Kvalitní steak rovnou ke dveřím. Rohlík představuje prémiovou řadu Sutcha Prime

„Prémiový steak už dávno není výsadou restaurací. Sutcha Prime vznikla pro zákazníky, kteří si chtějí podobný zážitek dopřát i doma a mít přitom jistotu, odkud maso pochází a jak bylo zpracováno. Každý řez je vybírán tak, aby vynikla především přirozená chuť masa.“ vysvětluje Tomáš Novák, category manager společnosti Rohlik.cz.
Nabídka Sutcha Prime stojí na šesti hlavních produktech. Patří mezi ně například dánský Swami Striploin od producenta oceněného třikrát za sebou zlatem na World Steak Challenge, americký Bone-In Rib Eye USDA Choice, japonský Wagyu Burger, australský Wagyu Flank Steak s výrazným mramorováním nebo Japan Wagyu Heart of Rump A5+, tedy maso z nejvyšší kategorie japonského hodnocení. Pro zákazníky, kteří hledají chuťově výraznou a zároveň lehčí alternativu k hovězímu, je součástí portfolia také Canadian Bison Rump.
Každý produkt v řadě Sutcha Prime byl vybrán s důrazem na vlastnosti, které mají zásadní vliv na výslednou chuť a strukturu masa. Vedle samotného řezu tak hraje důležitou roli také původ, plemeno, způsob chovu nebo délka zrání. Produkty jsou vakuově balené, dodávané chlazené a u vybraných řezů zrají minimálně 30 dní, u japonského Wagyu Rumpu minimálně 50 dní. Maso tak získává jemnější strukturu, plnější chuť a lepší podmínky pro domácí přípravu.
Sutcha Prime je určena zákazníkům, kteří si chtějí doma připravit steak s výraznou chutí, ale zároveň ocení jednoduchost online nákupu a doručení až ke dveřím. Ať už jde o rychlou večeři ve dvou, víkendové grilování nebo slavnostnější domácí menu, řada přináší maso, které má ambici obstát i bez složitých úprav. Stačí kvalitní surovina, správně rozpálená pánev, sůl a trochu trpělivosti.
Zdroj: Rohlik.cz