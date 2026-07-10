L'Oréal Paris a ANAMÉ představili výjimečnou Beauty Fashion Show

Večer, který propojil krásu, módu a inspirativní ženské osobnosti, se stal oslavou ženské síly, autenticity a sebevědomí – hodnot, které značka L'Oréal Paris již více než padesát let vyjadřuje svým ikonickým mottem „Protože já za to stojím.“
Významnou tváří večera byla dlouholetá ambasadorka L'Oréal Paris Anna Geislerová, která svou osobností dlouhodobě ztělesňuje hodnoty značky – autenticitu, eleganci a sebevědomí. Na mole ji doplnily moderátorka a sportovní novinářka Lucie Výborná, kaskadérka Hana Dvorská, herečka Anna Mercedes Čtvrtníčková jako zástupkyně mladé generace, zpěvačka Zea, influencerka Janka Slačková, Veronika Kašáková a Aneta Vignerová, tvář značky ANAMÉ. Každá z nich reprezentuje jinou životní cestu i profesi, společně však ztělesňují myšlenku, že ženská síla má mnoho podob.
Stejně významnou roli jako beauty sehrála během večera také móda. Beauty & Fashion Show představila reprezentativní průřez tvorbou české značky ANAMÉ, od ikonických modelů, které definovaly její rukopis v uplynulých letech, až po prémiové návrhy vytvořené speciálně pro tuto příležitost. Přehlídka nabídla jedinečnou retrospektivu značky a zároveň představila její současnou tvář, charakteristickou nadčasovou elegancí, krejčovským zpracováním a ženkostí bez kompromisů.
Na mole se objevily ikonické večerní siluety i nejnovější autorské modely, které propojují minimalistickou eleganci s odvážnějšími prvky a představují různé podoby moderní ženskosti. Charakteristické architektonické linie, precizní drapování, asymetrické střihy, transparentní vrstvy, výrazné vlečky, pláště i šátky vytvářely siluety plné pohybu, lehkosti a sebevědomí. Kolekce pracovala s kontrastem jednoduchosti a dramatičnosti, jemnosti a síly – stejně jako ženy, kterým byla věnována.
Barevná paleta zahrnovala slonovinovou, černou, červenou, královskou modrou i odstíny champagne. Luxusní přírodní hedvábí, satén, organza a transparentní hedvábný šifon doplnily ručně zpracované detaily, které podtrhly důraz značky na řemeslnou kvalitu a nadčasovost. Všechny modely vznikají v pražském ateliéru ANAMÉ, kde se propojuje precizní práce se střihem, cit pro materiál a autorský design.
Spojení L'Oréal Paris a ANAMÉ potvrdilo, že krása a móda jsou přirozenými spojenci. Obě značky sdílejí přesvědčení, že jejich smyslem není pouze vytvářet estetický zážitek, ale především posilovat sebevědomí žen a dát jim prostor vyjádřit vlastní osobnost. Beauty dotváří módu, móda podtrhuje osobnost – společně vytvářejí celek, který dává vyniknout individualitě každé ženy.
Zdroj: WS Czech
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