Kybernetická rizika sílí. Téměř třetina Čechů má zkušenost s odcizením peněz z účtu

Počet pojistných událostí, kdy klient v konečném důsledku přišel o peníze na svém účtu, letos zatím meziročně vzrostl o 11 %. Plnění naší pojišťovny ale vzrostlo o 38 %. Nečestné jednání v digitálním světě není ničím novým, avšak jeho podoba, rozsah i metody pachatelů se neustále vyvíjejí. Podvody jsou stále sofistikovanější a přesněji zacílené na konkrétní osoby. Digitální prostředí tak vytváří prostor, ve kterém je obezřetnost a důsledné ověřování informací klíčové. „Dnes již nejde jen o podvodné odkazy nebo e-maily. Útočníci dokáží klienta přesvědčovat po telefonu i desítky minut, vystupují jako pracovníci bank nebo policie a vytvářejí na člověka silný psychologický tlak. I zkušený a opatrný člověk může podlehnout, pokud má pocit, že chrání své finance,“ říká Zdeněk Jaroš, generální ředitel BNP Paribas Cardif Pojišťovny, a doplňuje: „To, že lidé těmto útokům podléhají, není selhání, ale je to výsledek promyšlené manipulace.“
Internetová rizika se však netýkají pouze finančních účtů, ale také běžných online nákupů. Lidé se častěji setkávají i se situacemi, kdy zaplatí za zboží na internetovém tržišti, které neodpovídá popisu nebo není doručeno vůbec, případně si na internetu koupí falešné vstupenky na kulturní či sportovní události. Podle BNP Paribas Cardif indexu jistoty se již 35 % lidí setkalo s problémem při nákupu na internetu. Téměř třetina (29 %) poškozených situaci vůbec neřešila, 24 % uhradilo škodu ze svých prostředků a 10 % využilo pojištění, které náklady pokrylo.
Ani obezřetné chování nezaručí stoprocentní ochranu před těmito nepříjemnými událostmi. „Podvodné metody jsou stále věrohodnější, a to i díky využívání moderních technologií a umělé inteligence. Vidíme zde rostoucí poptávku po pojištění, které dokáže pomoci, když už k útoku dojde,“ doplňuje Jaroš a pokračuje: „Proto stále častěji doporučujeme našim partnerům rozšířit nabídku právě o kvalitní pojištění, které dokáže zmírnit finanční dopady internetových podvodů.“
Jako efektivní formu ochrany nabízí BNP Paribas Cardif Pojišťovna svým klientům pojištění internetových rizik, které lze sjednat samostatně nebo jako doplněk k pojištění každodenních rizik (dříve pojištění platebních karet a osobních věcí). Celý balíček pak kryje nejen častá nebezpečí v online prostředí, ale také situace z běžného života, například krádež či poškození mobilního telefonu.
Součástí pojištění je rovněž IT asistence odborníka v případě, že si klient neví rady s počítačem nebo mobilním zařízením, a úhrada nákladů na obnovu ztracených dat, jako jsou například rodinné fotografie. Pojištění zároveň pomáhá při poškození pověsti na internetu, uhradí náklady na psychologickou pomoc v případě kyberšikany a zahrnuje také možnost právní konzultace. Pojištění tak přináší praktickou a komplexní oporu v situacích, kdy se člověk v digitálním světě ocitne v nesnázích.
BNP Paribas Cardif Pojišťovna se tématu kyberbezpečnosti dlouhodobě věnuje v rámci edukace a odborné diskuse. V říjnu například uspořádala kulatý stůl s experty z bankovního sektoru a odborníky na kyberbezpečnost, který se věnoval prevenci a dopadům internetových podvodů. Záznam je dostupný ZDE.
O BNP Paribas Cardif Pojišťovně
BNP Paribas Cardif Pojišťovna vstoupila na český trh v roce 1996 jako první pojišťovna specializovaná na pojištění schopnosti splácet finanční závazky v oblasti bankopojištění. Již 29 let poskytuje produkty a služby, které klientům zajistí pocit bezpečí a jistoty v neočekávaných a těžkých životních situacích. Kromě již zmíněného pojištění schopnosti splácet finanční závazek nabízí například pojištění internetových rizik, platebních prostředků a osobních věcí, pravidelných výdajů, prodloužené záruky, nahodilého poškození a krádeže, domácnosti či úrazové pojištění. Patří do renomované finanční skupiny BNP Paribas, jejíž součástí je i BNP Paribas Cardif, 100% vlastník BNP Paribas Cardif Pojišťovny. V soutěži Finparáda – Finanční produkt roku 2024 obsadila v kategorii Pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr druhou a třetí příčku. Bodovala i v kategorii Pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr, kde rovněž získala druhé a třetí místo. V roce 2023 se BNP Paribas Cardif Pojišťovna umístila na 3. místě v soutěži Mastercard Banka roku, a to v kategorii Zodpovědná pojišťovna. Více na www.cardif.cz.
