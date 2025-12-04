Kyberagrese roste. Jednotná ochrana dětí začíná společnou změnou zákonů

Z nedávného průzkumu společnosti Vodafone[1] vyplynulo, že dvě třetiny dětí v Česku se nejvíce bojí, že jim někdo hackne telefon nebo počítač. Z podvodu a ztráty peněz má obavu 57 %. Víc než polovina dotázaných se také bojí, že někdo zveřejní a zneužije jejich fotky nebo je upraví pomocí AI za účelem zesměšňování. 47 % nezletilých má strach z nadávek a posměchu na sociálních sítích.
On-line prostředí navíc přináší i genderově specifická rizika. Dívky čelí vyššímu tlaku na vzhled, sexuálnímu obtěžování a reputačním rizikům, zatímco chlapci se více setkávají s posměchem v online hrách.
Alarmující data ukazuje také nejnovější průzkum organizace Safer Internet Centrum ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci. Ten uvádí, že agresivita mezi dětmi v on-line prostředí nabývá na intenzitě, kyberagresi zažily dvě třetiny.
Data se shodují i v mezinárodním srovnání
Podobná data ukazuje i globální průzkum Nadace Vodafone. Zároveň upozorňuje, že digitální stresory, jako je kyberšikana, dezinformace, návykové funkce platforem a škodlivé srovnávání, přispívají k nárůstu úzkostí, depresí a problémů s chováním. Děti také často postrádají znalosti o ochraně dat, algoritmech a dezinformacích. Připraveni se necítí být ani učitelé.
"Mladí potřebují k růstu překážky, ale taky potřebují prostředí, kde mohou naplno rozvinout svůj potenciál, nikoli prostředí, které je ničí. Proto je nutné budovat prostor s pravidly, jež zároveň chrání i podporují. A klíčem je komunikace napříč generacemi - bez ní nevznikne bezpečí ani důvěra. A právě proto se mi líbí, že v tomto případě to konečně není 'o nich bez nich'. Dospělí totiž většinou ani netuší, co se v online světě skutečně odehrává," zdůrazňuje Marek Vrbík, člen Rady Českého telekomunikačního úřadu.
Spolupráce veřejného a soukromého sektoru je klíčová
Děti v současnosti nelze v online světě ochránit dostatečně. Chybí legislativa pro možnosti blokování nevhodného obsahu, účinná kontrola věku napříč platformami a další opatření, která by alespoň částečně přispěla k tolik potřebnému většímu digitálnímu zdraví dětí a mladých. Skupina Vodafone a Nadace Vodafone ve spolupráci s organizací Save the Children vydaly proto takzvanou Bílou knihu o ochraně dětí online.
V ní vyzývají k mezisektorové spolupráci firem, neziskového sektoru a zákonodárců, která povede k zavedené účinné legislativy. V dokumentu jde o pět hlavních oblastí:
- Zavedení účinného a jednotného ověřování věku napříč platformami.
- Ochrana dětí před návykovými designovými prvky.
- Povinná odpovědnost platforem za bezpečnost dětí při využívání návykového designu.
- Možnost efektivního blokování nelegálního obsahu, zejména dětské pornografie.
- Systematická podpora digitálních dovedností a zdraví dětí, rodičů i pedagogů.
"Ochrana dětí v online prostředí vyžaduje víc než jen individuální úsilí; potřebuje koordinovanou mezisektorovou spolupráci. Školy, technologické firmy, neziskové organizace, rodiče - ti všichni hrají klíčovou roli, ale pouze společně můžeme vytvořit online prostor, který bude bezpečný a zároveň bude podporovat duševní zdraví dětí. Ochranu a práva dětí proto musíme jednoznačně zakotvit v legislativě. Tato Bílá kniha je výzvou ke spolupráci pro všechny zainteresované strany, abychom společně zajistili zdravější digitální budoucnost," komentuje Violeta Luca, CEO českého Vodafonu, výzvu ke spolupráci definovanou v Bílé knize.
"Důslednější ochrana práv dětí v online prostředí je cestou k tomu, jak ochránit dětské duševní zdraví a zabránit nárůstu radikalizace a násilí ve společnosti. Děkuji všem partnerům, kteří chtějí bezpečnosti dětí na internetu věnovat své zdroje a kapacitu. Tento úkol je natolik náročný, že bez dobré spolupráce nemáme šanci jej úspěšně zvládnout," vítá snahu o spolupráci zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková.
[1] Sběr dat realizovala výzkumná agentura Ipsos. Jednalo se o kvantitativní výzkum CAWI. Dotazník byl zaslán rodičům, kteří ho předali svým dětem. N=520, Reprezentativní rozdělení respondentů. Dělení na chlapce a dívky a mladší (10-14 let) a starší (15-19 let) věkovou skupinu.
Zdroj: Vodafone