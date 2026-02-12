Kyberútok ve firmách už není jen problémem IT, upozorňuje expertka z OK GROUP

Základem ochrany je kombinace pojištění kybernetických rizik, které kryje firmu, a pojištění D&O pro ochranu vedení. „Ignorovat nová pravidla znamená vystavovat riziku nejen firmu, ale i osobní majetek lidí v managementu,“ upozorňuje Marieta Vodrážková Melichárková, členka představenstva společnosti OK GROUP a.s. Kvalitní pojistka navíc slouží jako důkaz, že vedení k rizikům přistupuje s péčí řádného hospodáře. Starší smlouvy s výlukami na kybernetická rizika jsou dnes pro manažery nebezpečnou pastí. Konzultaci s odborníky si lze domluvit na www.okgroup.cz.
Zdroj: OK GROUP
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.
PROTEXT