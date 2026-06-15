L’Etape Czech Republic by Tour de France přináší do Česka světovou cyklistiku

L’Etape Czech Republic umožňuje amatérským cyklistům zažít atmosféru slavné Tour de France v podmínkách, které se velmi blíží profesionálnímu závodu – na uzavřených silnicích, s kvalitním organizačním zázemím, autentickou fanouškovskou kulisou i doprovodným programem pro veřejnost. Český závod je součástí mezinárodní série L’Etape by Tour de France, která se koná ve více než třiceti zemích světa.
Ročník 2026 přinese dvě výrazné novinky. Kopcovitá etapa se uskuteční v sobotu 20. června a po pěti letech opustí tradiční strahovské zázemí i trasu směrem na Křivoklátsko. Nově odstartuje z Pankráce a peloton se vydá směrem na jih od Prahy, k řekám Sázavě a Vltavě. Organizátoři tak otevírají novou kapitolu a zároveň zachovávají hlavní charakter závodu: spojení sportovní výzvy, atraktivní krajiny a atmosféry velké cyklistické události.
Na start kopcovité etapy se letos postaví Peter Sagan, jedna z nejvýraznějších osobností světové cyklistiky. Slovenský závodník je trojnásobným mistrem světa v silniční cyklistice a sedminásobným vítězem bodovací soutěže na Tour de France. Jeho účast navazuje na tradici slavných ambasadorů české L’Etape, mezi nimiž v minulých letech zazářili například sir Bradley Wiggins, Alberto Contador nebo Andy Schleck.
Druhým podnikem sezony bude premiérová rovinatá L’Etape Czech Republic by Tour de France, která se pojede v sobotu 3. října v Pardubicích. Závod uzavře domácí silniční sezonu a nabídne trasu dlouhou 111 kilometrů s převýšením přibližně 250 metrů. Peloton bude startovat ze Sukovy třídy ve vlnách po 184 závodnících, tedy v počtu, který odpovídá velikosti pelotonu Tour de France.
"L’Etape Czech Republic je pro nás příkladem projektu, který se inspiruje tím nejlepším ze světa a dokáže to přetavit ve skvělý a mimořádně přínosný výsledek v České republice. Těší nás, že se L’Etape každý rok rozvíjí a že se z ní stala sportovní událost s velmi dobrým jménem doma i v zahraničí," říká Jana Tomas Sedláčková, členka správní rady Nadace PPF.
Právě dobré jméno akce přispělo také k tomu, že se Česká republika v současnosti uchází o pořádání Grand Départ Tour de France (tedy oficiálního startu sestávajícího ze tří etap a mnoha doprovodných akcí) v roce 2029 nebo v dalších letech. Na projektu se podílejí i zástupci pořadatelského týmu L’Etape Czech Republic, který během několika ročníků prokázal, že v Česku umíme připravit cyklistickou akci na mimořádně vysoké organizační úrovni.
Stejně jako samotná Tour de France není ani česká L’Etape určena jen cyklistům na trati. Její součástí je také festivalové zázemí, expo zóna, program pro rodiny s dětmi, fan shop Tour de France, cyklistické muzeum, občerstvení a aktivity pro malé i velké návštěvníky. Organizátoři dlouhodobě pracují také s obcemi na trase, aby se závod stal událostí pro celé regiony a aby do jeho atmosféry vtáhl nejen účastníky, ale i místní obyvatele a fanoušky.
Podpora Nadace PPF pomáhá udržovat vysokou úroveň akce a rozvíjet její širší společenský dopad. L’Etape Czech Republic za šest let vyrostla v jednu z nejvýraznějších sportovních událostí pro veřejnost v Česku a zároveň ukazuje, že velké sportovní projekty mohou motivovat tisíce lidí k aktivnějšímu životu. Ročník 2026 má tuto ambici znovu potvrdit – novými trasami, novou lokalitou i otevřeností vůči cyklistům různých výkonnostních úrovní.
Informace o registraci a programu jsou dostupné na webu L’Etape Czech Republic by Tour de France.
Zdroj: Nadace PPF
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