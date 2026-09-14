Kvalitní a levné palivo, čisté toalety. Tohle řidiči na pumpách shánějí nejhůř

Cena až na prvním místě
Průzkum se nejprve ptal, co lidé u čerpacích stanic potřebují ve chvíli, kdy si jedou natankovat. Nepřekvapivě zvítězila nízká cena paliva (89 %), hned za ní ale skončila jeho vysoká kvalita (86 %). Tříbodový rozdíl je v rámci statistické odchylky – cena a kvalita jdou tedy ruku v ruce. Řidič neřeší jen to, kolik zaplatí, ale zároveň i to, co mu nateče do nádrže. Na dalších stupních potřeb se umístily čistota toalet, milý personál nebo nonstop provoz.
Doplňkové služby, jako je myčka, vysavač, výhodný věrnostní program nebo kvalita občerstvení je pak důležitá pro méně než polovinu dotazovaných.
Nízkou cenu ani kvalitní palivo nenacházejí řidiči snadno
Druhá otázka byla podstatně nemilosrdnější: jak těžké je takovou stanici najít. A právě tam se ukázalo, že nabídka zaostává přesně v tom, na čem lidem záleží nejvíc. Tři nejhůře dostupné věci na české pumpě znějí: levné palivo, kvalitní palivo a čistá toaleta.
Kvalitní občerstvení, obchod se širokou nabídkou zboží nebo možnost posezení, to není pro řidiče na českých pumpách problém najít.
Preferovanou síť má většina motoristů
Preferovanou síť čerpacích stanic má 79 % respondentů. Celkem 27 % tankuje téměř výhradně u jedné sítě a jinam zajede jen v nouzi. Dalších 52 % má svou preferenci, ale občas využije i jinou síť. Zbývajících 21 % značku sítě příliš neřeší.
Z lidí s preferovanou sítí ji polovina v minulosti alespoň jednou změnila. Nejčastějším uváděným důvodem byla vysoká cena paliva (51 %), následovaná špatnou dostupností či polohou (27 %), omezenou otevírací dobou (17 %) a nízkou kvalitou paliva (16 %). Nekvalitní nebo chybějící občerstvení uvedla 4 % této skupiny, chybějící možnost posezení 3 %. Respondenti mohli uvést více důvodů.
Cena je důležitá, ochota připlatit si je tedy překvapením
Zdánlivě proti prvenství ceny stojí ochota si připlatit. Prémiová paliva, tedy vysokooktanové benziny a paliva se speciálními aditivy, je ochotno kupovat 61 % motoristů. Pravidelně je tankuje 14 % majitelů automobilů, dalších 47 % je koupí čas od času, ale běžně jezdí na standardní palivo. 39 % připlácet odmítá. Rozpor to ale není: český řidič nehledá nejlevnější palivo za každou cenu, nýbrž nejlepší poměr ceny a kvality.
Kvalitu tuzemských paliv hodnotí řidiči kladně
Obtížnější hledání stanice s vnímanou vysokou kvalitou paliva neznamená, že motoristé hodnotí česká paliva obecně jako nekvalitní. Za vysoce kvalitní je považuje 39 % respondentů a za průměrná 52 %. Jako nízkou hodnotí jejich kvalitu 5 %. 4 % ji nedokážou posoudit.
Základ preference tvoří cena, dostupnost a vnímaná kvalita
Z dat se tak rýsuje trojice základních atributů, na kterých stojí deklarovaná preference čerpacích stanic: cena, dostupnost a vnímaná kvalita paliva. Doplňkové služby mohou zákaznický zážitek zpříjemnit, v deklarované důležitosti i mezi důvody změny sítě však zůstávají za jejími základními funkčními vlastnostmi.
Zdroj: SocialBooster