Kvůli zákazu brodění přes řeku Olši staví obec Návsí novou cestu

Marian Waszut (KDU-ČSL), starosta Návsí: „Stavíme cestu z důvodu ochrany koryta řeky Olše, kde Povodí Odry nedoporučilo nadále používat brod, který využívali v této lokalitě občané. Museli jsme tedy najít řešení. Naštěstí se povedlo domluvit s majiteli pozemků. Pozemky jsme vykoupili, cestu se povedlo naprojektovat a nyní už finišujeme s realizací této cesty.“
Bez nové silnice by se do lokality nedostaly větší automobily, včetně popelářských vozů nebo hasičské techniky.
Marian Waszut (KDU-ČSL), starosta Návsí: „V případě nějakého problému by hasiči museli zasahovat zpoza Olše. Ten zásah by byl dosti problematický. Nebo by museli techniku dostávat obtížně přes pole, které obhospodařuje místní farma. Navíc všichni majitelé nemovitostí nemohli přijet větším nákladním vozidlem. I dodávky měly problém přejet přes současnou komunikaci. Byla to výrazná komplikace pro zdejší obyvatele. Jakmile se to dostaví, tak to plně umožní rozvoj této lokality.“
Zdroj: POLAR televize Ostrava
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59632.