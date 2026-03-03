Kvalita ovzduší v nejbližší zástavbě v okolí heřmanické haldy je nadále vyhovující

Kontinuální monitoring kvality ovzduší s měřením imisí je prováděn na dvou místech. První místo imisního monitoringu se nachází ve Vrbici, na ulici Vrbická, což je městská část města Bohumín (MM1). Toto místo je závětrnou stranou odvalu Heřmanice. Návětrnou stranu odvalu reprezentuje druhé měřicí místo na ulici Kanczuckého, v městském obvodu Slezská Ostrava (MM2). Obě místa vytipoval Zdravotní ústav. Data o místní imisní situaci jsou získávána referenčními metodami, používanými běžně na všech měřících stanicích Státní sítě imisního monitoringu (dále SSIM) v České republice.
Roční naměřené hodnoty jsou porovnávány s platnými imisními limity uvedenými v zákoně č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zároveň souběžně jsou tato data porovnávána také s výsledky dosaženými na ostravských měřicích stanicích, které jsou provozovány v Hrušově (MM3), Radvanicích (MM4) a Mariánských Horách (MM5).
Odběr polycyklických aromatických uhlovodíků PAU (benzo(a)pyren) a těkavých organických látek TOL (benzen) probíhal dle odběrového kalendáře ČHMÚ a termínů v něm uvedených, tedy každý třetí den. Mimo manuální odběry ovzduší probíhalo kontinuální měření ovzduší automatickými analyzátory, které sleduje polétavý prach velikosti PM10, PM2,5, oxidy dusíku NO/NO2/NOX, oxid uhelnatý CO, oxid siřičitý SO2 i meteoparametry, tedy směr a rychlost větru, teplotu, tlak a relativní vlhkost.
Výsledky monitoringu za rok 2025: Z naměřených výsledků na dvou měřících místech v okolí odvalu Heřmanice v průběhu roku 2025 vyplývá, že žádná koncentrace ze sledovaných škodlivin nebyla překročena, vyjma benzo(a)pyrenu. Koncentrace všech sledovaných škodlivin jsou v rámci města Ostravy vzájemně srovnatelné, s výjimkou stanice Ostrava Hrušov. Na této stanici byly zjištěny koncentrace benzo(a)pyrenu přibližně 1,5násobné a koncentrace benzenu přibližně 2,5násobné vyšší ve srovnání s ostatními sledovanými stanicemi v městě Ostrava.
Dle zprávy Zdravotního ústavu je měření na stanici v Hrušově pravděpodobně ovlivněno koksárenským provozem, nikoli haldou.
Data kontinuálního imisního monitoringu za rok 2025 mimo jiné jednoznačně potvrzují, že halda není momentálně významným zdrojem znečištění ovzduší, a to ani v případě polycyklických aromatických uhlovodíků PAU – . Znečištění ovzduší benzo[a]pyrenem je plošným dlouhodobým problémem nejenom průmyslové Ostravy a dochází k němu především v topné sezoně. Je důležité zmínit, že v současné době se na haldě nevyvíjí žádná zásadní aktivita ani neprobíhají žádné sanační práce. Jedná se jistě o důležitý fakt, který má vliv na tak dobré výsledky z měření.
„Výsledky monitoringu ovzduší za rok 2025 sice ukazují, že v těsné blízkosti heřmanické haldy je roční průměrná hodnota srovnatelná i s jinými naměřenými hodnotami v rámci Ostravy. Aktuálně kvalitu ovzduší v okolí haldy nejvíce ovlivňuje především termická aktivita v samotném tělese haldy a také lokální topeniště v okolí. Přestože jsou koncentrace sledovaných škodlivin nízké a s výjimkou benzo(a)pyrenu nepřekračují zákonné limity, nedoporučujeme v současné době rozsah monitoringu měnit. Hlavním důvodem je skutečnost, že se nacházíme ve fázi před zahájením sanačních a přípravných prací souvisejících s realizací sarkofágu. Považujeme proto za nezbytné disponovat kompletními a průkaznými daty, která nám umožní poskytovat nestranné a objektivní informace obyvatelům přilehlých městských částí i všem dalším dotčeným subjektům," uvádí k výsledkům měření Lucie Hellebrandová, vedoucí oddělení ovzduší Zdravotního ústavu v Ostravě.
„Kvalita ovzduší v blízkosti Heřmanického odvalu je stále předmětem mnoha diskuzí a obav obyvatel. Bohužel, často se tyto diskuze neopírají o relevantní data. I proto jsme ve spolupráci se Zdravotním ústavem zahájili již v roce 2024 kontinuální monitoring kvality ovzduší v nejbližším okolí haldy. Jsme rádi, že dlouhodobá a podrobná odborná měření již podruhé jasně potvrzují, že je kvalita ovzduší v nejbližším okolí heřmanické haldy stále vyhovující. Přesto budeme v kontrole kvality ovzduší v okolí heřmanické haldy dále pokračovat," zdůrazňuje ředitel státního podniku DIAMO Ludvík Kašpar.
Veřejnost má průběžně k dispozici nejen výsledky měření, ale i aktuální informace o postupu sanace na specializovaném webu www.halda.diamo.cz
