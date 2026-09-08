Květná ulice v Plzni prochází proměnou a způsobí řidičům omezení na delší dobu

Aleš Tolar (STAN), náměstek primátora města Plzně: “Probíhá kompletní rekonstrukce silnice. Je to akce Správy veřejného statku ve spolupráci s Vodárnou Plzeň. V rámci rekonstrukce bude obnoven veškerý povrch prostoru, vzniknou tam nová parkovací místa.“
Kvůli rekonstrukci je zcela uzavřena Květná ulice v úseku mezi ulicemi Liliová a Motýlí, což může řidičům působit nečekané komplikace.
Richard Topinka, znalec v oboru silniční dopravy: “V tomhle uzlu řidiči budou muset předvídat. Existuje městský informační systém, který by měl na tuto uzávěrku a objízdné trasy upozornit. Navíc všechna moderní vozidla mají inteligentní navigace.“
Rekonstrukce je rozdělena do dvou základních etap, aktuálně probíhá první z nich.
Aleš Tolar (STAN), náměstek primátora města Plzně: “Byli bychom rádi, kdybychom na ni navázali v dalším roce i zbylou částí Květné ulice. Jedná se o prostor před restaurací U Pechtů dole u řeky.“
Druhá etapa přinese úplnou uzavírku Květné ulice v úseku Motýlí – Olšová, včetně křižovatky s Olšovou ulicí. Řidiči se tak v této lokalitě budou muset s omezeními potýkat delší dobu.
Richard Topinka, znalec v oboru silniční dopravy: “V tomhle dopravním uzlu se stává často to, že řidič přijede k uzávěře a na poslední chvíli se musí otáčet. Mohou pak vzniknout chaotické dopravní situace. To znamená, že řidiči by měli předvídat, nevynucovat si přednost, bezpečně se otáčet, zbytečně necouvat a sledovat provoz.“
První etapa ze necelých 35 milionů korun by měla skončit na přelomu listopadu a prosince letošního roku.
Zdroj: POLAR televize Ostrava