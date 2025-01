L'Oréal Groupe představuje na veletrhu CES 2025 L'Oréal Cell BioPrint: Revoluční zařízení v personalizované péči o pleť inspirovaný vědou o dlouhověkosti

Společnost L'Oréal Groupe dnes na veletrhu CES® 2025 představila L'Oréal Cell BioPrint, stolní hardwarové zařízení, které poskytuje personalizovanou analýzu pleti během pouhých pěti minut. Toto zařízení využívá pokročilé proteomiky – studium toho, jak složení proteinů v lidském těle ovlivňuje stárnutí pokožky.

L'Oréal Cell BioPrint vznikl díky Longevity Integrative ScienceTM, průlomovému přístupu od společnosti L'Oréal, který odhaluje, jak mechanismy v lidském těle ovlivňují vzhled pokožky, a díky exkluzivní spolupráci s korejským start-upem NanoEnTek. L'Oréal Cell BioPrint poskytuje personalizované hodnocení pleti během několika minut, včetně uvedení:

Biologický věk pleti: Jak rychle vaše pleť stárne? L'Oréal Cell BioPrint dokáže vypočítat věk pleti a poskytnout personalizované rady, jak zpomalit její stárnutí.

Jak rychle vaše pleť stárne? L'Oréal Cell BioPrint dokáže vypočítat věk pleti a poskytnout personalizované rady, jak zpomalit její stárnutí. Reakce na aktivní složky: Budou určité aktivní složky fungovat na vaší pleti? L'Oréal Cell BioPrint minimalizuje pokusy a omyly tím, že předvídá reakci pleti na klíčové složky, jako je retinol.

Budou určité aktivní složky fungovat na vaší pleti? L'Oréal Cell BioPrint minimalizuje pokusy a omyly tím, že předvídá reakci pleti na klíčové složky, jako je retinol. Přechod od reaktivní k proaktivní péči o pleť: Máte pleť náchylnou k tmavým skvrnám nebo rozšířeným pórům? L'Oréal Cell BioPrint pomáhá předvídat možné kosmetické problémy, než se projeví, a umožňuje uživatelům podniknout kroky k ochraně krásy jejich pleti.

"Ve společnosti L'Oréal vždy hledáme budoucnost krásy tím, že kombinujeme špičkové objevy s naší dlouholetou odborností v oblasti péče o pleť. Protože kůže je největším orgánem a klíčovou součástí lidské pohody, jsme nadšeni, že můžeme představit Cell BioPrint, exkluzivní mikrofluidní technologii laboratoře na čipu, propojenou s našimi stoletými zkušenosti ve vědě o pokožce. Díky zařízení Cell BioPrint umožňujeme lidem získat hlubší poznatky o jejich pokožce prostřednictvím specifických biomarkerů a proaktivně se starat krásu a dlouhověkost své pleti,” řekla Barbara Lavernos, zástupkyně CEO odpovědná za výzkum, inovace a technologie v L'Oréal Groupe.

Vstříc větší personalizaci péče o pleť

Růst globálního trhu s péčí o pleť, který má dosáhnout 125 miliard dolarů v roce 20241, je poháněn spotřebiteli, kteří neustále hledají více informací a účinnější produkty pro svou jedinečnou pleť. Podle nedávného průzkumu mezi 2000 uživateli péče o pleť v USA téměř 80 % uvedlo, že se spoléhají na metodu pokus-omyl, aby zjistili, co jim vyhovuje, přičemž průměrný člověk vyzkouší sedm různých čistících prostředků, než najde ten správný2.

Použití pokročilého výzkumu biomarkerů k přesnému určení krásy

Pokročilá věda obsažená v L'Oréal Cell BioPrint se nyní aplikuje na inteligenci péče o pleť díky desetiletím budování znalostí a inovací týmu pokročilého výzkumu společnosti L'Oréal, který poprvé identifikoval unikátní biomarkery v pleti, jež mohou indikovat klíčové složky zdravě vypadající a dlouhověké pleti3.

Zařízení L'Oréal Cell BioPrint navíc obsahuje exkluzivní mikrofluidní technologii „lab-on-a-chip“ od NanoEnTek, která využívá více než 100 patentů této společnosti k měření přítomnosti průlomových proteinových biomarkerů od společnosti L'Oréal, a to během pěti minut. Proces je jednoduchý a neinvazivní a zahrnuje následující kroky:

Umístěte proužek obličejové pásky na tvář, poté vložte do roztoku. Naplňte roztok do kazety L'Oréal Cell BioPrint a vložte ji do přístroje k analýze. Během zpracování vzorku pořídí zařízení L'Oréal Cell BioPrint několik snímků obličeje a uživatel vyplní krátký dotazník o své pleti a jejím stárnutí.

L'Oréal Cell BioPrint bude pilotně spuštěn s jednou značkou společnosti L'Oréal v Asii v roce 2025.

Originální znění tiskové zprávy naleznete zde.

Zdroj: L'Oréal