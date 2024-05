L’Oréal znovu potvrzuje své vedoucí postavení v oblasti beauty technologií a představuje pokročilou technologii biotisku kůže a laboratoř pro tvorbu obsahu na bázi generativní umělé inteligence, která podporuje kreativitu

Společnost L’Oréal dnes na veletrhu Viva Technology v Paříži představí inovace, které přinášejí "Krásu pro každého díky pokročilým technologiím", v duchu svého přesvědčení, že krása není uniformní a musí jít ruku v ruce s inkluzivitou a odpovědností.Mezi nejdůležitější novinky patří portfolio špičkové diagnostiky pleti a vlasů, osobní kosmetický asistent využívající generativní umělou inteligenci (GenAI), CREAITECH -laboratoř, která pomocí GenAI pomáhá rozvíjet kreativitu při tvorbě obsahu v oblasti krásy, revoluční vysoušeč vlasů založený na technologii infračerveného světla, zařízení na tzv. micro-surfacing – proceduru profesionální péče o pleť a technologická platforma maximálně odrážející vlastnosti lidské kůže pro vědecký výzkum a testování produktů.

"Jako dlouholetí průkopníci v oblasti beauty technologií jsme pevně přesvědčeni, že technologie mohou posouvat hranice možností v oblasti krásy a zlepšovat tak životy lidí po celém světě. Díky pokročilé diagnostice, kosmetickým službám využívajícím rozšířené reality, asistentům na bázi generativní umělé inteligence, kreativitě podpořené generativní umělou inteligencí a průlomovými přístroji utváříme novou koncepci krásy, která je více personalizovaná, inkluzivní a odpovědná," uvedla Barbara Lavernos, zástupkyně generálního ředitele odpovědná za výzkum, inovace a technologie ve skupině L’Oréal Groupe. "Tento týden na veletrhu VivaTech představujeme kromě dalších průlomových inovací společnosti L’Oréal také naši technologii Skin Technology: novou biotištěnou kůži, která lépe odráží vlastnosti skutečné lidské kůže a otevírá tak výzkumníkům v kosmetickém a zdravotnickém odvětví zcela nové možnosti."

Skin Technology společnosti L’Oréal, která vznikla spoluprací odborníků z oblastí biologie, mechaniky a elektroniky, lépe odráží obrovskou rozmanitost skutečné lidské kůže, včetně jejích onemocnění, jako jsou ekzémy či akné, a také schopnosti opalovat se a hojit se po zranění. L’Oréal v současné době spolupracuje se startupy i renomovanými instituty po celém světě na dalším vývoji technologie, která dokáže vytvořit kůži schopnou citu. Díky Skin Technology bude možné ještě zvýšit standardy testování výrobků a dále omezit testování kosmetiky na zvířatech, o které se L’Oréal zasazuje už od roku 1989.

Skupina L’Oréal Groupe také představuje svou vlastní laboratoř pro tvorbu obsahu s využitím generativní umělé inteligence nazvanou CREAITECH, která má změnit způsob, jakým se v rámci skupiny tvoří multimediální obsah. CREAITECH slouží jako bezpečný prostor pro experimentování s generativní umělou inteligencí. CREAITECH společnosti L’Oréal usnadňuje tvorbu obsahu v souladu se zásadami značky a lokalizovaného obsahu napříč jejími 37 kosmetickými značkami a současně zvyšovat schopnost marketérů ovládat nástroje, které jim pomohou podpořit kreativitu. Skupina L’Oréal Groupe také oznamuje partnerství se společností Meta a předními tvůrci obsahu, aby i nadále posouvala hranice kreativity.

"Technologie vložené do rukou kreativních lidí nabízí úžasný potenciál a nástroj k sebevyjádření a vyjádření značky," řekla Asmita Dubey, ředitelka pro digitální technologie a marketing skupiny L’Oréal Groupe. "Naše laboratoř CREAITECH je důkazem toho, čeho je možné v kreativním odvětví dosáhnout spojením lidského faktoru a nástroje generativní umělé inteligence. Díky našim novým modelům uzpůsobeným pro jednotlivé značky můžeme umělou inteligenci naučit rozpoznávat jedinečné prvky jejich vizuální komunikace a rychleji tak spouštět inovativní kampaně. A přitom nemusíme slevit z našich zásad odpovědného užívání umělé inteligence, které zahrnují závazek nepoužívat v naší externí komunikaci realistické vyobrazení tváří, těl, vlasů a pokožky generovaných umělou inteligencí za účelem podpory nebo zdůraznění výhod produktů."

Dubey dále uvedla: "Se společností Meta dále představujeme program New Codes of Beauty Creator Program, který umožní nové generaci tvůrců 3D, AR a AI obsahu zkoumat nové hranice kreativity v oblasti krásy. Průkopníky jsou v těchto nových tvůrčích oblastech naše značky L’Oréal Paris, Lancôme a La Roche-Posay, které navázaly spolupráci s 30 tvůrci, kteří dokáží těžit z využití nejmodernějších nástrojů a techniky. Naším cílem je rozvíjet technologickou tvořivost v rostoucí ekonomice tvůrců."

Barbara Lavernos a Asmita Dubey 22. května na veletrhu VivaTech na pódiu 1 společně přednesou hlavní přednášku společnosti L’Oréal na téma "UTVÁŘENÍ NOVÉ KONCEPCE KRÁSY S POMOCÍ BEAUTY TECHNOLOGIÍ“. Ve dnech 22.–25. května budou návštěvníkům veletrhu VivaTech k dispozici také technologičtí odborníci společnosti L’Oréal, kteří ve svém stánku F37 představí následující novinky:

BEAUTY TECHNOLOGIE PRO SPOTŘEBITELE

Přístroj Kiehl‘s Derma-Reader vyhodnocuje pleť zákazníků pomocí klinické zobrazovací technologie, měří více než 11 atributů pleti na povrchu i pod povrchem, a kromě cílené kosmetické rutiny doporučí také vhodné tipy týkající se životního stylu, které lze zařadit do každodenní péče o pleť.

Lancôme RENERGIE NANO-RESURFACER| 400 BOOSTER je kosmetické zařízení, které bylo speciálně vyvinuto pro zlepšení pronikání kosmetických přípravků do rohové vrstvy kůže a následného zesílení jejich účinnosti. Tento přístroj využívá průlomovou patentovanou technologií nanočipů, které sestávají z více než 400 ultrapřesných nanohrotů, a umožňuje dosažení klinicky testovaných výsledků v domácím prostředí.

L’Oréal Paris Beauty Genius je osobní kosmetický asistent využívající generativní umělé inteligence, který uživatelům poskytuje personalizovanou diagnostiku a doporučení a umožňuje jim jednoduše a snadno se dozvědět cokoli o kráse.

L’Oréal Professionnel AirLight Pro představuje revoluci ve vysoušení vlasů, která je šetrnější k vlasům i životnímu prostředí. AirLight Pro je určen pro profesionály i domácí využití a kombinuje infračervené světlo s vysokorychlostním proudem vzduchu, který účinně vysušuje vodu na povrchu vlasů, čímž přispívá k lepší kvalitě vlasů a jejich hladkému pocitu a lesku.

L’Oréal Professionnel My Hair [iD] Hair Reader je jedinečný přístroj sloužící k analýze barvy vlasů, který pomocí velmi přesné optiky analyzuje zdraví vlasů a měří jejich barvu, včetně přirozené barvy a barvy po délce vlasu, procento šedin, průměru vlasových vláken a jejich hustoty, a umožňuje tak nabízení vhodné barvy vlasů pro jednotlivé spotřebitele.

BEAUTY TECHNOLOGIE PRO PRŮMYSL

Skin Technology by L’Oréal Již více než 40 let stojí společnost L’Oréal v čele oblasti rekonstrukce lidské kůže pomocí nejmodernějších testovacích modelů pro biologický a dermatologický výzkum. Skin Technology společnosti L’Oréal kombinuje to nejlepší z biologie, mechaniky a elektroniky, a vytváří tak inkluzivní testovací modely, které odráží složitost lidské kůže a zvyšují standardy testování v kosmetickém průmyslu a zároveň umožňují osobám ve zdravotnictví, startupům a výzkumným ústavům těžit z těchto odborných znalostí.

L’Oréal CREAITECH GenAI Beauty Content Lab Během posledních osmi měsíců využívala laboratoř CREAITECH model WPP NVidia a několik dalších velkých jazykových modelů, difuzních modelů a partnerů. Skupina L’Oréal Groupe v rámci tohoto bezpečného experimentálního prostoru otestovala více než 20 technologií generativní umělé inteligence a se svými značkami uspořádala desítky workshopů, kde vzniklo více než 1000 obrázků v oblasti kosmetiky a krásy. Laboratoř CREAITECH je dále průkopníkem ve vývoji modelů pro jednotlivé značky (Brand Custom Models), které jsou trénované na základních prvcích vizuální komunikace značek skupiny L’Oréal, které pak umožňují tvorbu obsahu v souladu se stylem značky. Prvními značkami, které tuto službu přizpůsobenou na míru využívají ve svém procesu tvorby obsahu, jsou La Roche-Posay a Kérastase.

Nové kódy krásy: Ekonomika tvůrců L’Oréal Groupe a Meta představují program New Codes of Beauty Creator Program, který umožní nové generaci tvůrců 3D, AR a AI obsahu zkoumat nové hranice kreativity v oblasti krásy. Průkopníky jsou v těchto nových tvůrčích oblastech naše značky L’Oréal Paris, Lancôme a La Roche-Posay, které navázaly spolupráci s 30 tvůrci, kteří dokáží těžit z využití nejmodernějších nástrojů a techniky. Naším cílem je rozvíjet technologickou tvořivost v rostoucí ekonomice tvůrců.

Digitální udržitelnost

Jako čtvrtý největší zadavatel reklamy na světě se společnost L’Oréal zavázala jít příkladem a umožnit dalším hráčům v odvětví měřit emise CO2, které vznikají v rámci digitálních aktivit, a identifikovat možné způsoby snižování jejich dopadu na životní prostředí. Na veletrhu VivaTech zdůrazníme tři z našich partnerství, díky nimž se můžeme komplexně zabývat digitální udržitelností:

IMPACT+, francouzský startup v oblasti technologického řešení otázek udržitelnosti (sustaintech), který nám umožňuje měřit uhlíkovou stopu z digitálních médií,

ADGREEN, partner v oblasti ekologické technologie (greentech), který nám umožňuje měřit základní uhlíkovou stopu při tvorbě multimediálního obsahu,

a dále FRUGGR, francouzský startup, který nám umožňuje měřit uhlíkovou stopu našich webových stránek.

O společnosti L’Oréal

Již 115 let má společnost L’Oréal jako přední hráč na světovém trhu s kosmetikou jediný cíl: plnit přání v oblasti kosmetiky spotřebitelům na celém světě. Cílem naší tvorby je krása, která hýbe světem, a tento záměr rovněž definuje, jak k této oblasti přistupujeme: odpovědně, inkluzivně, eticky a velkoryse, vždy s ohledem na sociální otázky a udržitelnost životního prostředí. Díky širokému portfoliu 37 mezinárodních značek a ambiciózním závazkům v oblasti udržitelnosti nabízíme v programu L’Oréal pro budoucnost každému na celém světě to nejlepší z hlediska kvality, účinnosti, bezpečnosti, jakož i z hlediska korektního a odpovědného přístupu, a zároveň oslavujeme krásu v její nekonečné rozmanitosti. V roce 2023 dosáhl koncern se svými více než 90 000 oddanými zaměstnanci, vyváženou geografickou působností a prodejem napříč všemi distribučními sítěmi (e-obchod, hromadný trh, obchodní domy, lékárny, parfumerie, kadeřnické salony, značkový maloobchodní prodej a maloobchodní prodej v oblasti cestovního ruchu) tržeb ve výši 41,18 miliardy eur. Koncern disponuje 20 výzkumnými centry v 11 zemích světa a týmem odborníků v oblasti výzkumu a inovací, který čítá více než 4000 vědců a 6400 pracovníků v digitální oblasti, díky nimž se společnost L’Oréal zaměřuje na vývoj kosmetiky budoucnosti a na to, aby se stala tahounem v oblasti beauty technologií. Více informací naleznete na https://www.loreal.com/en/mediaroom

"Tato tisková zpráva není obchodní nabídkou ani výzvou ke koupi akcií ve společnosti L’Oréal. Více informací o společnosti L’Oréal najdete ve veřejných dokumentech uložených u francouzského úřadu Autorité des Marchés Financiers, jejichž anglické znění je dostupné na našich internetových stránkách www.loreal-finance.com.

Tato tisková zpráva může obsahovat informace prognostického rázu. Ačkoliv se podle názoru společnosti tyto prognózy zakládají na předpokladech, které jsou k datu zveřejnění této tiskové zprávy odůvodněné, z principu existují rizika a jistá míra nejistoty, které mohou způsobit, že skutečné výsledky se budou od výsledků naznačovaných nebo odhadovaných těmito prognózami lišit."

Zdroj: L’Oréal Česká republika/Slovensko

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.