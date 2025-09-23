Květinářství Rozkvetlo získalo ocenění Česko platí kartou za 1. pololetí 2025

Praha 23. září 2025 (PROTEXT) - Elegantní florist’s shop Rozkvetlo z Moravan u Brna se stal vítězem kategorie Česko platí kartou v soutěži Visa Czech Top Shop za první pololetí roku 2025. Ocenění potvrzuje, že moderní platební technologie a důraz na zákaznický zážitek mohou jít ruku v ruce s krásou, udržitelností a lidskostí.

Slavnostní předání

Ocenění bylo předáno přímo v Moravanech. Atmosféra byla slavnostní, ale zároveň uvolněná – podobně jako samotné květinářství.

„Jsem velice rád, že za Ministerstvo průmyslu a obchodu a za Radu kvality ČR mohu konstatovat, že Česko platí kartou je úspěšným projektem. Společně s našimi partnery jsme dokázali za posledních pět let poskytnout více než 60 tisíc produktů v podobě platebních bran a terminálů. Jsem nadšen, že vznikají synergetické aktivity, jak je to patrné například v obchodě Rozkvetlo, a že můžeme pomáhat konkrétním podnikatelům,“ uvedl Pavel Vinkler, ředitel odboru podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu Ministerstva průmyslu a obchodu.

„Mám radost, že společnost Visa může podpořit další skvělý projekt a obchůdku Rozkvetlo přeji hodně úspěchů ve finálovém klání. Projekt Česko platí kartou je krásným příkladem toho, jak inovace a digitalizace usnadňují každodenní život lidí i podnikatelů v České republice. Visa dlouhodobě podporuje moderní platební řešení a těší nás, že právě prostřednictvím této iniciativy můžeme ocenit ty, kteří přispívají k rozvoji bezhotovostní společnosti,“ doplnil Josef Kunčar, Director, Acceptance & Acquirers ze společnosti Visa.

Majitelka květinářství Irena Balko ocenění přijala s dojetím: „Ocenění si moc vážím. Obchod Rozkvetlo máme otevřený přes dva roky. Když jsem začala podnikat, věděla jsem, že zákazníkům chci nabídnout kompletní servis a platba kartou k tomu samozřejmě patří. Jsem ráda, že zákazníci toto vítají a oceňují, a že nám to zároveň přineslo cenu. Velké díky patří jim, mému skvělému týmu i manželovi, který mi obchodem splnil můj sen.“

Nadšena byla i manažerka projektu Visa Czech Top Shop Markéta Němcová ze společnosti INSTORE CONSULTING EU, která soutěž organizuje: „Rozkvetlo si cenu zasloužilo nejen díky krásnému interiéru a důrazu na udržitelnost, ale také proto, že se stalo místem setkávání lidí a radosti. Kategorie Česko platí kartou ukazuje, že moderní technologie mohou jít ruku v ruce s lidskostí a kreativitou. Je skvělé, že v soutěži vznikají takto inspirativní projekty, které nastavují laťku i pro ostatní podnikatele.“

Místo, kde kvete nejen příroda

Rozkvetlo není jen květinářství, ale prostor, který propojuje přírodu, architekturu a komunitní život. Interiér je laděný v jemných tónech a nechává vyniknout květinám jako skutečným hvězdám. Venkovní zahrada i střecha navíc působí jako přirozené pokračování prodejny – obchod tak doslova kvete uvnitř i venku.

Budova je navržena s důrazem na udržitelnost: využívá rekuperaci, tepelné čerpadlo i chytré stínění, dešťová voda slouží k zavlažování. Vše je podřízeno tomu, aby se zákazníci cítili příjemně a zaměstnanci měli zdravé a inspirativní prostředí. Květiny jsou vystaveny v pestré škále nádob – od váz a květníků po police či kyblíky – a vytvářejí tak atmosféru útulného domova.

Rozkvetlo je navíc i místem setkávání. V podzemním ateliéru probíhají kurzy a workshopy, terasa nabízí prostor pro komunitní akce a v každém detailu je znát, že majitelka Irena Balko chtěla vybudovat podnik, který má duši.

Další krok – celoroční finále

Květinářství Rozkvetlo do soutěže nominoval Petr Nezdařil ze společnosti KB Smart Pay Worldline Czech Republic, který se stará o bezhotovostní řešení plateb v prodejně. Vítězství v pololetním klání zároveň znamená postup do celoročního finále. Celkový vítěz kategorie Česko platí kartou za rok 2025 bude vyhlášen v březnu příštího roku.

Program Česko platí kartou probíhá pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu a jeho cílem je pomoci začínajícím podnikatelům či obchodníkům, kteří dosud nepřijímali bezhotovostní platby, vyzkoušet si platební terminál až na půl roku zdarma.

 

Zdroj: INSTORE CONSULTING EU

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

PROTEXT

 

