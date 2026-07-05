KVIFF Industry Days 2026 díky podpoře Nadace PPF spouští projekt Book-to-Screen

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  9:00
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Praha 5. července 2026 (PROTEXT) - Od 5. do 8. července 2026 se bude konat další ročník KVIFF Industry Days, odborného programu Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary určeného filmovým profesionálům. Sekce Film Industry MFF Karlovy Vary propojuje producenty, režiséry, distributory, zástupce festivalů, sales agenty i další profesionály z filmového a seriálového prostředí.

Nadace PPF spolupracuje se sekcí Film Industry v rámci svého zaměření na podporu českého talentu a jeho uvádění do světového kontextu. Pro české tvůrce je často obtížné zapojit se do mezinárodního filmového dění, získávat zahraniční zkušenosti, navazovat kontakty a prezentovat své projekty před klíčovými hráči světového trhu. Právě v tom hraje karlovarská industry sekce důležitou roli: přiváží do České republiky zahraniční odborníky a zároveň otevírá českým filmařům cestu na mezinárodní workshopy, rezidenční pobyty, festivaly a další oborové platformy.

„V Nadaci PPF dlouhodobě podporujeme projekty, které pomáhají českému talentu růst a prosazovat se v mezinárodním prostředí. Film Industry MFF Karlovy Vary je pro nás přesně takovým projektem. Českým filmařům zprostředkovává kontakty, zkušenosti a know-how, které jsou pro úspěch ve světě zásadní. Zároveň do Česka přivádí osobnosti, které určují současné směřování filmového a audiovizuálního průmyslu,“ říká Jana Tomas Sedláčková, členka správní rady Nadace PPF.

Letošní program Film Industry bude rozdělen do dvou vzájemně se doplňujících částí – Cinematic Focus a Screen Focus. První se zaměří především na filmovou tvorbu a mezinárodní koprodukční příležitosti, druhá reaguje na rostoucí význam seriálové a televizní produkce i streamovacích platforem. Program nabídne prezentace, workshopy, panelové diskuse i masterclassy věnované mimo jiné produkční kvalitě, etice true crime příběhů, alternativním distribučním modelům, inovativním přístupům k vyprávění, soukromému financování nebo nástrojům umělé inteligence využitelným v audiovizi.

Významnou novinkou ročníku 2026 je projekt Book-to-Screen at KVIFF, který vznikl ve spolupráci Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, Frankfurtského knižního veletrhu, Světa knihy a Moravské zemské knihovny v Brně za podpory Nadace PPF. Právě důraz Nadace PPF na synergie mezi podpořenými projekty sehrál při jeho vzniku zásadní roli: propojení Film Industry MFF Karlovy Vary s Frankfurter Buchmesse a Světem knihy navazuje na dlouhodobou snahu podporovat českou kulturu tak, aby jednotlivé projekty nezůstávaly izolované, ale vzájemně si otevíraly nové možnosti.

Book-to-Screen at KVIFF představí domácím i zahraničním producentům vybrané literární tituly ze střední a východní Evropy vhodné k filmové nebo seriálové adaptaci. Součástí programu bude také panelová diskuse věnovaná adaptacím a networkingové setkání. Dlouhodobým cílem projektu je vytvořit v regionu funkční trh s právy na filmové adaptace literárních předloh a posílit spolupráci mezi knižním a filmovým průmyslem. Projekt se inspiroval formátem Books at Berlinale, který od roku 2006 pořádají Berlinale Co-Production Market a Frankfurtský knižní veletrh.

Součástí letošních KVIFF Industry Days bude také platforma KVIFF Promises, dříve známá jako KVIFF Eastern Promises, která rozšiřuje svůj mezinárodní záběr. Při zachování důrazu na střední Evropu se nově otevírá projektům z celého světa a posiluje svou roli platformy pro mezinárodní koprodukci a vyhledávání nových titulů.

I díky podpoře Nadace PPF se tak Film Industry MFF Karlovy Vary dále profiluje jako jedna z nejdůležitějších oborových platforem ve střední Evropě. Českým tvůrcům pomáhá vstupovat do mezinárodního prostředí, získávat nové zkušenosti a představovat projekty partnerům, bez nichž se současná audiovizuální tvorba neobejde. Zároveň potvrzuje, že systematická podpora talentu, odborného zázemí a mezinárodní spolupráce je jednou z cest, jak posilovat kvalitu a viditelnost českého filmu ve světě.

 

Zdroj: Nadace PPF

 

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