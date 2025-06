L’Oréal odhaluje nové hranice krásy díky vědě, technologiím a kreativitě na veletrhu Viva Technology 2025

Společnost L'Oréal představí na veletrhu Viva Technology v Paříži od 11. do 13. června své nejrozsáhlejší a nejmodernější portfolio inovací v oblasti krásy, poháněné technologiemi. Značí to devátý rok účasti na nejvýznamnější evropské technologické konferenci. L'Oréal ukáže své nejnovější tržní inovace pro personalizovanou, inkluzivní a udržitelnou krásu, a také první představení nadcházejících novinek. Patří mezi ně L’Oréal Longevity Integrative Science™, která se zaměřuje na základní příčiny biologického stárnutí; technologie vertikálního zemědělství pro pěstování rostlinných složek s využitím umělé inteligence; YSL Beauty Hyper Look Studio pro vytváření trendy make-upů; a L’Oréal Paris Beauty Genius s integrací umělé inteligence Agentic AI a WhatsApp pro prohloubení vztahů se zákazníky.

„Jako lídr v BeautyTech vstupujeme do nových oblastí krásy spojením sil s jedinečným ekosystémem externích partnerů, kteří společně s našimi experty z L'Oréal uvádějí do života inovace v oblasti krásy, jež naplňují nenaplněné potřeby a touhy spotřebitelů,“ řekla Barbara Lavernos, Deputy Chief Executive Officer pro Výzkum, Inovace a Technologie, L'Oréal Groupe. „Tato edice roku 2025 je dosud nejodvážnější VivaTech L'Oréal s připravenými, vysoce efektivními inovacemi pro dlouhověkost, udržitelnost, péči o spotřebitele a kreativní služby, které společně představují novou éru krásy poháněné technologií.“

„Technologie ovlivňují téměř všechny aspekty každodenního života našich spotřebitelů,“ uvedla Asmita Dubey, Chief Digital and Marketing Officer, L’Oréal Groupe. „Transformační technologie jako AI, Gen AI a Agentic AI nově definují očekávání spotřebitelů a mění cestu spotřebitele v oblasti krásy. A proto se i nadále soustředíme na poskytování bezkonkurenční interakce se spotřebiteli jak prostřednictvím kreativity, tak i technologií.“

Na veletrhu VivaTech 2025 společnost L’Oréal demonstruje sílu svého ekosystému otevřených inovací, který spojuje kolektivní sílu interních výzkumných, inovačních, digitálních a technologických týmů společnosti L’Oréal s průlomovou silou nové generace biotechnologických, digitálních, technologických a vědeckých gigantů a startupů. Výsledné portfolio zahrnuje několik debutů ve VivaTech a řešení, která jsou již dostupná spotřebitelům i průmyslu:

Nové hranice dlouhověkosti

• NOVÝ L'Oréal Longevity Integrative Science™ kombinuje pokročilé technologie a odborné znalosti v oblasti kůže, aby se posunula od korektivní péče k preventivní péči, a to cílením na základní příčiny biologického stárnutí a prodloužením délky života kožních buněk. L'Oréal Wheel of Longevity dekóduje biologické stárnutí kůže a odhaluje tajemství devíti vzájemně propojených znaků stárnutí pomocí proprietárního Longevity AI Cloud™.

• NOVÝ Lancôme Cell BioPrint, vytvořený s technologií NanoEntek, představuje revoluci v oblasti inteligence pleti pro spotřebitele, která je založena na vědě o dlouhověkosti. Přenosné biologické diagnostické zařízení typu lab-on-a-chip umožňuje spotřebitelům porozumět trajektorii stárnutí své kůže a získat informace o řešeních péče o pleť, která mohou zvrátit biologický věk jejich pleti.

• Lancôme RÉNERGIE NANO-RESURFACER 400 BOOSTER je přístroj nové generace pro domácí péči o pleť, který je navržen tak, aby posílil lokální pronikání do stratum corneum, a maximalizoval tak účinnost séra Rénergie H.C.F. Triple Serum pro dosažení klinických výsledků v domácím prostředí. Je poháněn patentovanou technologií nanočipů složenou ze 400 ultra-precizních nanotipů, které vytvářejí neviditelné mikrodráhy na pokožce bez bolesti a doby rekonvalescence.

Nové hranice udržitelnosti

• NOVÁ technologie Interstellar Lab's ‘BioPods’ Vertical Farming umožňuje efektivní pěstování rostlinných složek díky uspořádání plodin ve vertikálních vrstvách. Využívá umělou inteligenci, která zajišťuje kompletní kontrolu nad růstem rostlin. Tím optimalizuje spotřebu vody a energie a garantuje konzistentní a vysoce kvalitní rostlinný materiál určený pro vysoce výkonné kosmetické složky.

• NOVÝ Osmobloom™ je průlomová technologie pro zachycování aromat z ovzduší, která umožňuje vývoj jedinečných vůní. Tato inovace, jež vznikla díky exkluzivnímu partnerství s předním dodavatelem ingrediencí Cosmo International Fragrances, dokáže zachytit vonné molekuly květin, aniž by je poškodila. To zahrnuje i květy, jejichž vůni dříve nebylo možné přirozeně extrahovat. Osmobloom™ byl použit pro tuberózovou vůni v parfému 'Private talk' od Valentino Beauty z kolekce Anatomy of Dreams.

• L'Oréal Professionnel AirLight Pro, vytvořený ve spolupráci se Zuvi, je revolučním fénem, určeným jak pro profesionály, tak pro spotřebitele. AirLight Pro kombinuje vzduch, teplo a poprvé i infračervené světlo, které přímo cílí na molekuly vody, urychluje proces odpařování vody a vede k až o 21 % rychlejšímu sušení, až o 55 % větší hydrataci pro lesklejší, hladší vlasy a až o 19 % nižší spotřebě energie1.

Nové hranice služeb pro krásu

• NOVINKA ve spolupráci s Meta, L'Oréal Paris Beauty Genius, 24/7 osobní asistent krásy poháněný Agentic AI, bude brzy k dispozici na WhatsApp. Společně Meta a L'Oréal Paris redefinují způsob, jakým spotřebitelé objevují, rozumí a spojují se s krásou, a to tím, že prostřednictvím nejpoužívanějšího komunikačního nástroje na světě poskytují individuální a personalizované poradenství ve velkém měřítku.

• NOVÝ La Roche-Posay Spotscan+Coach byl vyvinut ve spolupráci s dermatology a je první aplikací pro průvodce péčí o pleť s akné, která kombinuje pokročilou AI analýzu pleti s personalizovanými rutinami a emocionální podporou. Prostřednictvím partnerství s Calm, přední světovou aplikací pro duševní pohodu, budou mít uživatelé LRP Spotscan+Coach přístup k řízeným meditacím, dechovým cvičením, nástrojům pro spánek a odbornému obsahu na podporu snižování stresu a holistické pohody, řešící dopad akné na duševní zdraví.

• NOVÝ Noli („No one like I“) je první AI poháněný multi-brandový marketplace startup svého druhu, založený a podporovaný L'Oréal Groupe, který mění způsob, jakým lidé objevují a nakupují v oblasti krásy. Noli funguje jako Beauty Advisor, který pomáhá se zorientovat v záplavě informací díky výkonné AI diagnostice a nástrojům postavených na více než 1 milion datových bodů ze skenů obličeje a analýze 1000 produktových formulací, aby dekódoval profil krásy každého uživatele a spároval je s produktovými doporučeními doručenými až k jejich dveřím. Noli využívá nepřekonatelnou kompetenci L'Oréal Groupe v oblasti Beauty Tech, stoleté odborné znalosti v oblasti krásy a rozsáhlé znalosti vědy o kráse a spotřebitelských poznatků.

• NOVÝ Agentic Consumer Care změní budoucnost péče o spotřebitele v oblasti krásy. Díky generativnímu řešení AI od Salesforce L'Oréal zlepšuje každodenní životy svých pracovníků péče o zákazníky tím, že je zbavuje rutinních úkolů, aby se zlepšila lidská interakce, nikoliv ji nahradila. Naším cílem je vybudovat hlubší, personalizovanější zapojení s více spotřebiteli.

Nové hranice kreativity a kultury

• NOVÝ YSL Beauty Hyper Look Studio je místo, kde se sociální média setkávají s uměním make-upu YSL – prostor pro ztělesnění ducha YSL Beauty prostřednictvím technologie nové generace. YSL Beauty Hyper Look Studio zve hosty, aby si vybrali trendy beauty moment z real-time feedu kurátorského sociálního obsahu, aktivující jedinečnou virtuální transformaci s možností vyzkoušení.

• CreAltech je laboratoř pro tvorbu kosmetického obsahu společnosti L'Oréal, která rozšiřuje kreativitu marketingových a obsahových týmů silou generativní AI. Kombinací modulárního ekosystému modelů, odborných znalostí, technologií a partnerů – včetně Google, Adobe a OMI – CreAltech umožňuje marketérům generovat tisíce jedinečných, značkových obrázků, textů a videí pro různé platformy a globální publikum.

1 Údaje o výkonu vycházejí z instrumentálních testů AirLight Pro v porovnání s nejprodávanějším prémiovým fénem v Evropě.

