L’Osteria míří do Pardubic. Sedmou restauraci otevře v historickém Krausově domě

Spojení historie, architektury a současného životního stylu
Ikonická funkcionalistická stavba obchodního domu Grand Pardubice architekta Josefa Gočára prošla citlivou rekonstrukcí pod vedením společnosti PSN. Projekt navazuje na historický charakter budovy a zároveň přináší moderní standardy retailu, gastronomie, kultury i pracovního prostředí.
Nová pobočka L’Osteria vznikne v sousedním Krausově domě, památkově chráněném objektu, který přirozeně doplňuje celý komplex. Budova je viditelná z nové prosklené dvorany a vytváří výrazný architektonický akcent celého prostoru.
„Otevření restaurace L’Osteria v Grandu vnímáme jako přirozené propojení kvalitní architektury a moderní gastronomie. Historický Krausův dům a prosklená dvorana Grandu jsou krásným prostorem, který si zaslouží plně ožít – a věříme, že právě s L’Osterií naplno vynikne jeho atmosféra,“ říká Ondřej Heřman, člen správní rady PSN GRAND a.s.
„Pardubice mají skvělou energii a přesně zapadají mezi lokality, ve kterých chceme L’Osterii dál rozvíjet. Když jsme Krausův dům navštívili poprvé, bylo nám jasné, že jde o mimořádné místo. Spojuje ikonickou architekturu, atraktivní polohu a živé městské prostředí,“ doplňuje Zbyněk Pokorný, spolumajitel L’Osteria Česká republika.
Italská „La Famiglia“ v srdci Pardubic
L’Osteria je známá svou ikonickou pizzou o průměru 45 cm, pastou de amore, sladkými dolci a otevřenou kuchyní, která je srdcem každé restaurace. Koncept spojuje italskou kvalitní kuchyni a přátelskou atmosféru – filozofie „La Famiglia“ vytváří místo, kde se lidé přirozeně setkávají.
Nová restaurace nabídne reprezentativní prostředí vhodné pro rodinná setkání, oslavy i pracovní schůzky. Věříme, že díky umístění přímo v centru města na třídě Míru se stane přirozenou součástí každodenního života obyvatel i návštěvníků Pardubic.
Pardubice jako silný regionální bod
Pardubice patří mezi významná krajská města a tvoří jedno z důležitých rozvojových území východních Čech. Díky své poloze, dopravní dostupnosti a pokračujícím investicím do rozvoje města představují atraktivní prostředí pro nové obchodní a gastronomické koncepty.
Otevření L’Osteria v Krausově domě zároveň navazuje na proměnu celého Grandu, který po rozsáhlé rekonstrukci propojuje obchod, gastronomii, kulturu a pracovní prostředí a znovu se otevírá každodennímu životu v centru Pardubic.
O L’Osteria
L’Osteria v České republice je součástí mezinárodní sítě italských restaurací, které si získaly popularitu po celé Evropě díky své autentické kuchyni a rodinné atmosféře. Na českém trhu působí od roku 2018, kdy otevřela svou první restauraci v budově DRN na Národní třídě v Praze. Dnes provozuje pět restaurací – tři v Praze (Národní, Masaryčka a Palác Kinských), další v Brně v Bochnerově paláci a v Ostravě v Dolních Vítkovicích. V květnu 2027 se síť rozroste o šestou českou pobočku ve zrekonstruovaném Obchodním domě ve Zlíně a v červnu 2027 je plánováno otevření sedmé restaurace v Pardubicích.
Více informací naleznete na webových stránkách losteria.cz.
Zdroj: L'Osteria Czech Republic
Kontakt:
Lenka Vojtíšková
L'Osteria Czech Republic
E-mail: lenka.vojtiskova@losteria.cz
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