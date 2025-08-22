L'Osteria otevírá svou pátou pobočku v Česku – tentokrát v srdci Brna

Brno 22. srpna 2025 (PROTEXT) – L'Osteria, oblíbená síť italských restaurací proslulá autentickými recepty a legendární pizzou, která přesahuje okraj talíře, přináší svůj jedinečný gastronomický koncept do Brna. Grand Opening proběhl 21. srpna 2025 v historickém Bochnerově paláci na adrese Přízova 285, Brno. Po úspěšných pobočkách v Praze a Ostravě se jedná již o pátou restauraci v České republice.

 

Autentická Itálie v centru města

Nová brněnská L'Osteria nabídne hostům nejen ikonickou pizzu o průměru 45 cm, čerstvé těstoviny a lahodné dezerty, ale také atmosféru, která vás přenese přímo do Itálie. Restaurace je navržena v typickém stylu L'Osteria – elegantní, přátelské prostředí s otevřenou kuchyní a živou atmosférou. Interiér navržený studiem Dippold Innenarchitektur kombinuje moderní design s italskou elegancí. Pro hosty je k dispozici také útulná venkovní terasa ideální pro letní večery s jídlem a sklenkou vína.

Součástí konceptu L’Osteria jsou také audio lekce italštiny na toaletách. Pro brněnskou pobočku byly poprvé nahrány s účastí lokálních osobností – exkluzivně je namluvili Petr Švancara, Klára Kováčová a Tereza Zdobinská, a to s dávkou lokálního humoru a typickým jihomoravským přízvukem.

„Otevření pobočky v Brně je pro nás důležitým krokem v rozvoji značky. Jsem rád, že jsme mohli spojit síly s tak výjimečným místem, jako je Bochnerův palác. Věříme, že si L’Osteria rychle najde své věrné hosty i zde,“ říká spolumajitel Zbyněk Pokorný.

Slavnostní večer moderoval Marek Eben a zúčastnila se ho řada známých osobností – Anna Jiřina Daňhelová, Nela Slováková, Lukáš Macháček či Patrik Kincl. Pásku společně s majiteli přestřihli také MMA bojovník Jiří Procházka, fotbalista a moderátor Petr Švancara a dlouholetá ambasadorka značky Klára Kováčová.

Během večera L’Osteria předala šek v hodnotě 210 750 Kč na podporu projektu Terribear pro Nadaci Terezy Maxové dětem. O hudební program večera se postaral Armando Quattrone s kapelou.

 

Bochnerův palác – spojení historie a moderní gastronomie

Nová pobočka L'Osterie sídlí v Bochnerově paláci ve významné historické budově v centru Brna. Tento neorenesanční palác, jehož kořeny sahají do 19. století, prošel v posledních letech pečlivou rekonstrukcí, která zachovala jeho původní architektonické prvky a zároveň mu vdechla nový život. Umístění v této unikátní lokalitě dodává L'Osterii výjimečnou atmosféru, která spojuje historii s moderním pojetím italské restaurace. „Naším cílem bylo zachovat ducha této historické budovy a vytvořit prostor, který bude živý a otevřený. L’Osteria tuto vizi skvěle doplňuje – je to místo, kde se historie snoubí s chutí současnosti,“ dodává architekt Radim Hubička.

 

O L’Osterii

L'Osteria ČR je součástí mezinárodní sítě italských restaurací, které si získali popularitu po celé Evropě díky své autentické kuchyni a rodinné atmosféře. Na českém trhu působí od roku 2018, kdy otevřela svoji první restauraci v budově DRN na Národní třídě v Praze. V současné době má v Praze tři pobočky, jednu v Ostravě a nyní nově i brněnskou pobočku. L‘Osteria dlouhodobě podporuje Nadaci Terezy Maxové dětem a pomáhá tak znevýhodněným dětem.

Více informací: www.losteria.cz

 

 

