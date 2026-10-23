L’Osteria míří do Pardubic. Sedmou restauraci otevře v historickém Krausově domě

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  11:40
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Pardubice 23. října 2026 (PROTEXT) - L’Osteria pokračuje v expanzi na českém trhu a v červnu 2027 plánuje otevřít svou sedmou restauraci v České republice. Nová pobočka vznikne v památkově chráněném Krausově domě, který je součástí nově zrekonstruovaného komplexu Grand Pardubice. Výjimečná lokalita v centru města propojí charakteristickou atmosféru L’Osteria s jedinečnou architekturou prvorepublikové vily.

Spojení historie, architektury a současného životního stylu

Ikonická funkcionalistická stavba obchodního domu Grand Pardubice architekta Josefa Gočára prošla citlivou rekonstrukcí pod vedením společnosti PSN. Projekt navazuje na historický charakter budovy a zároveň přináší moderní standardy retailu, gastronomie, kultury i pracovního prostředí.

Nová pobočka L’Osteria vznikne v sousedním Krausově domě, památkově chráněném objektu, který přirozeně doplňuje celý komplex. Budova je viditelná z nové prosklené dvorany a vytváří výrazný architektonický akcent celého prostoru.

„Otevření restaurace L’Osteria v Grandu vnímáme jako přirozené propojení kvalitní architektury a moderní gastronomie. Historický Krausův dům a prosklená dvorana Grandu jsou krásným prostorem, který si zaslouží plně ožít – a věříme, že právě s L’Osterií naplno vynikne jeho atmosféra,“ říká Ondřej Heřman, člen správní rady PSN GRAND a.s.

„Pardubice mají skvělou energii a přesně zapadají mezi lokality, ve kterých chceme L’Osterii dál rozvíjet. Když jsme Krausův dům navštívili poprvé, bylo nám jasné, že jde o mimořádné místo. Spojuje ikonickou architekturu, atraktivní polohu a živé městské prostředí,“ doplňuje Zbyněk Pokorný, spolumajitel L’Osteria Česká republika.

Italská „La Famiglia“ v srdci Pardubic

L’Osteria je známá svou ikonickou pizzou o průměru 45 cm, pastou de amore, sladkými dolci a otevřenou kuchyní, která je srdcem každé restaurace. Koncept spojuje italskou kvalitní kuchyni a přátelskou atmosféru – filozofie „La Famiglia“ vytváří místo, kde se lidé přirozeně setkávají.

Nová restaurace nabídne reprezentativní prostředí vhodné pro rodinná setkání, oslavy i pracovní schůzky. Věříme, že díky umístění přímo v centru města na třídě Míru se stane přirozenou součástí každodenního života obyvatel i návštěvníků Pardubic.

Pardubice jako silný regionální bod

Pardubice patří mezi významná krajská města a tvoří jedno z důležitých rozvojových území východních Čech. Díky své poloze, dopravní dostupnosti a pokračujícím investicím do rozvoje města představují atraktivní prostředí pro nové obchodní a gastronomické koncepty.

Otevření L’Osteria v Krausově domě zároveň navazuje na proměnu celého Grandu, který po rozsáhlé rekonstrukci propojuje obchod, gastronomii, kulturu a pracovní prostředí a znovu se otevírá každodennímu životu v centru Pardubic.

 

O L’Osteria

L’Osteria v České republice je součástí mezinárodní sítě italských restaurací, které si získaly popularitu po celé Evropě díky své autentické kuchyni a rodinné atmosféře. Na českém trhu působí od roku 2018, kdy otevřela svou první restauraci v budově DRN na Národní třídě v Praze. Dnes provozuje pět restaurací – tři v Praze (Národní, Masaryčka a Palác Kinských), další v Brně v Bochnerově paláci a v Ostravě v Dolních Vítkovicích. V květnu 2027 se síť rozroste o šestou českou pobočku ve zrekonstruovaném Obchodním domě ve Zlíně a v červnu 2027 je plánováno otevření sedmé restaurace v Pardubicích.

 

Více informací naleznete na webových stránkách losteria.cz.

Zdroj: L'Osteria Czech Republic

 

Kontakt:

Lenka Vojtíšková

L'Osteria Czech Republic

E-mail: lenka.vojtiskova@losteria.cz

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59773.

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