Kyndryl podpoří transformaci obchodních procesů v ČSOB

Kyndryl (NYSE:KD), přední poskytovatel kritických podnikových technologických služeb, a Československá obchodní banka (ČSOB), jedna z největších finančních institucí v České republice a součást skupiny KBC, dnes oznámili spolupráci, která podpoří transformaci obchodních procesů banky.
ČSOB nabízí širokou škálu finančních služeb více než čtyř milionům klientů. Tyto služby jsou zprostředkovávány digitálními bankovními platformami, které tvoří základ klíčových obchodních procesů banky. Nyní si ČSOB vybrala Kyndryl, aby zjednodušil a modernizoval tyto platformy a podpořil dlouhodobou transformaci, která zajistí zlepšení provozní efektivity a pomůže přizpůsobit se měnícím se regulačním požadavkům ve finančním sektoru.
„V ČSOB kontinuálně modernizujeme naše procesy i technologické prostředí tak, abychom klientům přinášeli jednodušší a rychlejší služby. V oblasti IT proto hledáme partnera, který dokáže zvládnout komplexní enterprise prostředí a podpořit nás v realizaci změn ve velkém rozsahu,“ říká Roman Mašek, Ředitel B-2 IT ČSOB.
„Kyndryl jsme si vybrali díky jeho zkušenostem s rozsáhlými transformačními projekty a silným kompetencím v oblasti automatizace procesů. Díky tomu můžeme dále rozvíjet naši platformu Camunda při zachování důrazu na bezpečnost, regulatorní compliance a vysokou dostupnost služeb pro naše klienty,“ dodává.
„Tyto kroky k modernizaci a zefektivnění procesů určují míru zákaznické spokojenosti, což je pro ČSOB klíčové," řekl Jiří Batěk, generální ředitel Kyndrylu v České republice. „Jsme hrdí na to, že můžeme přinést naše odborné znalosti ve změně klíčových prostředí, abychom podpořili banku při vytváření efektivního, rychlého, spolehlivého a odolného operačního základu."
V rámci spolupráce Kyndryl definoval požadavky, které vedly k výběru Camundy jako platformy pro řízení obchodních procesů, která je v souladu s provozními, řídicími a regulačními požadavky banky. Společnost Kyndryl platformu nasadí, nakonfiguruje a integruje do stávajícího technologického prostředí ČSOB s cílem zefektivnit komplexní procesy, snížit složitost systému a umožnit bezproblémovou, personalizovanější a efektivnější zákaznickou zkušenost.
Kromě toho Kyndryl pomůže vybudovat Procesní centrum excelence ČSOB, které poskytne řízení, standardy a odborné poradenství. Umožní tak konzistentní realizaci procesů v průběhu času, zatím co se vyvíjejí obchodní a regulační požadavky.
Zdroj: Hero & Outlaw