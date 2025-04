Kvůli neschopnosti vlády pomůže zákon o bydlení jen zlomku lidí

"Takhle to fakt nestačí. Lidem jsme už před minulými volbami slíbili řešení, a to jsme za Piráty dodali. Předložili jsme zákon, který uměl reálně pomáhat - od seniorů, přes střední třídu, samoživitelky až po majitele bytů. Ale to, co z něj zbylo po zásazích vládních stran, je jen slabý odvar původního návrhu. Všichni najednou začali před volbami mluvit o bydlení. Tohle ale není podpora bydlení, to je alibi," říká k vykostěnému zákonu Bartoš, který se svým týmem na ministerstvu připravil kompletní a funkční verzi.

Zákon měl zavést kontaktní místa - poradenská centra, která lidem pomohou zorientovat se na trhu s bydlením, zvládnout jednání s pronajímateli, sepsat nájemní smlouvu, nebo se dostat k dostupnému bydlení. Místo toho vládní koalice jejich počet snížila na polovinu, čímž až 750 tisíc lidí ztratí možnost získat pomoc v místě, kde žijí.

"Kontaktní místa přitom fungují a pomáhají lidem v těžkých životních situacích v řadě měst už teď. Na základě této dobré praxe jsme navrhli pokrýt celou ČR přes velké obce (s rozšířenou působností, je jich 207), aby prevence ztráty bydlení efektivně pomáhala všem občanům. Místo toho se jejich dostupnost radikálně snižuje. Jde o nedomyšlený zásah do návrhu, který vychází ze 70 funkčních projektů," komentuje Olga Richterová, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny.

Další část agendy kontaktních míst se navíc má, dle návrhů vládní koalice, přesunout na úřady práce, které jsou už dnes přetížené. Původní návrh také počítal s tím, že až 160 tisíc lidí v bytové nouzi dosáhne na dočasné stabilní bydlení. Po úpravách ministra Jurečky se však pomoc omezí pouze na osoby pobírající dávky v hmotné nouzi, čímž ze systému kvazi bytových fondů vypadli např. senioři, samoživitelky, zdravotně postižení s příjmem nad 10 tisíc Kč, oběti domácího násilí nebo mladí odcházející z dětských domovů.

Premiér Fiala navíc uvažoval o tom, že by zákon omezil jen na vyloučené lokality. To by od pomoci odřízlo 1,2 milionu lidí po celé republice - problémy s bydlením dnes trápí i střední třídu, mladé páry, učitele nebo zdravotníky v drahých městech, zdaleka ne jen lidi ve vyloučených lokalitách.

Díky své kontaktní kampani Máte přání? Piráti ví, že lidi napříč generacemi a napříč republikou problémy s bydlením řeší a přejí si, aby je řešili i politici.

Zdroj: Česká pirátská strana