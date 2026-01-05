L’Oréal na CES®2026 přináší sílu infračerveného světla do péče o vlasy a pleť

„V L'Oréal jsme vždy věřili, že krása je úzce propojena s vědeckým objevováním. Tento základní princip formuje naši společnost již více než 115 let. Neustále propojujeme nejnovější vědecké a technologické průlomy s kreativitou, abychom vytvářeli inovativní beauty zážitky, které jsou účinnější a lépe přizpůsobené individuálním potřebám. Naše letošní průkopnické inovace založené na světelných technologiích na CES 2026 znovu potvrzují náš závazek posouvat hranice nových kosmetických řešení,“ uvedla Barbara Lavernos, zástupkyně generálního ředitele pro výzkum, inovace a technologie společnosti L'Oréal Groupe.
L'Oréal představuje Light Straight+ Multi-styler
Žehličky na vlasy jsou již více než sto let nedílnou součástí stylingových rutin. Běžné vyhřívané destičky však mohou dosahovat teplot až 200 °C a více – tedy hodnot, při nichž dochází k denaturaci keratinu, což vede k oslabení vlasové kutikuly, lámání vlasů a ztrátě lesku. Podle spotřebitelské studie společnosti L'Oréal z roku 2024, provedené mezi americkými spotřebitelkami, se 58 % žen domnívá, že jejich poškozené vlasy jsou důsledkem působení tepla.
Light Straight+ Multi-styler, vyvinutý týmem L’Oréal Research & Innovation, využívá patentovanou technologii infračerveného světla*, která umožňuje dosahovat výjimečných stylingových výsledků při nižších teplotách, a tím lépe chránit zdraví vlasů. Skleněné destičky zařízení efektivně narovnávají vlasy, aniž by teplota překročila 160 °C, což představuje výrazné snížení oproti většině tradičních žehliček. Interní instrumentální testy společnosti L’Oréal potvrzují, že Light Straight+ Multi-styler pracuje 3× rychleji a zanechává vlasy 2× hladší než přední prémiové stylingové zařízení.
Za jednoduchým uživatelským ovládáním stojí komplexní věda a inženýrství. Ruční zařízení využívá blízké infračervené světlo (vlnová délka těsně za viditelným spektrem, která proniká hluboko do vlasových vláken) a přetváří vnitřní vodíkové vazby. Tyto molekulární struktury určují tvar a texturu vlasů, a jejich šetrná úprava pomáhá zachovat přirozenou vlasovou kutikulu hladší, lesklejší a pevnější, aniž by bylo nutné vystavovat vlasy nadměrnému teplu a zároveň dosahuje požadovaných stylingových výsledků.
*Udělen francouzský patent; americký patent v řízení.
„Light Straight+ posouvá vlasový styling z oblasti korekce směrem k prevenci. Omezením kumulativního působení tepla pomáháme chránit přirozenou integritu vlasů už od samého začátku. Spotřebitelům tak umožňujeme chránit své vlasy dnes i do budoucna. Věříme, že tato inovace nastavuje nový standard precizního stylingu a zásadně redefinuje celou kategorii úpravy vlasů,“ řekl Guive Balooch, globální viceprezident pro Augmented Beauty a Open Innovation v L'Oréal Groupe a člen Rady lídrů v oboru pro Consumer Technology Association (CTA).
Klíčové výhody zařízení Light Straight+ Multi-styler:
- Patentovaná infračervená technologie a světelný modul: Vlastní design zajišťuje mimořádně hladký styling a prodlouženou životnost pro konzistentní výkon.
- Všestrannost multi-stylingu: kromě narovnání a uhlazení umožňuje i precizní a šetrné vytváření vln, což nabízí skutečně všestranné stylingové řešení.
- Personalizované výsledky: Inteligentní interní senzory s vestavěnými algoritmy a strojovým učením se přizpůsobí gestům uživatele pro maximalizaci individuálního zážitku.
S uvedením Light Straight+ Multi-styleru nabízí L’Oréal kompletní rutinu péče o vlasy založenou na technologii infračerveného světla, která navazuje na zařízení AirLight Pro, představeného na veletrhu CES 2024.
Light Straight+ Multi-styler bude uveden na globální trh v roce 2027. Další podrobnosti, včetně cen, budou k dispozici na: https://www.loreal.com.
L’Oréal představuje vývoj LED obličejové masky pro cílenou péči o pleť
L’Oréal Groupe zároveň na CES® 2026 oznámil vývoj LED obličejové masky**, rovněž oceněné titulem CES® 2026 Innovation Award Honoree. Ultra tenká, flexibilní silikonová maska – aktuálně ve fázi prototypu – dodává světlo přímo na pleť. LED obličejová maska byla vyvinuta ve spolupráci se společností iSmart, globálním lídrem v oblasti LED technologií.
L’Oréal Groupe tím potvrzuje svůj závazek k technologickým inovacím a rozvoji tzv. "longevity science" neboli vědě o dlouhověkosti v oblasti krásy.
Maska využívá kombinaci červeného světla (630 nm) a blízkého infračerveného světla (830 nm), které cíleně působí proti viditelným známkám stárnutí pleti, jako jsou jemné vrásky, ochabnutí a nerovnoměrný tón. Klíčem k účinnosti je pokročilá transparentní podkladová vrstva s integrovaným mikroobvodem bezpečným pro pokožku, která přesně řídí emisi obou vlnových délek světla.
Díky lehkému, flexibilnímu a neinvazivnímu provedení se LED maska snadno začlení do každodenní skincare rutiny. Každá aplikace trvá 10 minut a je automaticky časovaná.
**Uvedení LED obličejové masky na globální trh je plánováno na rok 2027.
Další informace budou k dispozici na: https://www.loreal.com
STÁHNOUT ASETY L’ORÉAL CES 2026
** Uvedení LED obličejové masky na trh ve Spojených státech podléhá schvalovacímu procesu FDA 510(k).
