenní život. Důležitou součástí filozofie značky je rovněž udržitelnost: technologie pro úsporu vody a energie pomáhají snižovat provozní náklady i ekologickou stopu.
Zdroj: GROHE
